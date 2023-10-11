Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050076679.html
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ - 11.10.2023 Украина.ру
Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ
Вооружённых сил Украины (ВСУ) потерпели крах в контрнаступлении и сейчас на Западе пытаются интерпретировать это поражение без репутационного ущерба. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер
2023-10-11T03:04
2023-10-11T03:04
новости
запад
всу
контрнаступление
владимир зеленский
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049402044_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_61c992de8961e9d9e43810da537292f8.jpg.webp
Ознакомившись с докладом министерства обороны Британии, Райснер констатировал, что ВСУ, в попытках прорвать российскую оборону, потерпели крах. Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило&nbsp;Киеву&nbsp;"сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативными целями", а именно прорыв к Азовскому морю.Ранее сам верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский заявлял с интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ "не будет счастливого конца". С лета 2023 года эта тема была в топе всех западных СМИ, которые также не сулили большого успеха боевикам киевского режима. Напомним, Вооружённые силы Украины с начала июня пытаются наступать на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные&nbsp;НАТО. Ни на одном участке фронта Специальной военной операции они не добились результатов, констатировал президент России Владимир Путин. В минобороны РФ подсчитали, что украинский "контрнаступ" обернулся лишь значительными потерями – только за сентября Киев потерял 17 тысяч человек и более 2,7 тысячи единиц военной техники.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049402044_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1603fa207f0b74c5667546208eec0db2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, всу, контрнаступление, владимир зеленский, потери всу
Новости, Запад, ВСУ, контрнаступление, Владимир Зеленский, потери ВСУ

Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ

03:04 11.10.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Вооружённых сил Украины (ВСУ) потерпели крах в контрнаступлении и сейчас на Западе пытаются интерпретировать это поражение без репутационного ущерба. Об этом в эфире немецкого телеканала N-TV заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер
Ознакомившись с докладом министерства обороны Британии, Райснер констатировал, что ВСУ, в попытках прорвать российскую оборону, потерпели крах.
"Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось", - сказал полковник.
Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило Киеву "сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативными целями", а именно прорыв к Азовскому морю.
Ранее сам верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский заявлял с интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ "не будет счастливого конца". С лета 2023 года эта тема была в топе всех западных СМИ, которые также не сулили большого успеха боевикам киевского режима.
Напомним, Вооружённые силы Украины с начала июня пытаются наступать на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном участке фронта Специальной военной операции они не добились результатов, констатировал президент России Владимир Путин. В минобороны РФ подсчитали, что украинский "контрнаступ" обернулся лишь значительными потерями – только за сентября Киев потерял 17 тысяч человек и более 2,7 тысячи единиц военной техники.
 
НовостиЗападВСУконтрнаступлениеВладимир Зеленскийпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:37Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов
03:04Запад готовится признать поражение ВСУ – немецкие СМИ
02:54В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США
02:35Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
02:11Польша присвоила часть российского газопровода
01:44Блинкен посетит Израиль – Госдеп
01:31Гражданская война в Европе неизбежна – Маск
01:09Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
00:26Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт
23:44Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
23:21В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов
22:49На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
22:09Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
21:50"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
21:28Зеленский пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку
21:14МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
20:46Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
20:39Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
20:07Украина откроет новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
Лента новостейМолния