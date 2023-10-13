https://ukraina.ru/20231013/1050127557.html

Причина инфляции — валютные спекуляции. Государственное регулирование укрепляет рубль

Причина инфляции — валютные спекуляции. Государственное регулирование укрепляет рубль - 13.10.2023 Украина.ру

Причина инфляции — валютные спекуляции. Государственное регулирование укрепляет рубль

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам

2023-10-13T10:26

2023-10-13T10:26

2023-10-13T10:26

россия

экономика

центробанк рф

владимир путин

набиуллина

андрей белоусов

инфляция

нефть

экспорт

курс валют

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Обязательная продажа вводится на полгода для стабилизации курса рубля.Снизить валютные спекуляцииУказом вводятся три новшества:Отдельные компании — это 43 группы, относящиеся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.Один из главных в России идеологов государственного регулирования рынка, первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал введенные меры средством снижения валютных спекуляций. И это ключевое для вопроса чрезмерной инфляции в России.Мейнстримная монетаристская теория традиционно связывает инфляцию (рост цен на все товары) с избытком национальной валюты. Объяснение — элементарное, в рамках баланса спроса и предложения на рынке. Много денег в экономике — цены растут, мало — падают. Чтобы уменьшить поступление денег в экономику, нужно поднять ключевую ставку Центробанка, в результате чего кредиты становятся чересчур дорогими и их перестают брать. В абстракции примерно так оно и работает, но Россия живет не в абстракции, а в конкретных политических и экономических условиях.Пойдешь направо — рубль ослабишь, налево — будет дефицитПо данным, которые публикует академик Сергей Глазьев на сайте РАН, в 2018 году машиностроение и высокотехнологический сектор России были загружены менее чем на 50% из-за ставки кредита, которая в два-три раза выше рентабельности производства. Академик утверждает, что сверхприбыли банков формируются именно из выкачивания оборотных средств предприятий. В 2021 году Глазьев заявил, что "чем выше он [ЦБ] поднимает ключевую ставку по отношению к средней рентабельности производственных предприятий, тем большее их число вынуждено возвращать кредиты или банкротиться". Из-за этого сохраняется низкая загрузка производственных мощностей, а предприятия финансируются не кредитами, а собственными довольно скудными средствами, которых недостаточно для расширенного воспроизводства. В октябре 2022 года, СВО идет вовсю, введены всевозможные санкции, Глазьев снова объясняет, что без инвестиций не может быть экономического роста, а без кредита не получится профинансировать необходимый для расширенного воспроизводства экономики объем инвестиций. "Отношение кредита к ВВП в Китае составляет более 150%, в Японии – более 200%. В России же этот показатель менее 50% ВВП. Доля кредита в финансировании инвестиций составляет 15% по сравнению с 50–70% в странах-лидерах. То есть подавляющая часть инвестиций в основной капитал финансируется за счет собственных средств предприятий, что обеспечивает лишь простое воспроизводство экономики", — объясняет академик.Кроме того, львиную долю товаров повседневного потребления Россия импортирует. Для импорта нужна валюта. Получить ее можно только путем экспорта, в основном углеводородов, других полезных ископаемых и продукции невысокой степени передела (например, металлургии). Когда иностранной валюты в стране становится много, по закону спроса/предложения она дешевеет относительно национальной валюты, то есть рубль укрепляется, цены на внутреннем рынке падают. Это хорошо для населения (растет потребление и уровень жизни) и для внутренней обрабатывающей промышленности, которая получает прибыль в рубле, а станки и оборудование покупает за рубежом за доллары, но плохо для экспортеров, которые получают прибыль в долларах, а платят зарплаты и налоги в рублях. Чем дешевле рубль, тем меньше долларовой прибыли уйдет на зарплаты и налоги, но в то же время в дешевых рублях в бюджет пойдет больше. А бюджету нужны деньги (пусть даже дешевые) для покрытия расходов. Бюджет попробовали наполнить через ослабление рубля, введение экспортных пошлин, разовых платежей со сверхприбылей корпораций, подоходный налог на процент по депозитам, займы на внутреннем рынке, но этого оказалось недостаточно. Мало того, финансовые органы оказались в крайне неудобной ситуации. Продолжая дальше ослаблять рубль через повышение ключевой ставки ЦБ, можно наполнить бюджет, но тогда станут невозможными инвестиции, кредиты для обрабатывающих производств и критически разгонится инфляция (как мы указали ранее, причина инфляции в РФ — не излишек денег, а высокий курс доллара из-за вывода экспортерами валюты за рубеж). Если же рубль укрепить и ущемить интересы экспортеров и финансовых спекулянтов, о чем сказал Белоусов, бюджет некоторое время будет дефицитным.Тушение пожара бензиномВведенные после начала СВО санкции привели к проседанию экспорта и уменьшению валютной выручки. Долларов стало меньше, спрос на них вырос — и курс рубля тут же упал до более чем 100 рублей за доллар. Это сразу ударило по и так проблемному обрабатывающему сектору, который стал критически важен для ведения боевых действий, и, конечно, по населению. 28 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки. Тогда же установили ограничения и по выводу капиталов за рубеж. Долларов внутри России тут же стало больше — и рубль укрепился так, как никто в правительстве не ожидал. И, на самом деле, даже не хотел. Поэтому уже в конце апреля ЦБ стал рассматривать снижения норматива по обязательной продаже экспортной выручки с 80% до 50%, а 23 мая подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России его таки снизила, а президент подписал соответствующий указ. 10 июня все обязательные нормативы были отменены, доллар поднялся до "равновесного" курса примерно в 70-80 рублей за доллар, при котором и бюджет наполняется, и инфляция, по идее, перестает быть катастрофичной для населения.Но 15 августа 2023 года ЦБ сообщил, что инфляция разогналась до 7,6% в пересчете на год, а доллар вырос до показателей выше 90 рублей за доллар. ЦБ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% в надежде понизить инфляцию и стабилизировать курс. 16 августа по итогам встречи Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной решили пока не возвращаться к установке нормативов продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на вывод капитала. Но инфляция закономерно только разогналась, а рубль еще упал, поскольку, напомним, причина высокой инфляции в РФ связана не в избытке рубля, а в недостатке доллара, который нужен для импорта товаров повседневного потребления и производственного оборудования. Из-за санкций валюту больше не смогли выводить в западные офшоры, но открылась лазейка в Гонконге — и объемы выводимой за рубеж валюты вернулись к показателям до СВО. Белоусов оказался абсолютно прав в том, что проблема инфляции лежит именно в спекуляции валютой. Всем сестрам по серьгам, но что дальше?В сентябре глава Минфина Антон Силуанов сказал, что выступает за более жесткий валютный контроль. Возможность снова ввести ограничения, не слишком ущемив интересы компаний-экспортеров, появилась после роста углеводородной выручки при росте средневзвешенной цены на российскую нефть на $8 за баррель в месячном исчислении — до $81,8. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) в сентябре Россия получила крупнейшую выручку за нефтяной экспорт с июля 2022 года — $18,8 млрд. Нефтяной экспорт увеличился на 460 тыс. баррелей в сутки, до 7,6 млн. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем году рост нефтяного спроса будет рекордным (не считая период послековидного восстановления) и Россия ожидает прирост спроса на нефть "где-то 2,4 млн баррелей" в сутки, причем рост продолжится до 2030 года.В таких условиях даже ЦБ поддержал Силуанова (и Белоусова, который всегда выступает за элементы госрегулирования рынка), согласившись с обоснованностью очередного введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами. "Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке", — сказано в комментарии Центробанка.И да, рубль тут же стал укрепляться, что подтверждает сделанные нами выводы. Экономическая и политическая логика подсказывает, что вскоре должны быть введены ограничения на вывоз прибыли за рубеж, контроль за целевым использованием амортизационных средств (которые часто тоже выводят за рубеж) и даже стратегическое планирование, закон о котором есть, но почему-то "заморожен".

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