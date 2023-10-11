https://ukraina.ru/20231011/1050096757.html
Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию - 11.10.2023 Украина.ру
Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
Релокантов с твёрдой антироссийской позицией и вставших на сторону киевского режима в России не ждут, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
новости
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
магадан
магаданская область
релоканты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98ffc4e573ced66e39ee743677540663.jpg
Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина. Володин предложил тех релокантов, которые высказываются против России и радуются выстрелам по ней, обеспечить Магадан.Подавляющее большинство уехавших из России - это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, считает Песков.Позднее Володин предложил определить новое место для "предателей Родины". Он пояснил, что жителей Магаданской области это обижает, ведь Магадан – это "территория развития".Новым вариантом пристанища предложили рудники. И территорию, добавил Володин, надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.
https://ukraina.ru/20231011/1050096138.html
магаданская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_018a9f064f6a5754c892b60b8d7141de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, магадан, магаданская область, релоканты
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Магадан, Магаданская область, релоканты
Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
Релокантов с твёрдой антироссийской позицией и вставших на сторону киевского режима в России не ждут, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина. Володин предложил тех релокантов, которые высказываются против России и радуются выстрелам по ней, обеспечить Магадан.
"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", - сказал Песков.
Подавляющее большинство уехавших из России - это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, считает Песков.
"И, конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина - Россия. И она всегда их ждет", - сказал Песков.
Позднее Володин предложил определить новое место для "предателей Родины". Он пояснил, что жителей Магаданской области это обижает, ведь Магадан – это "территория развития".
Новым вариантом пристанища предложили рудники. И территорию, добавил Володин, надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.