Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро - 13.10.2023 Украина.ру
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Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро
Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро - 13.10.2023 Украина.ру
Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро
Российские активы будут блокированы до тех пор пока "ущерб Украине не будет возмещён". Такое заявление сделали руководители министерств финансов и центральных банков стран G7 в четверг, 12 октября.
2023-10-13T01:34
2023-10-13T01:34
замороженные активы
россия
g7
украина
новости
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По данным РИА Новости, ЕС&nbsp;и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро после начала Специальной военной операции. В прошлом году Евросоюз поручил&nbsp;Еврокомиссии&nbsp;подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Российская сторона назвала эти намерения "ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее сообщалось, что польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром"
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замороженные активы, россия, g7, украина, новости
замороженные активы, Россия, G7, Украина, Новости

Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро

01:34 13.10.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкРоссийский рубль купюра
Российский рубль купюра - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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Российские активы будут блокированы до тех пор пока "ущерб Украине не будет возмещён". Такое заявление сделали руководители министерств финансов и центральных банков стран G7 в четверг, 12 октября.

"Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", – сказано в официальном сообщении.

По данным РИА Новости, ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро после начала Специальной военной операции.
В прошлом году Евросоюз поручил Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Российская сторона назвала эти намерения "ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее сообщалось, что польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром"
 
замороженные активыРоссияG7УкраинаНовости
 
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