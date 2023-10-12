https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html

Дмитрий Ефимов: США и Британия натравили ХАМАС на Израиль по тактике ВСУ

Дмитрий Ефимов: США и Британия натравили ХАМАС на Израиль по тактике ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Ефимов: США и Британия натравили ХАМАС на Израиль по тактике ВСУ

Большой войны на Ближнем Востоке не будет — произойдет массовая бойня, считает главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру

2023-10-12T11:51

2023-10-12T11:51

2023-10-12T11:57

интервью

украина

израиль

хамас

всу

спецоперация

война

разведка

си цзиньпин

оружие

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— Дмитрий Борисович, кто стоит за армяно-азербайджанским и палестино-израильским конфликтом на Ближнем Востоке? — Чтобы понять cui prodest (кому это выгодно), необходимо немного приподняться над локальными очагами схваток. Председатель Си Цзиньпин на днях заявил, что стратегическая цель Китая — стать главной технологической экономикой мира и оттеснить с этой позиции США. Именно экономическое, а не политическое противостояние определяет на среднесрочную перспективу действия США по созданию так называемых зон управляемого хаоса, которые должны помешать Поднебесной и ее Коммунистической партии достигнуть заявленных целей. Главное для КНР на настоящий момент — наладить подконтрольную ему и тактическим союзникам (России, Ирану, Индии, бывшим советским республикам в Центральной Азии) логистическую схему "Восток – Запад" в рамках проекта "Один пояс — один путь". И затем включить в нее задуманный Россией международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг". Именно вокруг мест прокладки МТК и разгораются последние события. В результате "зачистки" Нагорного Карабаха от армян, Азербайджан получил возможность продолжить Зангезурский коридор по территории Сюникской области Армении — до Нахичевани и через нее в Турцию, минуя Иран. Именно этот вариант Реджеп Тайип Эрдоган хочет предложить Си Цзиньпину с подачи своих британских кураторов. С другой стороны, палестино-израильский конфликт может исключить Иран как центр китайской логистики насовсем. Это может произойти, если Тегеран удастся "втащить" в интифаду на стороне палестинцев, а потом, сочинив про него особо гнусную провокацию по типу "новой Бучи", обстрелять баллистическими ракетами. Тесная привязка шиитской Хезболлы в Ливане и Сирии к Корпусу стражей исламской революции, к сожалению, дает потенциальную возможность такого развития событий. Шаги в этом направлении уже делаются. Например, обстрел территории Израиля из Сирии. Он вполне мог быть проведен провокаторами "под чужим флагом". Официальная позиция Ирана пока очень взвешенная. Его духовный лидер Сейед Али Хаменеи 10 октября отметил, что обвинение со стороны врагов Ирана в том, что за операцией ХАМАС стоял Иран, полная ерунда.— Покойный Владимир Жириновский сказал, что сразу после Украины начнется война на Ближнем Востоке, и про Украину все быстро забудут. Если будет большая война на Ближнем Востоке, кто в ней будет участвовать и на каком уровне? Как распределятся силы?— Большой войны не будет — произойдет массовая бойня. Израиль физически снесет с лица Земли сектор Газа, и не дай Бог, Западный берег реки Иордан. Оставшиеся в живых палестинцы будут выдавлены сначала в Египет, а потом переправлены в Европу, где пополнят дивизии озлобленных мигрантов. Это действительно может помочь забыть про Украину, ведь деньги теперь будут перенаправлены евреям. Именно поэтому России необходимо срочно развивать успех спецоперации (СВО) и к зиме освободить все наши новые территории, а дальше решить вопросы по денацификации и демилитаризации остатков киевского режима весной-летом 2024 года.— Можно ли сравнить проведение военных операций во время СВО и арабско-израильской войны?— Тактика палестинцев во время начала операции "Буря Аль-Аксы" напоминала действия мобильных групп ГУР ВСУ. Это объясняется одной школой подготовки — британской — от инструкторов из Special Air Service (SAS). Позиционных боев не было и не будет, как и городских — ведь жилые кварталы в секторе Газа будут просто снесены, утрамбованы в бетонную пыль.— Разведка Израиля пропустила подготовку атаки ХАМАС. Почему ошибаются спецслужбы? — В этом тезисе у меня есть большие сомнения. Не вызывает их только то, что во всех палестинских группировках, включая ФАТХ и ХАМАС, находится огромное число информаторов разведсообщества Израиля. Другой вопрос в том, была ли доложена информация о подготовке к "Битве Аль-Аксы" высшему руководству страны, или ее притормозили на каком-то этапе определенной группой генералов. Последнее поможет Биньямину Нетаньяху подзачистить разведорганы. Однако, так как информация идет не только по линии МОССАД, но и Шинбет, и ЦАХАЛ, скорее всего правительство Израиля решилось пожертвовав частью собственных граждан в начале операции, чтобы потом окончательно решить вопрос с палестинцами в Израиле. Сейчас цитируют министра обороны Израиля, который сказал, что ни один из его бойцов не пойдет под суд, чтобы они ни натворили с палестинцами. Им тоже придется принести огромные жертвы.— В Сети обсуждают версию того, что американское оружие, поставленное вооруженным силам Украины (ВСУ), частично переправили движению ХАМАС. Вы допускаете такое? Как и по каким каналам это могло дойти до палестинцев?— Скорее всего, по каналам, созданным для ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), бывшие боевики которой окопались на Украине в собственных лагерях подготовки. И, естественно, этот трафик полностью контролировался ЦРУ США и MI6 Британии. Кстати, вероятно, что боевики из украинских лагерей, переправленные в Газу, как раз и совершили ужаснувшие весь мир преступления против гражданских лиц.— Может ли Израиль применить ядерное оружие против палестинцев?— Против палестинцев — конечно нет. В этом отсутствует смысл: ведь тогда территория всего Израиля окажется зараженной. А вот против Ирана — может вполне. Особенно если американские поставки прикроют дефицит противоракет в системе ПВО "Железный купол". Первая партия уже поступила.— Какая провокация может столкнуть Иран и Израиль?— Давайте пофантазируем. Хезболла может обстреливать территорию Израиля ракетами "Кассам". В его водах находится ударная авиационная группа, в которой не меньше 130 ракет "Томогавк". Если совместить обстрел "Кассамами", инициированный агентурой Тель-Авива, и заход на цели в Израиле американских крылатых ракет с той же стороны, что легко сделать, Иран можно будет обвинить в самом тяжелом военном преступлении — массовом уничтожении некомбатантов.— В Израиле находятся российские так называемые беженцы: Галкин* с Пугачевой, Макаревич*, Чубайс. А где же крики "нет войне"? Почему мы их не слышим?— Родственников и друзей в Израиле имеют очень и очень многие граждане нашей страны. И от внятных израильтян звучат голоса против войны, которая рано или поздно коснется их всех. Наша псевдоэлита, которая сбежала от СВО, теперь продолжает релоцироваться дальше. Им некогда говорить — хочется поскорее "сделать ноги" из Израиля.* признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, израиль, хамас, всу, спецоперация, война, разведка, си цзиньпин, оружие, ядерное оружие, иран