https://ukraina.ru/20231011/1050096757.html

Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию

Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию - 11.10.2023 Украина.ру

Песков рассказал, что ждёт релокантов по возвращении в Россию

Релокантов с твёрдой антироссийской позицией и вставших на сторону киевского режима в России не ждут, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-10-11T16:10

2023-10-11T16:10

2023-10-11T16:10

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россия

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магадан

магаданская область

релоканты

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Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина. Володин предложил тех релокантов, которые высказываются против России и радуются выстрелам по ней, обеспечить Магадан.Подавляющее большинство уехавших из России - это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, считает Песков.Позднее Володин предложил определить новое место для "предателей Родины". Он пояснил, что жителей Магаданской области это обижает, ведь Магадан – это "территория развития".Новым вариантом пристанища предложили рудники. И территорию, добавил Володин, надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.

https://ukraina.ru/20231011/1050096138.html

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новости, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, магадан, магаданская область, релоканты