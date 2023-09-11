https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html

"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ

"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру

"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября

2023-09-11T16:59

2023-09-11T16:59

2023-09-11T16:59

новости

украина

владимир зеленский

контрнаступление

всу

украинские беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/50/1034185061_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_76c7077019fa7f2ba489ba287f1124d5.jpg

Зеленский отметил, что победа Украины не принесет счастья и нужна лишь для того, чтобы защитить ценности и обеспечить "безопасность Европы". Таким образом, напомнив, за чьи интересы сражаются ВСУ. Издание The Economist сообщило о том, что неизвестно, какой реакции можно ожидать от миллионов украинских беженцев, если Запад прекратит поддержку Украины.

https://ukraina.ru/20230911/1049330828.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, украинские беженцы