https://ukraina.ru/20231011/1050097920.html
Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море
Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море - 11.10.2023 Украина.ру
Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море
Президент России считает, что палестинско-израильский конфликт можно решить только на базе компромисса
2023-10-11T16:11
2023-10-11T16:11
2023-10-11T16:11
новости
владимир путин
сша
авианосцы
средиземное море
палестина
израиль
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Президент России Владимир Путин не понимает, почему США стягивают авианосные группы в Средиземном море, так как это может только усугубить ситуацию в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом Путин заявил 11 октября, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"."Смысл я не очень вижу. Что, они собираются бомбардировать Ливан? Или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся", - процитировали РИА Новости слова Путина.Президент России отметил, что проблемы не надо решать этим способом, нужно искать компромиссных решений.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что пока очень сложно говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта, "сейчас главное - остановить войну".
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сша, авианосцы, средиземное море, палестина, израиль
Новости, Владимир Путин, США, авианосцы, Средиземное море, Палестина, Израиль
Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море
Президент России считает, что палестинско-израильский конфликт можно решить только на базе компромисса
Президент России Владимир Путин не понимает, почему США стягивают авианосные группы в Средиземном море, так как это может только усугубить ситуацию в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом Путин заявил 11 октября, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Смысл я не очень вижу. Что, они собираются бомбардировать Ливан? Или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся", - процитировали РИА Новости слова Путина.
Президент России отметил, что проблемы не надо решать этим способом, нужно искать компромиссных решений.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что пока очень сложно говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта, "сейчас главное - остановить войну".