https://ukraina.ru/20231013/1050150191.html

"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины

"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины - 13.10.2023 Украина.ру

"Удивительная наивность": Попов о том, что у США заканчиваются деньги для Украины

Деньги на "воюющую до последнего украинца Украину" не кончатся никогда, написал 13 октября депутат Госдумы Евгений Попов в своём телеграм-канале

2023-10-13T10:49

2023-10-13T10:49

2023-10-13T10:49

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Возможности США по финансированию Украины приближаются к пределу, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Депутат Госдумы Евгений Попов обратил внимание, что многие "жизнерадостно кинулись цитировать" американского чиновника, и назвал это наивностью.Депутат пояснил, что вопрос не в количестве денег. Американцы, по его словам, перестанут платить за эту войну только в одном случает: "если начнут её с треском проигрывать и поймут, что деньгами и поставками орудия от поражения не уйти". Потенциальное поражение США оплачивать не будут, считает Попов.Попов пишет, что Украина станет "токсичной" для Америки не в силу дополнительных обременений для бюджета, а по причине геополитической опасности получить новую европейскую ситуацию, где "нет бандеровского режима, а уставшая Европа запросит мира любой ценой".Депутат предположил, что, чтобы не доводить до этого, американцы могут сменить стратегию. Но это произойдёт "не раньше, чем осознают, что военная победа не покупается никакими деньгами".Попов подчеркнул, что времени на это у них не так много. "Но пока этого не произошло иллюзий насчёт денег и оружия питать не следует", резюмировал он.

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новости, россия, евгений попов, сша, украина, деньги, финансирование