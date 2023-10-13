"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины - 13.10.2023 Украина.ру
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"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины
"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины - 13.10.2023 Украина.ру
"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины
Деньги на "воюющую до последнего украинца Украину" не кончатся никогда, написал 13 октября депутат Госдумы Евгений Попов в своём телеграм-канале
2023-10-13T10:49
2023-10-13T10:49
новости
россия
евгений попов
сша
украина
деньги
финансирование
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Возможности США по финансированию Украины приближаются к пределу, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Депутат Госдумы Евгений Попов обратил внимание, что многие "жизнерадостно кинулись цитировать" американского чиновника, и назвал это наивностью.Депутат пояснил, что вопрос не в количестве денег. Американцы, по его словам, перестанут платить за эту войну только в одном случает: "если начнут её с треском проигрывать и поймут, что деньгами и поставками орудия от поражения не уйти". Потенциальное поражение США оплачивать не будут, считает Попов.Попов пишет, что Украина станет "токсичной" для Америки не в силу дополнительных обременений для бюджета, а по причине геополитической опасности получить новую европейскую ситуацию, где "нет бандеровского режима, а уставшая Европа запросит мира любой ценой".Депутат предположил, что, чтобы не доводить до этого, американцы могут сменить стратегию. Но это произойдёт "не раньше, чем осознают, что военная победа не покупается никакими деньгами".Попов подчеркнул, что времени на это у них не так много. "Но пока этого не произошло иллюзий насчёт денег и оружия питать не следует", резюмировал он.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, евгений попов, сша, украина, деньги, финансирование
Новости, Россия, Евгений Попов, США, Украина, деньги, финансирование

"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины

10:49 13.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВсероссийский политический марафон "Ночь выборов-2021. Время избранных"
Всероссийский политический марафон Ночь выборов-2021. Время избранных - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Деньги на "воюющую до последнего украинца Украину" не кончатся никогда, написал 13 октября депутат Госдумы Евгений Попов в своём телеграм-канале
Возможности США по финансированию Украины приближаются к пределу, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Депутат Госдумы Евгений Попов обратил внимание, что многие "жизнерадостно кинулись цитировать" американского чиновника, и назвал это наивностью.
"Удивительная наивность. Деньги на воюющую до последнего украинца Украину не кончатся никогда! Их будет меньше или больше, но они всегда будут. А когда кончатся украинцы вместо них пошлют умирать поляков и прочих эстонцев", - прокомментировал Попов.
Депутат пояснил, что вопрос не в количестве денег. Американцы, по его словам, перестанут платить за эту войну только в одном случает: "если начнут её с треском проигрывать и поймут, что деньгами и поставками орудия от поражения не уйти". Потенциальное поражение США оплачивать не будут, считает Попов.
"Американский джентльмен никогда не станет оплачивать услуги девушки с пониженной социальной ответственностью, если та эти услуги оказать не может", - пишет он.
Попов пишет, что Украина станет "токсичной" для Америки не в силу дополнительных обременений для бюджета, а по причине геополитической опасности получить новую европейскую ситуацию, где "нет бандеровского режима, а уставшая Европа запросит мира любой ценой".
Депутат предположил, что, чтобы не доводить до этого, американцы могут сменить стратегию. Но это произойдёт "не раньше, чем осознают, что военная победа не покупается никакими деньгами".
Попов подчеркнул, что времени на это у них не так много. "Но пока этого не произошло иллюзий насчёт денег и оружия питать не следует", резюмировал он.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
05:01
"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигналЕсли США сделают выбор в пользу финансирования Израиля, это окажет непосредственное влияние на ход специальной военной операции РФ на Украине
 
НовостиРоссияЕвгений ПоповСШАУкраинаденьгифинансирование
 
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Заголовок открываемого материала
11:14Что после Авдеевки? Об активизации России на фронте и перспективах Украины - Антонов
10:49"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины
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