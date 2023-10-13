ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

"Они разматывали наши колонны": эксперт раскрыл, чему ВС РФ научились у ВСУ и сколько накопили снарядов

Для "контрнаступа" противник накопил около миллиона 155-миллиметровых снарядов. Но этого ВСУ хватило всего на четыре месяца активной стрельбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев