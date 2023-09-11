https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября
2023-09-11T16:59
2023-09-11T16:59
2023-09-11T16:59
новости
украина
владимир зеленский
контрнаступление
всу
украинские беженцы
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Зеленский отметил, что победа Украины не принесет счастья и нужна лишь для того, чтобы защитить ценности и обеспечить "безопасность Европы". Таким образом, напомнив, за чьи интересы сражаются ВСУ. Издание The Economist сообщило о том, что неизвестно, какой реакции можно ожидать от миллионов украинских беженцев, если Запад прекратит поддержку Украины.
https://ukraina.ru/20230911/1049330828.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, украинские беженцы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ, украинские беженцы
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября