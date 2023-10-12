https://ukraina.ru/20231012/1050133411.html

Израиль возвращает военных специалистов с Украины через Польшу, чтобы не злить Россию

Израиль возвращает военных специалистов с Украины через Польшу, чтобы не злить Россию - 12.10.2023 Украина.ру

Израиль возвращает военных специалистов с Украины через Польшу, чтобы не злить Россию

Эвакуационными рейсами из Европы в Израиль можно перевезти что угодно, в том числе израильских военнослужащих, воевавших на стороне ВСУ

2023-10-12T17:42

2023-10-12T17:42

2023-10-12T17:42

эксклюзив

украина

израиль

польша

наемники

эвакуация

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_812eaddb7efc31be28ab8f35847b6738.jpg.webp

После того, как 7 октября в секторе Газа произошло новое ожесточенное обострение палестинско-израильского конфликта, Украина может лишиться не только всеобщего внимания мирового сообщества, но и значительной доли западной финансовой и военной поддержки.Параллельно с перемещением фокуса внимания мирового сообщества с Украины на Ближний Восток, в Израиль перемещаются и наемники, которые до сих пор воевали на Украине на стороне киевского режима. В первую очередь это израильские солдаты, которых на родине ожидают более приоритетные задачи, сообщил на днях ряд российских источников.Что израильские солдаты делали в Польше?Так командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов 11 октября в эфире Первого канала рассказал, что израильские военнослужащие и инструкторы, которых в рядах ВСУ было "очень большое количество", покидают страну и возвращаются обратно на родину."Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И все эти бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину", — рассказал Алаудинов, предположив, что после эскалации в секторе Газа, Украина "переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план".В этот же день "Военное обозрение" сообщило, что в ряде западных СМИ появились публикации, в которых говорится о том, что ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в срочном порядке на тяжелых военно-транспортных самолетах вывезли обратно в страну несколько сотен своих военнослужащих из Европы."Что там делали израильские военные и где именно они находились, не уточнялось", - прокомментировало издание сообщения западных коллег.Косвенным ответом на вопрос где были и что делали израильские военные в Европе, может послужить публикация, которую МИД Израиля опубликовал на своей странице в соцсетях 10 октября."Вчера вечером в Израиль прибыл военный самолет польских ВВС с 60 израильтянами-военнослужащими, семьями погибших и делегацией подростков", - сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве и опубликовали фото. На фотографиях видна группа граждан разных возрастных категорий, стоящая с флагами Израиля и Польши у военно-транспортного самолета "Polish Air Force" (ВВС Польши).Из-за войны все полеты из Польши в страну были прекращены, и сотням мирных жителей трудно найти дорогу обратно, отметил израильский МИД."Получается, что польское правительство не столько привозило поляков из Израиля, сколько, в первую очередь, привозило из Польши в Израиль еврейских солдат. В связи с этим возникают вопросы: что эти израильские солдаты делали в Польше?", - задался вопросом в этих же соцсетях польский публицист, историк и издатель, главный редактор еженедельного журнала Najwyższy Czas! Томаш Зоммер.Израиль оказывал какую-то помощь КиевуИзраильские военнослужащие участвовали в конфликте на Украине, начиная с 2014 года, рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом они сами сообщали в соцсетях, отметил эксперт."Руководство Израиля считало, что они вполне имеют на это право, так как у многих их этих людей двойное гражданство – израильское и украинское. Это считали их личной инициативой", - рассказал Безпалько изданию Украина.ру.При этом израильские военнослужащие не просто воевали на стороне ВСУ, а использовали ряд достижении военной науки Израиля, добавил политолог."В частности инструкторы израильских вооруженных сил обучали солдат ВСУ использовать костюмы, которые скрывают силуэт человека. После начала СВО появились сведения о том, что Израиль, то ли под давлением США, то ли по собственной инициативе, поставил на Украину элементы обнаружения летящих целей ближнего радиуса действия, которые были элементами так называемого Железного купола. Это небольшие радарные установки", - сказал Безпалько.Он напомнил, что в соцсетях появлялись фотографии, где всушники хвастались тем, что Израиль теперь на стороне Украины. Можно считать такие публикации фейками или просто элементами информационной борьбы, но в соцсетях было слишком много свидетельств того, что Израиль непублично, но тем не менее участвует в конфликте на Донбассе на стороне ВСУ, полагает эксперт."Отказываясь вводить санкции против России и открыто поддерживать Украину, Израиль все-таки оказывал какую-то помощь Киеву, в том числе военную", - отметил Безпалько.Поэтому не удивительно, что сейчас, во время обострения арабо-израильского конфликта и угрозы его разрастания в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, в которую может быть вовлечено множество арабских стран, власти в Тель-Авиве стремительно отзывают всех своих военных специалистов, имеющих хороший опыт, образование и навыки на свою территорию, рассказал политолог."Они должны быть готовыми оказать сопротивление в случае возможных ударов по Израилю со стороны Ливана, Иордании, Египта и других арабских государств", - добавил Безпалько.Сообщения о возможной переброске на родину этих израильских военнослужащих эвакуационными рейсами из Польши показывают, что Тель-Авив, оказывая помощь Украине, не хочет испортить отношения с Россией, полагает эксперт."Поэтому он, во-первых, дозирует эту помощь, во-вторых, стремится это делать максимально непублично. Поэтому и рейсы из Польши в Израиль и обратно действительно могут использоваться для того, чтобы эвакуировать из Израиля граждан Польши, с которой, кстати, у Израиля очень напряженные отношения, так и для того, чтобы эвакуировать с Украины тех военных специалистов и солдат, которые принимали участие в инструктаже или в боевых действиях против российских войск на фронтах СВО", - отметил Безпалько.При этом эксперт подчеркнул, что эти эвакуационные рейсы могут быть использованы не только для перевозки людей, но и различных других грузов. Ими в том числе могут поставляться в Израиль вооружения, любые материально-технические ресурсы, а также специалисты, которые не являются гражданами Израиля, допустил он."Дело в том, что никто не контролирует эти рейсы. Точно также как балкеры, которые ходили в порт Одессы. Они могли привозить туда, что угодно – от взрывчатки до боевой техники, а на обратном пути действительно вывозить украинское зерно. Поэтому здесь могут быть оправданы совершенно любые предположения", - подытожил Богдан Безпалько.Тем временем в украинском телемарафоне показали репортаж, в котором говорится о том, что в Иерусалим уже отправлена группа наемников из США, которые раньше воевали в составе ВСУ и "отлично проявили себя в боях за Соледар и Бахмут". Уже давно тот факт, что на стороне ВСУ воюет большое количество иностранных наемников самых разных мастей, никого не удивляет.

https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html

https://ukraina.ru/20231012/1050121407.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, израиль, польша, наемники, эвакуация, самолет