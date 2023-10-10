https://ukraina.ru/20231010/1050067373.html

Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра

Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра - 10.10.2023 Украина.ру

Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра

Подробно разбираем истоки и ход арабо-израильского конфликта, несостыковки и провокации в нападении ХАМАС вместе с политологом, публицистом членом центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николаем Стариковым

2023-10-10T17:29

2023-10-10T17:29

2023-10-10T17:34

видео

николай стариков

израиль

хамас

конфликт

война

оружие

обстрелы

нато

палестина

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0:41 – История создания Израиля; 10:28 – С кем воюет Израиль? 13:35 – Сравнение с событиями в Перл-Харборе; 20:35 – Нарастание градуса ненависти; 25:04 – Почему конфликт никак не погасят; 29:53 – Как найти выход из ситуации? 32:43 – Украина – оружейный хаб; 36:06 – Миф о создании ХАМАС;

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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