https://ukraina.ru/20230918/1049483263.html
Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления
Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления - 18.09.2023 Украина.ру
Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления
В ходе так называемого контрнаступления Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск в соцсети X
2023-09-18T09:23
2023-09-18T09:23
2023-09-18T09:46
контрнаступление
всу
илон маск
новости
зарубежье
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"Так много смертей за столь незначительный результат", - написал Маск, отвечая на пост предпринимателя Дэвида Сакса, также отметившего незначительность результатов "контрнаступа".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20230915/1049424085.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, илон маск, новости, зарубежье
контрнаступление, ВСУ, Илон Маск, Новости, Зарубежье
Маск высказался о больших потерях ВСУ и незначительном результате контрнаступления
09:23 18.09.2023 (обновлено: 09:46 18.09.2023)
В ходе так называемого контрнаступления Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск в соцсети X