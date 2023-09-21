The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями - 21.09.2023 Украина.ру
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The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями - 21.09.2023 Украина.ру
The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
Американское издание New York Times 21 сентября опубликовало статью о том, что число погибших украинских солдат в направлении Работино непропорционально занятой ВСУ площади
2023-09-21T18:01
2023-09-21T18:01
новости
new york times
украина
потери
контрнаступление
всу
работино
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Журналисты газеты проанализировали спутниковые снимки участка фронта в районе Работино и пришли к выводу, что потери ВСУ несоизмеримо велики.Журналисты New York Times отметили, что на фоне этого провала Киев может попросту остаться без помощи со стороны Запада, из-за чего Украине так или иначе придется сесть за стол переговоров с Москвой.По информации российских военных, в настоящее время на участке Работино - Вербовое - Новопрокопьевка ВСУ несут в день потери до 100-150 военных.Командование киевского режима, кажется, это никак не беспокоит, отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, сейчас ВСУ завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после стоит ожидать обострения ситуации на этом участке.Делается это, отметил Балицкий, так как у нацистского режима Киева подходит время "квартального отчета" перед западными партнерами. Однако рассчитывать на какой-либо успех украинским военным не приходится.Тем временем, с Запада все чаще звучит критика в отношении действий киевского режима. В частности, 21 сентября, американское издание CNN написало о том, что "политический ландшафт заметно изменился", и Зеленскому уже не окажут такой радушный прием в Конгрессе США, как это было в прошлом году, а наоборот - потребуют отчитаться за ранее потраченные на Киев средства.Так, например, газета приводит слова координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он сказал, что лидер США Джо Байден встретится с Зеленским и обязательно спросит украинского президента о достигнутых на поле боя результатах. И произойдет это на фоне сообщения о том, что тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, возможно, не будут частью нового пакета вооружений, обещанного Киеву.Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил, что за время своего контрнаступления, то есть с 4 июня, Киев потерял 71,5 тысячи военных.
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Новости
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новости, new york times, украина, потери, контрнаступление, всу, работино
Новости, New York Times, Украина, потери, контрнаступление, ВСУ, Работино

The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями

18:01 21.09.2023
 
© РИА Новости . Давид Нармания / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Давид Нармания
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Американское издание New York Times 21 сентября опубликовало статью о том, что число погибших украинских солдат в направлении Работино непропорционально занятой ВСУ площади
Журналисты газеты проанализировали спутниковые снимки участка фронта в районе Работино и пришли к выводу, что потери ВСУ несоизмеримо велики.
"Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", - говорится в материале.
Журналисты New York Times отметили, что на фоне этого провала Киев может попросту остаться без помощи со стороны Запада, из-за чего Украине так или иначе придется сесть за стол переговоров с Москвой.
По информации российских военных, в настоящее время на участке Работино - Вербовое - Новопрокопьевка ВСУ несут в день потери до 100-150 военных.
Командование киевского режима, кажется, это никак не беспокоит, отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, сейчас ВСУ завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после стоит ожидать обострения ситуации на этом участке.
Делается это, отметил Балицкий, так как у нацистского режима Киева подходит время "квартального отчета" перед западными партнерами. Однако рассчитывать на какой-либо успех украинским военным не приходится.
Тем временем, с Запада все чаще звучит критика в отношении действий киевского режима. В частности, 21 сентября, американское издание CNN написало о том, что "политический ландшафт заметно изменился", и Зеленскому уже не окажут такой радушный прием в Конгрессе США, как это было в прошлом году, а наоборот - потребуют отчитаться за ранее потраченные на Киев средства.
Так, например, газета приводит слова координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он сказал, что лидер США Джо Байден встретится с Зеленским и обязательно спросит украинского президента о достигнутых на поле боя результатах. И произойдет это на фоне сообщения о том, что тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, возможно, не будут частью нового пакета вооружений, обещанного Киеву.
Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил, что за время своего контрнаступления, то есть с 4 июня, Киев потерял 71,5 тысячи военных.
Юрий Кнутов интервью
17:44
Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллериюВСУ погонят в новое наступление, чтобы протестировать технику и тактику НАТО в зимних условиях, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиNew York TimesУкраинапотериконтрнаступлениеВСУРаботино
 
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