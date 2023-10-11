Стройка НКПС № 1: загадки сталинских туннелей в Киеве
© Василий СтоякинКессон стройки НКПС №1. Оболонь
© Василий Стоякин
В Киеве на обоих берегах Днепра в наше время можно встретить монументальные объекты стройки, возраст которых уже давно перевалил за 80-летний рубеж. Они являют собой памятник грандиозному замыслу, реализация которого по своей инженерной дерзости вполне могла оказаться сенсацией даже в наше время, когда трудно кого-либо чем-то удивить
Одно из сооружений, наиболее доступное для посещения, находится на Оболони на территории парка "Наталка". Это массивная железобетонная конструкция, чем-то внешне напоминающая подводную лодку. Она располагается всего в нескольких десятках метрах от Днепра, как собственно и весь парк "Наталка", раскинувшийся на берегу главной украинской реки.
В южной части города на его левобережье в районе Нижних садов вызывают у непосвященных людей недоумение наземный железобетонный туннель и глубокая бетонированная цилиндрическая шахта. Они прячутся среди раскинувшихся здесь дачных участков.
На правом берегу практически напротив объектов в Нижних садах, располагается наиболее крупный, и потому вызывающий наибольшее удивление объект – длинный 700-метровый туннель, постепенно уходящий под русло Днепра. Последний факт породил несколько легенд, связывающий данное сооружения с послевоенным строительством в Киеве метро и другими городскими мифами.
Ничего особенно загадочного в этих объектах нет. СССР готовился ко Второй мировой войне, неизбежность которой была понятна ещё в 1918 году. Был предсказан и срок, через который грянет очередная всемирная бойня – 20 лет, так что в 1938 году руководители всех мировых держав понимали, что новая война – вопрос уже даже не лет, а месяцев. После сентябрьского так называемого "Мюнхенского сговора", которому в этом году исполняется 85 лет, сомнений в этом не осталось.
Киев был городом, который с большой долей вероятности должен был стать фронтовым – в 30-х годах от старой границы СССР до его окраин было всего около 250-ти километров. Город прикрыли Киевским укреплённым районом – системой ДОТов, железобетонных укрытий, траншей, других сооружений, который опоясывали столицу Украины по рекам Ирпень, Вета и Северка на удалении 15-25 км от его границ. Но у города была "ахиллесова пята" – его мосты через Днепр. Киев лежит на западном берегу Днепра и в случае боевых действий, враг наверняка попытался бы вывести их из строя. Это сильно усложнило бы и оборону, и вообще боевые действия Красной Армии на Правоборежье Украины. Поэтому по личной инициативе Сталина в 1936 году было принято решение севернее и южнее Киева построить под Днепром железнодорожные туннели – объекты стратегического значения, так как они обеспечили бы бесперебойную доставку грузов вне зависимости от действий вражеской авиации и артиллерии.
11 октября 1938 года Совет Народных Комиссаров (СНК) УССР и ЦК КП(б)У утвердили постановление "О строительстве №1" – так советские чиновники и военные назвали эту стройку, которая, по известным причинам, была засекречена. В Киев из Москвы, где к тому времени во всю шло строительство метро, были откомандированы инженеры и бригадиры с соответствующим опытом.
Подготовительные работы к строительству начались за два года до этого. Генштаб РККА в 1936 году разработал общий план строительства, после чего институт Метропроект, входивший в Наркомат путей сообщения (НКПС) подготовил документацию на проект южного туннеля протяженностью 7198 метров. Последние кальки чертежей закончили в 1937 году. Сдача объектов намечалась на 1944 год.
Южный туннель должен был проходить от села Чапаевка (сейчас ему вернули историческое название Вита-Литовская) через остров Водников в сторону села Бортничи. Он дублировал Дарницкий железнодорожный мост, построенный по проекту русского военного инженера Аманда Струве в 1870 году. Поляки взорвали мост в 1920 году при отступлении из ненадолго оккупированного ими Киева. Разрушения, правда, были не фатальными, мост быстро восстановили.
Вчера, 08:00ИсторияДнепрогэс: семилетку - в пять летДнепровская ГЭС запускалась в несколько заходов. 7 апреля 1932 года был пущен первый гидроагрегат, 24 апреля — второй, 1 августа — третий, 25 августа — четвёртый и 28 сентября — пятый. 10 октября 1932 года состоялась торжественная церемония открытия Днепрогэса. На плановую мощность он вышел только в 1939 году, после запуска девятого агрегата
Северный туннель планировалось заложить от железнодорожной станции "Петровка" (после украинской лихорадки переименований это теперь станция "Почайна") и провести на юго-запад до села Троещина. Он должен был дублировать Петровский железнодорожный мост, открытый в январе 1917 года, также взорванный поляками в 1920-м и восстановленный в 1929-м. Первым предполагалось успеть закончить южный туннель, а не северный. По состоянию на осень 1940 года не был готов даже проект северного туннеля.
21 сентября 1938 года решение о строительстве принял СНК СССР и ЦК ВКП(б). 4 октября Народный Комиссариат Земледелия УССР поставил их в известность, что земельные участки под строительство выделены. Ровно через неделю, 11 октября, СНК УСССР утвердил уже упомянутое постановление, по которому под строительство выделялись материалы, жильё, люди:
"Киевская область – 1200 человек в районах: Володарском, Бабанском, Ново-Шепеличском, Таращанском, Кагановичском и Златопольском;
Винницкая область – 700 человек, в районах: Джулинском, Липовецком и Бершадском;
Полтавская область – 600 человек, в районах: Золотоношском, Иркливском и Чернобаевском".
Парторгом на Строительстве № 1 был утвержден некий Г.И. Федорчук, работавший до того начальником сантехнического управления Народного комиссариата коммунального хозяйства Украины.
3 июня 2022, 16:20Транспортная инфраструктура Украины: мосты через ДнепрВ четверг, 2 июня, представители ВСУ сообщили, что ударом крылатых ракет был разрушен железнодорожный мост через Южный Буг около села Трихаты под Николаевом. Мост, построенный в 1954 году, связывает Николаевскую область с Одесской
Впоследствии число занятых на строительстве многократно выросло, и перед войной по некоторым данным достигало 20 тыс. человек. Темп проходки составлял около 5 погонных метров в сутки, что являлось рекордным показателем для сооружений подобного типа, однако строительство задерживалось из-за поставок тюбингов – секций, из которых состоят стенки туннелей.
В начале 1941 года произошла авария. При проходе под руслом Днепра в районе Жукова острова плавунов, воздух из туннеля, длина которого уже достигала 700 метров, вдруг неожиданно вырвался из-под проходного щита на поверхность воды под давлением 2,8 атмосфер. Мгновенно образовалось воронка, всасывающая в себя речную воду. Туннель был полностью затоплен за несколько минут, рабочих еле успели эвакуировать. После этой аварии ремонтные работы продолжались вплоть до лета 1941 года. В результате к войне строительство закончить не успели, с началом боевых действий оно было законсервировано.
В августе 1941 года, во время генерального штурма немцами Киева, немецкие солдаты использовали объекты южного перехода в районе Жукова острова в качестве укрытий от советских бомб и снарядов. С ними связан один боевой эпизод, участником которого стал бронепоезд киевских ополченцев "литер "Б".
Туннель стройки НКПС №1. Жуков остров
Туннель стройки НКПС №1. Жуков остров
К "строительству №1" вела так называемая Германовская ветка – 65-километровая железная дорога, проложенная в 1913-14 годах к местечку Германовка и городу Обухов. Вечером 8 августа бронепоезд прибыл в начало ветки, на самый южный участок обороны города. Разведка выяснила, что враг закрепился в туннеле "строительства №1". Полк 147-й стрелковой дивизии, который здесь держал оборону, ждал подхода батальона десантников из свежей недавно прибывшей 5-й воздушно-десантной бригады. Планировалось вместе с ним выбить врага из туннеля и отбросить от строительства. Командование бронепоезда решило принять участие в атаке на врага, совершив на него лихой налёт. Германовская ветка была проложена из старых сварных рельсов, которые могли просто не выдержать бронированный состав, но его командование решило рискнуть.
Рано утром 9 августа 1941 года "литер "Б" тронулся с места и медленно пошёл на сближение с противником. Старые рельсы скрипели, но "держали" нагрузку, бронепоезд медленно и настойчиво полз вперёд, затем резко, до предела увеличил скорость.
Вскоре состав оказался под градом вражеских мин и снарядов. Бронеплощадки повели ответный огонь. Загорелась контрольная площадка и ветки деревьев, которыми были замаскированы бронеплощадки и обшитый сталью паровоз. Появились первые раненые.
В горячке боя пулемётчик Шевченко забрался на крышу бронеплощадки и у врага на виду с криками: "Нет, не пройдёшь, не пройдёшь, нет, не пройдёшь", открыл бешенный огонь. Его затащили назад силой.
19 сентября 2021, 01:00Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войныОсень 1941 года стала, пожалуй, худшим моментом Великой Отечественной войны. Самые тяжелые поражения Красной армии приходятся не на лето, а именно на осень, когда первый шок от нападения, казалось бы, прошел. В устрашающем перечне котлов 1941 года сражение за Киев занимает специфическое место. Это была колоссальная катастрофа РККА.
Бронепоезд не прекращал огонь, и это начало давать свои результаты – сопротивление противника слабело, и вскоре совсем прекратилось. Кто из немцев не успел отступить, был уничтожен. Трофейная команда отправилась собирать оружие и документы. В сумке у одного из убитых немецких офицеров помимо всего прочего была найдена пачка заготовленных чистых бланков с надписью "убит при взятии Киева".
Победа бойцам бронепоезда далась нелегко – тяжёлые ранения получили до десяти членов экипажа, в том числе командир "литер "Б" Леонид Василевский и разведчица Татьяна Диденко. Командование над бронепоездом принял его комиссар Степан Голованев, а комиссаром стал бывший секретарь парткома "строительства №1" Василий Финогенов. Сам "литер "Б" теперь требовал ремонта, поэтому, после недолгой передышки, он отправился в депо.
В 1944 году работы на объекте были возобновлены, но в 1948 году от завершения стройки отказались – судя по всему проект попытались применить к новой, ядерной реальности и сочли, что его проще законсервировать, чем достраивать.
До 1964 года готовый участок южного туннеля находился на консервации в качестве секретного объекта – он рассматривался как резервный вариант укрытия руководства республики на случай ядерной войны. Туннель засветился в "Кино" – в 1986 году тут снимался фильм "Конец каникул" с участием Виктора Цоя.
Объект в Наталке – кессон высотой 17, шириной 5 и длиной 52 метра. Он был собран на поверхности, а затем должен был погрузиться в землю при помощи размывания песка под ним. Расчетная глубина погружения – около 32 метров. По мере погружения труба сверху достраивается бетонными кольцами. После погружения на поверхности остаётся только технологическое отверстие диаметром 5 метров. В погружённом кессоне разбираются боковые кирпичные стенки и специальный землепроходческий щит начинает проходку туннеля в заданном направлении. При этом в кессоне формируется давление в 4 атмосферы (почему он так и называется).
© Василий СтоякинКессон стройки НКПС №1. Оболонь
© Василий Стоякин
Кессон стройки НКПС №1. Оболонь
Остатки зданий, где находилась аппаратура, были постепенно разобраны, на фундаменте одного из них в 90-х был построен летний театр (ныне заброшенный).
Еще в начале 90-х под кессоном находилось довольно обширное пространство, уже к 2010 году почти полностью затянутое песком.