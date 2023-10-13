https://ukraina.ru/20231013/1050147601.html

ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки

ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки - 13.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки

Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк. Об этом 13 октября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале

2023-10-13T09:00

2023-10-13T09:00

2023-10-13T09:27

всу

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новости

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"В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.Ранее в пятницу подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники указал, что украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на Донецком направлении и начала более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.

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всу, обстрелы, горловка, новости, ранение