https://ukraina.ru/20231012/1050115266.html
Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко
Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко - 12.10.2023 Украина.ру
Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко
Харьков покинуло одно из подразделений ВСУ, в составе которого были иностранные наёмники. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-12T10:09
2023-10-12T10:09
2023-10-12T10:10
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иностранные наемники
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По его словам, боевики полностью покинули пункт постоянной дислокации, расположенный в одном из учебных заведений Харькова. При этом они забрали всё своё вещевое и прочее имущество."Сформированная колона двигалась в северо-западном направлении населённого пункта, покидая зону боевых действий. Предварительно, иностранцы решили покинуть страну", - написал Марочко.По его словам, на данный момент информация по данному подразделению уточняется.По информации Следственного комитета России, не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию за свои преступления в отношении мирного населения и российских военнослужащих.Как ранее сообщали украинские телеграм-каналы, по одному из районов на окраине Харькова, где располагаются промышленные объекты, ночью был нанесён ракетный удар."В результате чего был зафиксирован пожар на территории ГРС-5 в селе Подворки, пригород Харькова", - говорится в тексте.
https://ukraina.ru/20231011/1050089975.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, харьков, иностранные наемники, всу, сво
Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко
10:09 12.10.2023 (обновлено: 10:10 12.10.2023)
Харьков покинуло одно из подразделений ВСУ, в составе которого были иностранные наёмники. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 октября сообщает в своём телеграм-канале
По его словам, боевики полностью покинули пункт постоянной дислокации, расположенный в одном из учебных заведений Харькова. При этом они забрали всё своё вещевое и прочее имущество.
"Сформированная колона двигалась в северо-западном направлении населённого пункта, покидая зону боевых действий. Предварительно, иностранцы решили покинуть страну", - написал Марочко.
По его словам, на данный момент информация по данному подразделению уточняется.
По информации Следственного комитета России, не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию за свои преступления в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
Как ранее сообщали украинские телеграм-каналы, по одному из районов на окраине Харькова, где располагаются промышленные объекты, ночью был нанесён ракетный удар.
"В результате чего был зафиксирован пожар на территории ГРС-5 в селе Подворки, пригород Харькова", - говорится в тексте.