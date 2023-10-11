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Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море

Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море - 11.10.2023 Украина.ру

Решили попугать кого-то - Путин о стягиванию авианосцев США в Средиземном море

Президент России считает, что палестинско-израильский конфликт можно решить только на базе компромисса

2023-10-11T16:11

2023-10-11T16:11

2023-10-11T16:11

новости

владимир путин

сша

авианосцы

средиземное море

палестина

израиль

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Президент России Владимир Путин не понимает, почему США стягивают авианосные группы в Средиземном море, так как это может только усугубить ситуацию в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом Путин заявил 11 октября, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"."Смысл я не очень вижу. Что, они собираются бомбардировать Ливан? Или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся", - процитировали РИА Новости слова Путина.Президент России отметил, что проблемы не надо решать этим способом, нужно искать компромиссных решений.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что пока очень сложно говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта, "сейчас главное - остановить войну".

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новости, владимир путин, сша, авианосцы, средиземное море, палестина, израиль