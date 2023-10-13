https://ukraina.ru/20231013/1050164343.html
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин - 13.10.2023 Украина.ру
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ
2023-10-13T16:18
2023-10-13T16:18
2023-10-13T16:18
авдеевка
россия
донбасс
наступление
сво
чвк "вагнер"
донецк
плен
граница
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00:25 – Об авдеевском котле и о сроках освобождения города; 06:44 – О херсонском направлении; 09:30 – О боевом духе наших бойцов; 11:23 – Почему Авдеевка будет освобождена в разы быстрее Артёмовска? 13:47 – Чем важно для России освобождение Авдеевки? 16:35 – О главной мечте приграничных с Украиной регионов; 23:50 – Может ли Россия перейти в информационное наступление?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, россия, донбасс, наступление, сво, чвк "вагнер", донецк, плен, граница, видео
Авдеевка, Россия, Донбасс, наступление, СВО, ЧВК "Вагнер", Донецк, плен, граница
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ
00:25 – Об авдеевском котле и о сроках освобождения города;
06:44 – О херсонском направлении;
09:30 – О боевом духе наших бойцов;
11:23 – Почему Авдеевка будет освобождена в разы быстрее Артёмовска?
13:47 – Чем важно для России освобождение Авдеевки?
16:35 – О главной мечте приграничных с Украиной регионов;
23:50 – Может ли Россия перейти в информационное наступление?