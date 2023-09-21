https://ukraina.ru/20230921/1049608666.html

The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями

The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями - 21.09.2023 Украина.ру

The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями

Американское издание New York Times 21 сентября опубликовало статью о том, что число погибших украинских солдат в направлении Работино непропорционально занятой ВСУ площади

2023-09-21T18:01

2023-09-21T18:01

2023-09-21T18:01

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new york times

украина

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контрнаступление

всу

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Журналисты газеты проанализировали спутниковые снимки участка фронта в районе Работино и пришли к выводу, что потери ВСУ несоизмеримо велики.Журналисты New York Times отметили, что на фоне этого провала Киев может попросту остаться без помощи со стороны Запада, из-за чего Украине так или иначе придется сесть за стол переговоров с Москвой.По информации российских военных, в настоящее время на участке Работино - Вербовое - Новопрокопьевка ВСУ несут в день потери до 100-150 военных.Командование киевского режима, кажется, это никак не беспокоит, отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, сейчас ВСУ завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после стоит ожидать обострения ситуации на этом участке.Делается это, отметил Балицкий, так как у нацистского режима Киева подходит время "квартального отчета" перед западными партнерами. Однако рассчитывать на какой-либо успех украинским военным не приходится.Тем временем, с Запада все чаще звучит критика в отношении действий киевского режима. В частности, 21 сентября, американское издание CNN написало о том, что "политический ландшафт заметно изменился", и Зеленскому уже не окажут такой радушный прием в Конгрессе США, как это было в прошлом году, а наоборот - потребуют отчитаться за ранее потраченные на Киев средства.Так, например, газета приводит слова координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он сказал, что лидер США Джо Байден встретится с Зеленским и обязательно спросит украинского президента о достигнутых на поле боя результатах. И произойдет это на фоне сообщения о том, что тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, возможно, не будут частью нового пакета вооружений, обещанного Киеву.Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил, что за время своего контрнаступления, то есть с 4 июня, Киев потерял 71,5 тысячи военных.

https://ukraina.ru/20230921/1049607741.html

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новости, new york times, украина, потери, контрнаступление, всу, работино