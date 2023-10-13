Названо условие разблокировки российских активов стоимостью 300 млрд евро
Российские активы будут блокированы до тех пор пока "ущерб Украине не будет возмещён". Такое заявление сделали руководители министерств финансов и центральных банков стран G7 в четверг, 12 октября.
"Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", – сказано в официальном сообщении.
По данным РИА Новости, ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро после начала Специальной военной операции.
В прошлом году Евросоюз поручил Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Российская сторона назвала эти намерения "ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее сообщалось, что польский нефтяной концерн Orlen присвоил часть газопровода "Ямал-Европа", который ранее принадлежал ПАО "Газпром"