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Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ

Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ - 11.10.2023 Украина.ру

Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ

Вооружённых сил Украины (ВСУ) потерпели крах в контрнаступлении и сейчас на Западе пытаются интерпретировать это поражение без репутационного ущерба. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер

2023-10-11T03:04

2023-10-11T03:04

2023-10-11T03:04

новости

запад

всу

контрнаступление

владимир зеленский

потери всу

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Ознакомившись с докладом министерства обороны Британии, Райснер констатировал, что ВСУ, в попытках прорвать российскую оборону, потерпели крах. Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило Киеву "сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативными целями", а именно прорыв к Азовскому морю.Ранее сам верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский заявлял с интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ "не будет счастливого конца". С лета 2023 года эта тема была в топе всех западных СМИ, которые также не сулили большого успеха боевикам киевского режима. Напомним, Вооружённые силы Украины с начала июня пытаются наступать на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном участке фронта Специальной военной операции они не добились результатов, констатировал президент России Владимир Путин. В минобороны РФ подсчитали, что украинский "контрнаступ" обернулся лишь значительными потерями – только за сентября Киев потерял 17 тысяч человек и более 2,7 тысячи единиц военной техники.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, всу, контрнаступление, владимир зеленский, потери всу