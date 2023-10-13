Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины - 13.10.2023 Украина.ру
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Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины
Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины - 13.10.2023 Украина.ру
Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины
Украина является членом СНГ. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2023-10-13T16:48
2023-10-13T16:48
новости
украина
снг
международные отношения
постсоветское пространство
бывший ссср
дмитрий песков
бишкек
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Псков рассказал, почему на почётном знаке СНГ фигурирует флаг Украины, официальные представители которой с 2014 года отрицают членство постсоветской республики в этом межгосударственном объединении."Де-юре Украина является членом СНГ, соответственно флаг Украины там есть. Это все-таки международная организация", - сказал Песков. - "Де-юре она не прекращала [членства], она не выходила из СНГ".Ранее украинские политики обращали внимание на факт присутствия Украины среди учредителей СНГ. При этом обращалось также внимание на отсутствие ратификации официальным Киевом основополагающих документов организации, что не предполагало полноценного членства. Тем не менее, по 2014 год включительно официальные представители Украины участвовали в работе организации, обсуждали её документы, голосовали и активно работали на неофициальных частях мероприятий СНГ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, снг, международные отношения, постсоветское пространство, бывший ссср, дмитрий песков, бишкек
Новости, Украина, СНГ, международные отношения, постсоветское пространство, бывший СССР, Дмитрий Песков, Бишкек
Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины

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16:48 13.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Украина является членом СНГ. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Псков рассказал, почему на почётном знаке СНГ фигурирует флаг Украины, официальные представители которой с 2014 года отрицают членство постсоветской республики в этом межгосударственном объединении.
"Де-юре Украина является членом СНГ, соответственно флаг Украины там есть. Это все-таки международная организация", - сказал Песков. - "Де-юре она не прекращала [членства], она не выходила из СНГ".
Ранее украинские политики обращали внимание на факт присутствия Украины среди учредителей СНГ. При этом обращалось также внимание на отсутствие ратификации официальным Киевом основополагающих документов организации, что не предполагало полноценного членства. Тем не менее, по 2014 год включительно официальные представители Украины участвовали в работе организации, обсуждали её документы, голосовали и активно работали на неофициальных частях мероприятий СНГ.
Флаг Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:32
Украина продолжает участие в 80% соглашений в рамках СНГУкраина де-юре сохраняет членство в Содружестве независимых государств (СНГ), заявил 31 января генеральный секретарь организации Сергей Лебедев, передает БелТа
 
НовостиУкраинаСНГмеждународные отношенияпостсоветское пространствобывший СССРДмитрий ПесковБишкек
 
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