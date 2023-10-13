ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении - 13.10.2023 Украина.ру
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ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении - 13.10.2023 Украина.ру
ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 13 октября сообщает РИА Новости
2023-10-13T06:48
2023-10-13T06:49
новости
россия
южно-донецкое направление
сво
минобороны рф
всу
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"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", - заявил Чехов.Помимо этого, западнее Новодонецкого была вскрыта и ликвидирована разведгруппа ВСУ."Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен миномётный расчёт в районе Старомайорского", — сказал Чехов.По его словам, в районе Старомайорского российская артиллерия также уничтожила склад боеприпасов.Чехов отметил, что авиация и артиллерия продолжали поражать места сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Удары были нанесены по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке (в том числе узлу связи), 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
https://ukraina.ru/20231012/1050126694.html
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, минобороны рф, всу
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, СВО, Минобороны РФ, ВСУ

ВС России сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

06:48 13.10.2023 (обновлено: 06:49 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Подразделения ВС России сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 13 октября сообщает РИА Новости
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", - заявил Чехов.
Помимо этого, западнее Новодонецкого была вскрыта и ликвидирована разведгруппа ВСУ.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен миномётный расчёт в районе Старомайорского", — сказал Чехов.
По его словам, в районе Старомайорского российская артиллерия также уничтожила склад боеприпасов.
Чехов отметил, что авиация и артиллерия продолжали поражать места сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Удары были нанесены по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке (в том числе узлу связи), 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
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