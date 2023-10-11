Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию - 11.10.2023 Украина.ру
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Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию - 11.10.2023 Украина.ру
Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию
Релокантов с твёрдой антироссийской позицией и вставших на сторону киевского режима в России не ждут, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-10-11T16:10
2023-10-11T16:10
новости
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
магадан
магаданская область
релоканты
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Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина. Володин предложил тех релокантов, которые высказываются против России и радуются выстрелам по ней, обеспечить Магадан.Подавляющее большинство уехавших из России - это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, считает Песков.Позднее Володин предложил определить новое место для "предателей Родины". Он пояснил, что жителей Магаданской области это обижает, ведь Магадан – это "территория развития".Новым вариантом пристанища предложили рудники. И территорию, добавил Володин, надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.
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новости, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, магадан, магаданская область, релоканты
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Магадан, Магаданская область, релоканты

Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию

16:10 11.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Релокантов с твёрдой антироссийской позицией и вставших на сторону киевского режима в России не ждут, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина. Володин предложил тех релокантов, которые высказываются против России и радуются выстрелам по ней, обеспечить Магадан.
"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", - сказал Песков.
Подавляющее большинство уехавших из России - это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, считает Песков.
"И, конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина - Россия. И она всегда их ждет", - сказал Песков.
Позднее Володин предложил определить новое место для "предателей Родины". Он пояснил, что жителей Магаданской области это обижает, ведь Магадан – это "территория развития".
Новым вариантом пристанища предложили рудники. И территорию, добавил Володин, надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
15:44
"На рудники, где нет лета": Володин передумал отправлять релокантов в МагаданСпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоктантов, которые делали заявления против России, нужно отправлять не в Магадан, а на рудники
 
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