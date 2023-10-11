"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля - 11.10.2023 Украина.ру
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"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля
"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля - 11.10.2023 Украина.ру
"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля
Грязные политические игры, серьезные системные проблемы и повальное разгильдяйство в армии ЦАХАЛ стали главной причиной того, что ХАМАС смог успешно атаковать территорию Израиля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-11T10:31
2023-10-11T10:32
новости
израиль
армия
хамас
военные
граница
война
армия
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Нужно понимать, что в армии Израиля далеко не все гладко, там есть серьезные системные проблемы. Реклама ЦАХАЛ как одной из самых высокотехнологичных армий мира не соответствует действительности, рассказал эксперт.В израильской армии очень много устаревшего оборудования, бойцы часто используют старые аналоговые радиостанции и носят старую экипировку. Причем это происходит в линейных подразделениях, добавил он.В израильской армии произошло резкое падение общего уровня дисциплины. Сначала это объяснялось необходимостью бороться с дедовщиной и уставщиной, но это привело только к вакханалии в вооруженных силах, отметил Амерберг.Какое бы ни было разгильдяйство в армии Израиля, в пограничных войсках служат хорошо подготовленные военные. Он непрерывно мониторят ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников. Израильские эксперты утверждают, что грязные игры определенных политических сил допустили эту ситуацию на границе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050072754.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, армия, хамас, военные, граница, война, армия
Новости, Израиль, армия, ХАМАС, военные, граница, война, Армия

"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля

10:31 11.10.2023 (обновлено: 10:32 11.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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Грязные политические игры, серьезные системные проблемы и повальное разгильдяйство в армии ЦАХАЛ стали главной причиной того, что ХАМАС смог успешно атаковать территорию Израиля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Нужно понимать, что в армии Израиля далеко не все гладко, там есть серьезные системные проблемы. Реклама ЦАХАЛ как одной из самых высокотехнологичных армий мира не соответствует действительности, рассказал эксперт.
В израильской армии очень много устаревшего оборудования, бойцы часто используют старые аналоговые радиостанции и носят старую экипировку. Причем это происходит в линейных подразделениях, добавил он.
В израильской армии произошло резкое падение общего уровня дисциплины. Сначала это объяснялось необходимостью бороться с дедовщиной и уставщиной, но это привело только к вакханалии в вооруженных силах, отметил Амерберг.
"В израильской армии есть джобники (от английского job – работа), которые ходят на службу как в офис. У них развязаны шнурки, приспущены штаны, не заправлена рубаха. Они пьют кофе на остановках в полусонном состоянии. При этом у них есть табельное оружие. К ним может кто угодно подбежать, дать подзатыльник и забрать автомат", - подчеркнул эксперт.
Какое бы ни было разгильдяйство в армии Израиля, в пограничных войсках служат хорошо подготовленные военные. Он непрерывно мониторят ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников. Израильские эксперты утверждают, что грязные игры определенных политических сил допустили эту ситуацию на границе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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