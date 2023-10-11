https://ukraina.ru/20231011/1050096138.html

"На рудники, где нет лета": Володин передумал отправлять релокантов в Магадан

"На рудники, где нет лета": Володин передумал отправлять релокантов в Магадан - 11.10.2023 Украина.ру

"На рудники, где нет лета": Володин передумал отправлять релокантов в Магадан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоктантов, которые делали заявления против России, нужно отправлять не в Магадан, а на рудники

2023-10-11T15:44

2023-10-11T15:44

2023-10-11T15:44

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вячеслав володин

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магадан

магаданская область

рудники

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Накануне, 10 октября, на пленарном заседании Володин заявил, что релокантам, которые уехали из России и радуются выстрелам по её территории, обеспечен Магадан.Спикер Госдумы пересмотрел своё мнение и определил новое "пристанище" для таких людей.По его словам, в Магадане "не ждут предателей нашей страны". Он назвал таких людей бездельниками, которые "мало того, что свою Родину не любят, они теперь еще по миру начали скитаться". В итоге, резюмировал Володин, такие релоканты никому не нужны и "думают, что в Магадане найдут пристанище".Жители Магаданской области видят в этом угрозу и оскорбления, считает председатель Госдумы. Ведь Магадан - это территория развития.Он отметил, что идею с рудниками предложил Николай Харитонов - Председатель комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

https://ukraina.ru/20231010/1050059508.html

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новости, россия, госдума, вячеслав володин, релоканты, магадан, магаданская область, рудники