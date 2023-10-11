https://ukraina.ru/20231011/1050076679.html
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ - 11.10.2023 Украина.ру
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ
Вооружённых сил Украины (ВСУ) потерпели крах в контрнаступлении и сейчас на Западе пытаются интерпретировать это поражение без репутационного ущерба. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер
2023-10-11T03:04
2023-10-11T03:04
2023-10-11T03:04
новости
запад
всу
контрнаступление
владимир зеленский
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049402044_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_61c992de8961e9d9e43810da537292f8.jpg.webp
Ознакомившись с докладом министерства обороны Британии, Райснер констатировал, что ВСУ, в попытках прорвать российскую оборону, потерпели крах. Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило Киеву "сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативными целями", а именно прорыв к Азовскому морю.Ранее сам верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский заявлял с интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ "не будет счастливого конца". С лета 2023 года эта тема была в топе всех западных СМИ, которые также не сулили большого успеха боевикам киевского режима. Напомним, Вооружённые силы Украины с начала июня пытаются наступать на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном участке фронта Специальной военной операции они не добились результатов, констатировал президент России Владимир Путин. В минобороны РФ подсчитали, что украинский "контрнаступ" обернулся лишь значительными потерями – только за сентября Киев потерял 17 тысяч человек и более 2,7 тысячи единиц военной техники.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049402044_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1603fa207f0b74c5667546208eec0db2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, всу, контрнаступление, владимир зеленский, потери всу
Новости, Запад, ВСУ, контрнаступление, Владимир Зеленский, потери ВСУ
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ
Вооружённых сил Украины (ВСУ) потерпели крах в контрнаступлении и сейчас на Западе пытаются интерпретировать это поражение без репутационного ущерба. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер
Ознакомившись с докладом министерства обороны Британии, Райснер констатировал, что ВСУ, в попытках прорвать российскую оборону, потерпели крах.
"Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось", - сказал полковник.
Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило Киеву "сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативными целями", а именно прорыв к Азовскому морю.
Ранее сам верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский заявлял
с интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ "не будет счастливого конца". С лета 2023 года эта тема была в топе всех западных СМИ
, которые также не сулили большого успеха
боевикам киевского режима.
Напомним, Вооружённые силы Украины с начала июня пытаются наступать на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном участке фронта Специальной военной операции они не добились результатов, констатировал президент России Владимир Путин. В минобороны РФ подсчитали, что украинский "контрнаступ" обернулся лишь значительными потерями – только за сентября Киев потерял 17 тысяч человек и более 2,7 тысячи единиц военной техники.