"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру
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"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября
2023-09-11T16:59
2023-09-11T16:59
новости
украина
владимир зеленский
контрнаступление
всу
украинские беженцы
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Зеленский отметил, что победа Украины не принесет счастья и нужна лишь для того, чтобы защитить ценности и обеспечить "безопасность Европы". Таким образом, напомнив, за чьи интересы сражаются ВСУ. Издание The Economist сообщило о том, что неизвестно, какой реакции можно ожидать от миллионов украинских беженцев, если Запад прекратит поддержку Украины.
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новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, украинские беженцы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ, украинские беженцы

"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ

16:59 11.09.2023
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября
"Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Во-первых, это не фильм, не полтора часа. Речь идёт о контрнаступлении. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать", - заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что победа Украины не принесет счастья и нужна лишь для того, чтобы защитить ценности и обеспечить "безопасность Европы". Таким образом, напомнив, за чьи интересы сражаются ВСУ.
Издание The Economist сообщило о том, что неизвестно, какой реакции можно ожидать от миллионов украинских беженцев, если Запад прекратит поддержку Украины.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
16:31
Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратитсяУкраинские беженцы могут возмутиться в странах Европы, если поддержка Украины прекратится, заявил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеВСУукраинские беженцы
 
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