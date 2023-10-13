https://ukraina.ru/20231013/1050164507.html

Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины

Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины - 13.10.2023 Украина.ру

Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины

Украина является членом СНГ. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2023-10-13T16:48

2023-10-13T16:48

2023-10-13T16:48

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Псков рассказал, почему на почётном знаке СНГ фигурирует флаг Украины, официальные представители которой с 2014 года отрицают членство постсоветской республики в этом межгосударственном объединении."Де-юре Украина является членом СНГ, соответственно флаг Украины там есть. Это все-таки международная организация", - сказал Песков. - "Де-юре она не прекращала [членства], она не выходила из СНГ".Ранее украинские политики обращали внимание на факт присутствия Украины среди учредителей СНГ. При этом обращалось также внимание на отсутствие ратификации официальным Киевом основополагающих документов организации, что не предполагало полноценного членства. Тем не менее, по 2014 год включительно официальные представители Украины участвовали в работе организации, обсуждали её документы, голосовали и активно работали на неофициальных частях мероприятий СНГ.

https://ukraina.ru/20230131/1043123974.html

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новости, украина, снг, международные отношения, постсоветское пространство, бывший ссср, дмитрий песков, бишкек