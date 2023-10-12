Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама - 12.10.2023 Украина.ру
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Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама
Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама - 12.10.2023 Украина.ру
Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама
Гончаренко заявил, что Алексей Костусев всего лишь формально является его отцом. В воспитании же он не принимал никакого участия. Рассказ депутат опубликовал кружочком на своем канале в Телеграме
2023-10-12T16:24
2023-10-12T16:24
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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Об этом стало известно сегодня, 12 октября. Его подозревают в причастности к схеме завладения коммунальным аэропортом "Одесса", сообщает украинский Телеграм-канал УНИАН.Сын, пошедший по политической стезе, поспешил рассказать грустную историю о том, что отец-то Костусев не очень.По данным Бюро, в 2011 году два известных одесских бизнесмена зарегистрировали фирму, организовав совместное предприятие с городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно. Получение согласия депутатов обеспечил тогдашний мэр Алексей Костусев. В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
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новости, новости украины, депутат, розыск
Новости, Новости Украины, депутат, розыск

Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама

16:24 12.10.2023
 
© Украина.руКостусев и Гончаренко
Костусев и Гончаренко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Украина.ру
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Гончаренко заявил, что Алексей Костусев всего лишь формально является его отцом. В воспитании же он не принимал никакого участия. Рассказ депутат опубликовал кружочком на своем канале в Телеграме
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Об этом стало известно сегодня, 12 октября. Его подозревают в причастности к схеме завладения коммунальным аэропортом "Одесса", сообщает украинский Телеграм-канал УНИАН.
Сын, пошедший по политической стезе, поспешил рассказать грустную историю о том, что отец-то Костусев не очень.

"Родители развелись, когда мне было три года. Отец вообще никак не принимал участия в моем воспитании. Я сменил фамилию с Костусева на Гончаренко – эта фамилия (девичья моей матери) со мной уже с 6 лет. Более того – отца даже разыскивали за неуплату алиментов. Это для того, чтобы вы понимали, насколько "близкими" мы были. Когда я уже повзрослел, то даже пытался его найти, потому что все-таки родной отец, как-никак. Но ничего хорошего из этого не вышло. Последний раз мы общались 14!!!! лет назад, еще в 2009 году! После этого никаких контактов с ним не было. Сейчас его обвиняют в том, что он помогал приватизировать Одесский аэропорт. Тогда я был депутатом Одесского облсовета и публично выступал против этой сделки", – рассказал депутат Верховной Рады Гончаренко.

По данным Бюро, в 2011 году два известных одесских бизнесмена зарегистрировали фирму, организовав совместное предприятие с городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно. Получение согласия депутатов обеспечил тогдашний мэр Алексей Костусев. В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
 
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