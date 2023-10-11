https://ukraina.ru/20231011/1050083902.html

"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля

"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля - 11.10.2023 Украина.ру

"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля

Грязные политические игры, серьезные системные проблемы и повальное разгильдяйство в армии ЦАХАЛ стали главной причиной того, что ХАМАС смог успешно атаковать территорию Израиля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-11T10:31

2023-10-11T10:31

2023-10-11T10:32

новости

израиль

армия

хамас

военные

граница

война

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_4eda8a61186c8ca1dad06aa6cdc0d9e9.jpg.webp

Нужно понимать, что в армии Израиля далеко не все гладко, там есть серьезные системные проблемы. Реклама ЦАХАЛ как одной из самых высокотехнологичных армий мира не соответствует действительности, рассказал эксперт.В израильской армии очень много устаревшего оборудования, бойцы часто используют старые аналоговые радиостанции и носят старую экипировку. Причем это происходит в линейных подразделениях, добавил он.В израильской армии произошло резкое падение общего уровня дисциплины. Сначала это объяснялось необходимостью бороться с дедовщиной и уставщиной, но это привело только к вакханалии в вооруженных силах, отметил Амерберг.Какое бы ни было разгильдяйство в армии Израиля, в пограничных войсках служат хорошо подготовленные военные. Он непрерывно мониторят ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников. Израильские эксперты утверждают, что грязные игры определенных политических сил допустили эту ситуацию на границе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050072754.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, армия, хамас, военные, граница, война, армия