https://ukraina.ru/20231013/1050143649.html

Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро

Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро - 13.10.2023 Украина.ру

Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро

Российские активы будут блокированы до тех пор пока "ущерб Украине не будет возмещён". Такое заявление сделали руководители министерств финансов и центральных банков стран G7 в четверг, 12 октября.

2023-10-13T01:34

2023-10-13T01:34

2023-10-13T01:34

замороженные активы

россия

g7

украина

новости

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По данным РИА Новости, ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро после начала Специальной военной операции. В прошлом году Евросоюз поручил Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Российская сторона назвала эти намерения "ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее сообщалось, что польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром"

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

замороженные активы, россия, g7, украина, новости