ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки
09:00 13.10.2023 (обновлено: 09:27 13.10.2023)
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк. Об этом 13 октября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале
"В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Ранее в пятницу подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники указал, что украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на Донецком направлении и начала более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
09:07ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНРРайоны Донецка ночью и утром 13 октября подверглись многократным обстрелам со стороны ВСУ снарядами "натовского" калибра 155 мм, также были выпущены пять ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)