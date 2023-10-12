Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко - 12.10.2023 Украина.ру
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Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко
Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко - 12.10.2023 Украина.ру
Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко
Харьков покинуло одно из подразделений ВСУ, в составе которого были иностранные наёмники. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-12T10:09
2023-10-12T10:10
новости
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По его словам, боевики полностью покинули пункт постоянной дислокации, расположенный в одном из учебных заведений Харькова. При этом они забрали всё своё вещевое и прочее имущество."Сформированная колона двигалась в северо-западном направлении населённого пункта, покидая зону боевых действий. Предварительно, иностранцы решили покинуть страну", - написал Марочко.По его словам, на данный момент информация по данному подразделению уточняется.По информации Следственного комитета России, не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию за свои преступления в отношении мирного населения и российских военнослужащих.Как ранее сообщали украинские телеграм-каналы, по одному из районов на окраине Харькова, где располагаются промышленные объекты, ночью был нанесён ракетный удар."В результате чего был зафиксирован пожар на территории ГРС-5 в селе Подворки, пригород Харькова", - говорится в тексте.
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новости, харьков, иностранные наемники, всу, сво
Новости, Харьков, иностранные наемники, ВСУ, СВО

Харьков покинула очередная группа иностранных наёмников - Марочко

10:09 12.10.2023 (обновлено: 10:10 12.10.2023)
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Харьков покинуло одно из подразделений ВСУ, в составе которого были иностранные наёмники. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 октября сообщает в своём телеграм-канале
По его словам, боевики полностью покинули пункт постоянной дислокации, расположенный в одном из учебных заведений Харькова. При этом они забрали всё своё вещевое и прочее имущество.
"Сформированная колона двигалась в северо-западном направлении населённого пункта, покидая зону боевых действий. Предварительно, иностранцы решили покинуть страну", - написал Марочко.
По его словам, на данный момент информация по данному подразделению уточняется.
По информации Следственного комитета России, не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию за свои преступления в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
Как ранее сообщали украинские телеграм-каналы, по одному из районов на окраине Харькова, где располагаются промышленные объекты, ночью был нанесён ракетный удар.
"В результате чего был зафиксирован пожар на территории ГРС-5 в селе Подворки, пригород Харькова", - говорится в тексте.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 13:42
Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу События в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно) Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну
 
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