Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама

"Родители развелись, когда мне было три года. Отец вообще никак не принимал участия в моем воспитании. Я сменил фамилию с Костусева на Гончаренко – эта фамилия (девичья моей матери) со мной уже с 6 лет. Более того – отца даже разыскивали за неуплату алиментов. Это для того, чтобы вы понимали, насколько "близкими" мы были. Когда я уже повзрослел, то даже пытался его найти, потому что все-таки родной отец, как-никак. Но ничего хорошего из этого не вышло. Последний раз мы общались 14!!!! лет назад, еще в 2009 году! После этого никаких контактов с ним не было. Сейчас его обвиняют в том, что он помогал приватизировать Одесский аэропорт. Тогда я был депутатом Одесского облсовета и публично выступал против этой сделки", – рассказал депутат Верховной Рады Гончаренко.