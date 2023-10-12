https://ukraina.ru/20231012/1050130621.html

Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами

Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами - 12.10.2023 Украина.ру

Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами

Скандальная история с опубликованной видеозаписью пыток в военкомате Тернополя получила развитие: военкомам предъявлено подозрение в пытках и незаконном лишении свободы человека. Об этом 12 октября сообщил офис украинского генпрокурора.

2023-10-12T16:28

2023-10-12T16:28

2023-10-12T16:28

новости

новости украины

западная украина

военкомат

военком

сбу

офис генпрокурора

мобилизация

сво

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047395302_0:59:341:251_1920x0_80_0_0_ef0e69edb20ef46d14f36f713a75889f.jpg

Подозрение предъявлено командиру и солдату-гранатомётчику отдела охраны роты охраны объединённого городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следователи выяснили, что задержанные тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности."По данным следствия, вечером 6 октября 2023 солдат-гранатометчик вместе с двумя неустановленными лицами в военной форме остановили местного жителя для проверки документов. После того, как они выяснили, что он является уроженцем РФ, предложили проехать в военкомат. Получив отказ, несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК. Впоследствии, в соцсетях появилось видео, на котором двух лежащих мобилизованных избивают военные. Среди них и был пострадавший", - сказано в официальном сообщении.Согласно официальной версии, "причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с очередным военкоматом накануне. Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых".По факту избиения дежурного тоже зарегистрировано уголовное производство. Досудебное расследование проводит львовское ГБР, а оперативное сопровождение осуществляет военная контрразведка СБУ.

https://ukraina.ru/20231008/1050009246.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, западная украина, военкомат, военком, сбу, офис генпрокурора, мобилизация, сво, военные преступления, скандалы