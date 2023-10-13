https://ukraina.ru/20231013/1050164343.html

Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин

Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин - 13.10.2023 Украина.ру

Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ

2023-10-13T16:18

2023-10-13T16:18

2023-10-13T16:18

авдеевка

россия

донбасс

наступление

сво

чвк "вагнер"

донецк

плен

граница

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00:25 – Об авдеевском котле и о сроках освобождения города; 06:44 – О херсонском направлении; 09:30 – О боевом духе наших бойцов; 11:23 – Почему Авдеевка будет освобождена в разы быстрее Артёмовска? 13:47 – Чем важно для России освобождение Авдеевки? 16:35 – О главной мечте приграничных с Украиной регионов; 23:50 – Может ли Россия перейти в информационное наступление?

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2023

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авдеевка, россия, донбасс, наступление, сво, чвк "вагнер", донецк, плен, граница, видео