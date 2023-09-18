https://ukraina.ru/20230918/1049483263.html

Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления

Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления - 18.09.2023 Украина.ру

Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления

В ходе так называемого контрнаступления Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск в соцсети X

2023-09-18T09:23

2023-09-18T09:23

2023-09-18T09:46

контрнаступление

всу

илон маск

новости

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039925995_324:118:1455:754_1920x0_80_0_0_54dcb6e965dea75e04a18a046a120a56.jpg.webp

"Так много смертей за столь незначительный результат", - написал Маск, отвечая на пост предпринимателя Дэвида Сакса, также отметившего незначительность результатов "контрнаступа".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20230915/1049424085.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, всу, илон маск, новости, зарубежье