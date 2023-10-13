ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050147601.html
ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки
ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки - 13.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки
Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк. Об этом 13 октября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале
2023-10-13T09:00
2023-10-13T09:27
всу
обстрелы
горловка
новости
ранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048938366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ad58009e1c0c4d3c6824daed188db66.jpg
"В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.Ранее в пятницу подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники указал, что украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на Донецком направлении и начала более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
https://ukraina.ru/20231013/1050146714.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048938366_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c3e19f3b85ce4495af81e06ca719eaf8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, обстрелы, горловка, новости, ранение
ВСУ, обстрелы, Горловка, Новости, ранение

ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки

09:00 13.10.2023 (обновлено: 09:27 13.10.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк. Об этом 13 октября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале
"В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Ранее в пятницу подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники указал, что украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на Донецком направлении и начала более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
09:07
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНРРайоны Донецка ночью и утром 13 октября подверглись многократным обстрелам со стороны ВСУ снарядами "натовского" калибра 155 мм, также были выпущены пять ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
ВСУобстрелыГорловкаНовостиранение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36ЕС не признаёт независимость Тайваня, но против применения силы - Боррель
09:07ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР
09:00ВСУ обстреляли трассу в Донбассе, ранен житель Горловки
08:42Взрыв прогремел в Днепропетровской области — власти
08:40"Ростех" поставил "Земледелие" в войска
08:21Националисты снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении - Марочко
08:14Армия Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг
08:01Северная Корея обвинила США в обострении палестино-израильского конфликта
08:00Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди
07:52Су-57 по мощности вооружения превосходит все аналоги - Military Watch
07:44Экс-аналитик Пентагона рассказала, чего лишится Зеленский из-за конфликта в Израиле
07:27Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times
07:21Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ
07:21Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема
07:12"Коррупционная афера": пользователи раскритиковали слова Зеленского об Израиле
06:48ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:35"Кустарные" дроны и подземные ремонтные цеха. Сможет ли Украина наладить собственное производство оружия
06:19Экс-глава МИД Австрии считает кризис на Ближнем Востоке важнее Украины
06:15Эксперт пояснил, почему Европа перестала быть христианской, а Иерусалимским патриархом может стать араб
06:03Тёмные времена для украинцев. В чём состоит новая схема Рината Ахметова по спекуляции электроэнергией
Лента новостейМолния