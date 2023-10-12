Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами - 12.10.2023 Украина.ру
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Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами
Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами - 12.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами
Скандальная история с опубликованной видеозаписью пыток в военкомате Тернополя получила развитие: военкомам предъявлено подозрение в пытках и незаконном лишении свободы человека. Об этом 12 октября сообщил офис украинского генпрокурора.
2023-10-12T16:28
2023-10-12T16:28
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Подозрение предъявлено командиру и солдату-гранатомётчику отдела охраны роты охраны объединённого городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следователи выяснили, что задержанные тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности."По данным следствия, вечером 6 октября 2023 солдат-гранатометчик вместе с двумя неустановленными лицами в военной форме остановили местного жителя для проверки документов. После того, как они выяснили, что он является уроженцем РФ, предложили проехать в военкомат. Получив отказ, несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК. Впоследствии, в соцсетях появилось видео, на котором двух лежащих мобилизованных избивают военные. Среди них и был пострадавший", - сказано в официальном сообщении.Согласно официальной версии, "причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с очередным военкоматом накануне. Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых".По факту избиения дежурного тоже зарегистрировано уголовное производство. Досудебное расследование проводит львовское ГБР, а оперативное сопровождение осуществляет военная контрразведка СБУ.
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новости, новости украины, западная украина, военкомат, военком, сбу, офис генпрокурора, мобилизация, сво, военные преступления, скандалы
Новости, Новости Украины, Западная Украина, военкомат, военком, СБУ, Офис генпрокурора, мобилизация, СВО, Военные преступления, скандалы

Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами

16:28 12.10.2023
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
Скандальная история с опубликованной видеозаписью пыток в военкомате Тернополя получила развитие: военкомам предъявлено подозрение в пытках и незаконном лишении свободы человека. Об этом 12 октября сообщил офис украинского генпрокурора.
Подозрение предъявлено командиру и солдату-гранатомётчику отдела охраны роты охраны объединённого городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следователи выяснили, что задержанные тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности.
"По данным следствия, вечером 6 октября 2023 солдат-гранатометчик вместе с двумя неустановленными лицами в военной форме остановили местного жителя для проверки документов. После того, как они выяснили, что он является уроженцем РФ, предложили проехать в военкомат. Получив отказ, несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК. Впоследствии, в соцсетях появилось видео, на котором двух лежащих мобилизованных избивают военные. Среди них и был пострадавший", - сказано в официальном сообщении.
Согласно официальной версии, "причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с очередным военкоматом накануне. Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых".
По факту избиения дежурного тоже зарегистрировано уголовное производство. Досудебное расследование проводит львовское ГБР, а оперативное сопровождение осуществляет военная контрразведка СБУ.
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 16:17
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкоматеНа Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
 
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