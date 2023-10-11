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ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин

ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин - 11.10.2023 Украина.ру

ВС России продвигаются в Авдеевке с двух сторон - Пушилин

Российские военнослужащие в Авдеевке уничтожили большое количество опорных пунктов противника, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-11T17:29

2023-10-11T17:29

2023-10-11T17:29

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С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру заявил, что ВС РФ нащупали прорывные точки под Авдеевкой, противник там ослаб и может оказаться в котле.Подобрее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html

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новости, россия, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, алёхин, вс рф