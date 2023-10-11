https://ukraina.ru/20231011/1050101455.html
ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин
ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин - 11.10.2023 Украина.ру
ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин
Российские военнослужащие в Авдеевке уничтожили большое количество опорных пунктов противника, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:29
новости
россия
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
алёхин
вс рф
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С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, алёхин, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Алёхин, ВС РФ
ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин
Российские военнослужащие в Авдеевке уничтожили большое количество опорных пунктов противника, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости