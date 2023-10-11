ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин - 11.10.2023 Украина.ру
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ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин
ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин - 11.10.2023 Украина.ру
ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин
Российские военнослужащие в Авдеевке уничтожили большое количество опорных пунктов противника, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:29
новости
россия
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
алёхин
вс рф
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С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, алёхин, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Алёхин, ВС РФ

ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин

17:29 11.10.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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Российские военнослужащие в Авдеевке уничтожили большое количество опорных пунктов противника, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"В Авдеевке есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе", - сказал Пушилин.
С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.
Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.
Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
12:57
Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУРоссийское командование приступило к решению проблемы с ежедневными массированными артиллерийскими обстрелами Донецка, из-за которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинАлёхинВС РФ
 
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