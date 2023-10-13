Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди - 13.10.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231013/1050060271.html
Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди
Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди - 13.10.2023 Украина.ру
Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди
В 2022 году Карибский, он же – Кубинский ракетный, кризис вспоминался в связи с СВО и возможным вмешательством НАТО. Сейчас, через призму "пророчества Жириновского" – в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Вроде бы риска прямого столкновения американских и российских войск, с последующей ядерной эскалацией, нет. Но вспомнить историю всегда полезно
2023-10-13T08:00
2023-10-13T08:00
история
история ссср
сша
хрущев
джон кеннеди
куба
фидель кастро
кризис
ядерное оружие
1960-е
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Несмотря на то, что современная историография датирует начало Карибского кризиса 14-м октября 1962 года, все началось несколько раньше. И, что интересно, вовсе не на Кубе.В 1952 году в НАТО вступила Турция. Страна потребовала от США гарантий собственной безопасности. И эти гарантии были американцами предоставлены, правда в весьма своеобразном виде: методом размещения в 1961 году ракет с ядерными боеголовками средней дальности "Юпитер" неподалеку от города Измир.Проблема была в том, что эти ракеты накрывали практически всю европейскую часть России, включая Москву. А время их подлёта было столь незначительным, что в случае ядерной войны, Советский Союз просто не успевал адекватно ответить ни Турции, ни Штатам.Советское руководство было, таким образом, поставлено в весьма непростую ситуацию, которая требовала того, что сейчас называется "ассиметричным ответом". И тут, руководители государства вспомнили про "Остров Свободы", то есть, про Кубу.Революция на Кубе случилась ещё в 1959 году.Что удивительно – поначалу ни США, ни СССР не особо обратили на этот факт внимания. В Советском Союзе по данным ряда историков просто до последнего не верили, что у Фиделя Кастро и Че Гевары хоть что-то получится. А потому, вопреки сложившейся на тот момент практике, Советский Союз Кубинскую революцию материально не поддержал.Что касается Штатов, то тут всё ещё более странно.Кастро, не получив поддержки от СССР, сначала попытался выстроить адекватные союзнические отношения с Америкой. И даже приехал в Вашингтон, но тогдашний президент Штатов, Дуайт Эйзенхауэр попросту отказался встречаться с новым кубинским лидером. При этом даже не по каким-то политическим причинам, а просто счёл подобную встречу пустой тратой времени, в и без того напряжённом рабочем графике.И вот после этого Кастро очень обиделся на США и начал проводить полномасштабную национализацию на Кубе, выдавливая из страны американских крупных частных предпринимателей, которые на тот момент владели, например, практически всей сахарной промышленностью.Собственно, уже на этом этапе можно увидеть, что ситуация с Кубой и с Украиной кардинально отличаются. Поскольку Украина изначально была крайне важна и для Штатов и условного коллективного Запада, и для России.С другой стороны, после действий Кастро, в Штатах всё же "проснулись" и ввели против Острова Свободы санкции, отказавшись покупать сахар и поставлять нефть и газ. Эта экономическая блокада могла бы крайне тяжело отразиться на состоянии Кубы.Но тут вмешался уже Советский Союз, и начал Кубе помогать. Закупая, например, кубинский сахар, и развивая топливно-энергетическую систему страны, строя уникальные ТЭЦ, которые работали на отходах от переработки сахарного тростника.В общем, к 1962 году отношения СССР и Кубы были не просто партнёрскими, а вполне себе дружескими. А вот в Штатах стали постепенно осознавать, что Куба становится для них проблемой национальной безопасности. И, в целом, Карибский кризис эти опасения подтвердил.В общем, когда угроза ракет в Турции встала вперед советским руководством в полный рост, то далее события развивались стремительно.С Кастро договориться о размещении советского военного контингента, техники и ракет на Кубе удалось сразу же. И далее, с лета 1962 года началось активное планирование секретной операции по переброске солдат, техники и ядерного оружия на Остров Свободы.Сама эта операция, разработанная непосредственно Генштабом ВС СССР, под командованием маршала Ивана Христофоровича Баграмяна, получила название "Анадырь". Такое название тоже было выбрано не случайно, а, чтобы в случае утечки информации, запутать американцев, чтобы те до последнего не понимали, куда и что собирается переправлять Советский Союз.Самое интересное, что первые советские корабли на Кубу пришли ещё в августе. Разгрузка была начата в начале сентября. И на момент начала октября на Острове Свободы уже базировалось несколько советских ракет средней дальности.Но в Вашингтоне осознали весь масштаб происходящего у них буквально под носом только после того, как 14 октября с самолета U-2 пилот Ричард Хейзер сделал несколько снимков этого стратегического оружия. Собственно, с этого момента и принято отсчитывать официальное начало Карибского кризиса.Американские военные советники рекомендовали президенту Кеннеди начать немедленное вторжение на Кубу. При этом, даже без вынесения данного вопроса на площадку ООН.Но в итоге вторжения не состоялось. Принято было решение о введении морской блокады Острова Свободы. Эти меры единогласно поддержали и члены Организации американских государств.Правда, здесь был тонкий политический нюанс. Блокада называлась "карантином", поскольку сам по себе термин "блокада" автоматически означал, что США начали военные действия. А Кеннеди не хотел прослыть тем президентом, который "на ровном месте" начал войну.Вина за это действительно лежала бы только на США. Поскольку на тот момент ни Куба, ни СССР никак не нарушали тогдашних международных договоров, касающихся размещения ядерного оружия.В общем-то, даже несмотря на этот "карантин", Советский Союз успел перебросить на Кубу достаточное количество ядерных ракет, чтобы в США поняли, что военными действиями ситуацию уже не решить. А потому, начались переговоры.Хотя и не без печальных военных инцидентов, как, например, в случае со сбитым и погибшим американским летчиком Рудольфом Андерсоном, который на U-2 делал над Кубой очередной разведывательный полет.В общем, если опускать все военные события, то в итоге СССР и США пришли к необходимости конструктивных переговоров. И, более того, компромисс был достигнут. США гарантировали Кубе безопасность, снимали блокаду, то есть, простите, карантин, и убирали ракеты из Турции. СССР в свою очередь, убирал военный контингент и ракеты с Острова Свободы.Что в Советском Союзе, что в США нашлись высокопоставленные чиновники и военные, которые обвиняли своих лидеров в "политическом и стратегическом поражении".Ряд историков вообще считают, что одной из главных причин снятия Хрущева с должности в 1964 году, было именно это "поражение" в Карибском кризисе. С Кеннеди все вышло вообще печально, но это уже другая история. А тогдашний начальник штаба воздушных сил США генерал Лемей назвал отказ от атаки Кубы "наихудшим поражением в американской истории".Недоволен был и Кастро, который опасался, что США не будут соблюдать гарантии безопасности, а уход советских военных расценил, практически, как "предательство". Турецкое руководство демонтаж американских ракет под Измиром, расценило аналогично, только уже по отношению к США.С другой стороны, после Карибского кризиса до политических элит мировых держав дошло, насколько близко они были к ядерной войне на полное уничтожение. И это дало старт антивоенному движению и многочисленным движениям за ядерное разоружение.Ну, и нельзя не отметить, появление так называемого "красного телефона". Прямой телефонной связи между Вашингтоном и Москвой, чтобы лидеры мировых держав могли оперативно вести диалог в случае возникновения кризисных ситуаций.Что характерно, этот "красный телефон", существует и сейчас, сменив название на "систему прямой цифровой связи". Правда, учитывая нынешние украинские события, как-то он не то, чтобы помогал. Хотя, дело тут, думается, не в телефоне, а в том, что нынешние американские политические элиты – это совсем не то, что государственная номенклатура периода Эйзенхауэра и Кеннеди.
https://ukraina.ru/20230815/1048704378.html
https://ukraina.ru/20171027/1019444069.html
https://ukraina.ru/20221014/1039701432.html
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Александр Чаусов
Александр Чаусов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история ссср, сша, хрущев, джон кеннеди, куба, фидель кастро, кризис, ядерное оружие, 1960-е
История, история СССР, США, Хрущев, Джон Кеннеди, Куба, Фидель Кастро, кризис, Ядерное оружие, 1960-е, История

Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди

08:00 13.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / public domain /United States Department of StateКеннеди Хрущев
Кеннеди Хрущев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© commons.wikimedia.org / public domain /United States Department of State
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Александр Чаусов
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В 2022 году Карибский, он же – Кубинский ракетный, кризис вспоминался в связи с СВО и возможным вмешательством НАТО. Сейчас, через призму "пророчества Жириновского" – в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Вроде бы риска прямого столкновения американских и российских войск, с последующей ядерной эскалацией, нет. Но вспомнить историю всегда полезно
Несмотря на то, что современная историография датирует начало Карибского кризиса 14-м октября 1962 года, все началось несколько раньше. И, что интересно, вовсе не на Кубе.
В 1952 году в НАТО вступила Турция. Страна потребовала от США гарантий собственной безопасности. И эти гарантии были американцами предоставлены, правда в весьма своеобразном виде: методом размещения в 1961 году ракет с ядерными боеголовками средней дальности "Юпитер" неподалеку от города Измир.
Проблема была в том, что эти ракеты накрывали практически всю европейскую часть России, включая Москву. А время их подлёта было столь незначительным, что в случае ядерной войны, Советский Союз просто не успевал адекватно ответить ни Турции, ни Штатам.
Советское руководство было, таким образом, поставлено в весьма непростую ситуацию, которая требовала того, что сейчас называется "ассиметричным ответом". И тут, руководители государства вспомнили про "Остров Свободы", то есть, про Кубу.
Революция на Кубе случилась ещё в 1959 году.
Что удивительно – поначалу ни США, ни СССР не особо обратили на этот факт внимания. В Советском Союзе по данным ряда историков просто до последнего не верили, что у Фиделя Кастро и Че Гевары хоть что-то получится. А потому, вопреки сложившейся на тот момент практике, Советский Союз Кубинскую революцию материально не поддержал.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 16:16
Нужно помнить. Фидель Кастро и УкраинаВ эти дни граждане пяти континентов, у которых остались память и совесть, вспомнили о дне рождения одного из величайших людей ХХ века – Фиделе Кастро
Что касается Штатов, то тут всё ещё более странно.
Кастро, не получив поддержки от СССР, сначала попытался выстроить адекватные союзнические отношения с Америкой. И даже приехал в Вашингтон, но тогдашний президент Штатов, Дуайт Эйзенхауэр попросту отказался встречаться с новым кубинским лидером. При этом даже не по каким-то политическим причинам, а просто счёл подобную встречу пустой тратой времени, в и без того напряжённом рабочем графике.
И вот после этого Кастро очень обиделся на США и начал проводить полномасштабную национализацию на Кубе, выдавливая из страны американских крупных частных предпринимателей, которые на тот момент владели, например, практически всей сахарной промышленностью.
Собственно, уже на этом этапе можно увидеть, что ситуация с Кубой и с Украиной кардинально отличаются. Поскольку Украина изначально была крайне важна и для Штатов и условного коллективного Запада, и для России.
С другой стороны, после действий Кастро, в Штатах всё же "проснулись" и ввели против Острова Свободы санкции, отказавшись покупать сахар и поставлять нефть и газ. Эта экономическая блокада могла бы крайне тяжело отразиться на состоянии Кубы.
Но тут вмешался уже Советский Союз, и начал Кубе помогать. Закупая, например, кубинский сахар, и развивая топливно-энергетическую систему страны, строя уникальные ТЭЦ, которые работали на отходах от переработки сахарного тростника.
В общем, к 1962 году отношения СССР и Кубы были не просто партнёрскими, а вполне себе дружескими. А вот в Штатах стали постепенно осознавать, что Куба становится для них проблемой национальной безопасности. И, в целом, Карибский кризис эти опасения подтвердил.
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 27.10.2017
27 октября 2017, 18:45
«Невротический маньяк» или интриги вице-президента: в США рассекретили почти три тысячи документов об убийстве Кеннеди - RTВ США впервые опубликованы почти 3 тысячи секретных документов, касающихся дела об убийстве бывшего американского президента в 1963 году
В общем, когда угроза ракет в Турции встала вперед советским руководством в полный рост, то далее события развивались стремительно.
С Кастро договориться о размещении советского военного контингента, техники и ракет на Кубе удалось сразу же. И далее, с лета 1962 года началось активное планирование секретной операции по переброске солдат, техники и ядерного оружия на Остров Свободы.
Сама эта операция, разработанная непосредственно Генштабом ВС СССР, под командованием маршала Ивана Христофоровича Баграмяна, получила название "Анадырь". Такое название тоже было выбрано не случайно, а, чтобы в случае утечки информации, запутать американцев, чтобы те до последнего не понимали, куда и что собирается переправлять Советский Союз.
Самое интересное, что первые советские корабли на Кубу пришли ещё в августе. Разгрузка была начата в начале сентября. И на момент начала октября на Острове Свободы уже базировалось несколько советских ракет средней дальности.
Но в Вашингтоне осознали весь масштаб происходящего у них буквально под носом только после того, как 14 октября с самолета U-2 пилот Ричард Хейзер сделал несколько снимков этого стратегического оружия. Собственно, с этого момента и принято отсчитывать официальное начало Карибского кризиса.
Американские военные советники рекомендовали президенту Кеннеди начать немедленное вторжение на Кубу. При этом, даже без вынесения данного вопроса на площадку ООН.
Но в итоге вторжения не состоялось. Принято было решение о введении морской блокады Острова Свободы. Эти меры единогласно поддержали и члены Организации американских государств.
Правда, здесь был тонкий политический нюанс. Блокада называлась "карантином", поскольку сам по себе термин "блокада" автоматически означал, что США начали военные действия. А Кеннеди не хотел прослыть тем президентом, который "на ровном месте" начал войну.
Леонид Брежнев и Никита Хрущев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября 2022, 13:40История
Дворцовый переворот по-советски. Почему Хрущев спокойно принял свою отставку?
Вина за это действительно лежала бы только на США. Поскольку на тот момент ни Куба, ни СССР никак не нарушали тогдашних международных договоров, касающихся размещения ядерного оружия.
В общем-то, даже несмотря на этот "карантин", Советский Союз успел перебросить на Кубу достаточное количество ядерных ракет, чтобы в США поняли, что военными действиями ситуацию уже не решить. А потому, начались переговоры.
Хотя и не без печальных военных инцидентов, как, например, в случае со сбитым и погибшим американским летчиком Рудольфом Андерсоном, который на U-2 делал над Кубой очередной разведывательный полет.
В общем, если опускать все военные события, то в итоге СССР и США пришли к необходимости конструктивных переговоров. И, более того, компромисс был достигнут. США гарантировали Кубе безопасность, снимали блокаду, то есть, простите, карантин, и убирали ракеты из Турции. СССР в свою очередь, убирал военный контингент и ракеты с Острова Свободы.
Что в Советском Союзе, что в США нашлись высокопоставленные чиновники и военные, которые обвиняли своих лидеров в "политическом и стратегическом поражении".
Ряд историков вообще считают, что одной из главных причин снятия Хрущева с должности в 1964 году, было именно это "поражение" в Карибском кризисе. С Кеннеди все вышло вообще печально, но это уже другая история. А тогдашний начальник штаба воздушных сил США генерал Лемей назвал отказ от атаки Кубы "наихудшим поражением в американской истории".
- РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января 2022, 07:21
Карибский кризис: воспоминания о будущемВ качестве одной из первых ответных мер военного характера, которые Россия могла бы применить в ответ на отказ НАТО от гарантий безопасности, является размещение российских ядерных вооружений в Латинской Америке. В точности как это было в 1962 году. Правда, вероятность этого почти нулевая — Путин никогда не делает то, что от него ожидают
Недоволен был и Кастро, который опасался, что США не будут соблюдать гарантии безопасности, а уход советских военных расценил, практически, как "предательство". Турецкое руководство демонтаж американских ракет под Измиром, расценило аналогично, только уже по отношению к США.
С другой стороны, после Карибского кризиса до политических элит мировых держав дошло, насколько близко они были к ядерной войне на полное уничтожение. И это дало старт антивоенному движению и многочисленным движениям за ядерное разоружение.
Ну, и нельзя не отметить, появление так называемого "красного телефона". Прямой телефонной связи между Вашингтоном и Москвой, чтобы лидеры мировых держав могли оперативно вести диалог в случае возникновения кризисных ситуаций.
Что характерно, этот "красный телефон", существует и сейчас, сменив название на "систему прямой цифровой связи". Правда, учитывая нынешние украинские события, как-то он не то, чтобы помогал. Хотя, дело тут, думается, не в телефоне, а в том, что нынешние американские политические элиты – это совсем не то, что государственная номенклатура периода Эйзенхауэра и Кеннеди.
 
ИсторияИсторияистория СССРСШАХрущевДжон КеннедиКубаФидель КастрокризисЯдерное оружие1960-е
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Карибский кризис: победа мира ценой поражения Хрущёва и Кеннеди
07:52Су-57 по мощности вооружения превосходит все аналоги - Military Watch
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07:27Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за израильского конфликта - Financial Times
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