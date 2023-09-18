Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления - 18.09.2023 Украина.ру
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Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления
Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления - 18.09.2023 Украина.ру
Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления
В ходе так называемого контрнаступления Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск в соцсети X
2023-09-18T09:23
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контрнаступление
всу
илон маск
новости
зарубежье
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"Так много смертей за столь незначительный результат", - написал Маск, отвечая на пост предпринимателя Дэвида Сакса, также отметившего незначительность результатов "контрнаступа".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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контрнаступление, всу, илон маск, новости, зарубежье
контрнаступление, ВСУ, Илон Маск, Новости, Зарубежье

Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления

09:23 18.09.2023 (обновлено: 09:46 18.09.2023)
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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В ходе так называемого контрнаступления Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск в соцсети X
"Так много смертей за столь незначительный результат", - написал Маск, отвечая на пост предпринимателя Дэвида Сакса, также отметившего незначительность результатов "контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 07:40
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник ПентагонаПроводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Таким мнением поделился 14 сентября бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X
 
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