Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050164343.html
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин - 13.10.2023 Украина.ру
Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ
2023-10-13T16:18
2023-10-13T16:18
авдеевка
россия
донбасс
наступление
сво
чвк "вагнер"
донецк
плен
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050163809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fd329f8da4b76e1dbdf690dfde62b08.jpg.webp
00:25 – Об авдеевском котле и о сроках освобождения города; 06:44 – О херсонском направлении; 09:30 – О боевом духе наших бойцов; 11:23 – Почему Авдеевка будет освобождена в разы быстрее Артёмовска? 13:47 – Чем важно для России освобождение Авдеевки? 16:35 – О главной мечте приграничных с Украиной регионов; 23:50 – Может ли Россия перейти в информационное наступление?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050163809_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8642401397f567d9f947dde4b041eace.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
авдеевка, россия, донбасс, наступление, сво, чвк "вагнер", донецк, плен, граница, видео
Авдеевка, Россия, Донбасс, наступление, СВО, ЧВК "Вагнер", Донецк, плен, граница

Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин

16:18 13.10.2023
 
Читать в
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему для России важна Авдеевка и о хитрой задумке ВС РФ
00:25 – Об авдеевском котле и о сроках освобождения города;
06:44 – О херсонском направлении;
09:30 – О боевом духе наших бойцов;
11:23 – Почему Авдеевка будет освобождена в разы быстрее Артёмовска?
13:47 – Чем важно для России освобождение Авдеевки?
16:35 – О главной мечте приграничных с Украиной регионов;
23:50 – Может ли Россия перейти в информационное наступление?

 
АвдеевкаРоссияДонбасснаступлениеСВОЧВК "Вагнер"Донецкпленграница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18Киев готовит “армию зомби”, Берлин не осуществит мечту ВСУ. Что говорили об Украине 13 октября в мире
16:50Медведев сравнил Газу с Киевом: что бы Запад ответил на ультиматум?
16:48Песков объяснил, почему на значке СНГ до сих пор есть флаг Украины
16:46Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль
16:35День гнева в Европе: в Лондоне закрыли еврейские школы, запретили лозунги и слово "Лондонистан"
16:18Как Россия хитро расчистит себе путь на Одессу и что будет после авдеевского котла - Алёхин
16:14Английский шок для Украины. Борис Джонсон признался в любви к русской культуре
16:04Ради Украины переписал историю семьи. Блинкен соврал про дедушку, бежавшего из Киева
15:53"Украинское досье". За конфликтом в Газе уже маячит тень Третьей мировой войны
15:44Против геноцида и колониализма. Китайский блогер Чжоу Сяопин – о позиции Китая в мировых конфликтах
15:30Депутат Госдумы: США могут втянуть Россию в палестино-израильский конфликт
15:27День гнева в Европе: Франция охвачена протестами, Макрон призывает к единению
15:15В Венгрии запретили митинги за ХАМАС, а Брюссель назвали угрозой безопасности
15:07День гнева в Европе: Берлин патрулирует полиция, в Кёльне заявили два митинга, еврейская община в шоке
14:22"Красный октябрь" набирает обороты. Украина не скоро получит деньги от США
14:03Зеленский побеждает, но это не точно. Что показала первая предвыборная социология — 2024
13:57Залужный доложил США о неотложных потребностях украинской армии
13:54Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервов
13:35Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
13:19Junge Welt: Зеленский врёт украинцам о ситуации в стране
Лента новостейМолния