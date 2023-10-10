https://ukraina.ru/20231010/1050067373.html
Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра - 10.10.2023 Украина.ру
Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
Подробно разбираем истоки и ход арабо-израильского конфликта, несостыковки и провокации в нападении ХАМАС вместе с политологом, публицистом членом центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николаем Стариковым
2023-10-10T17:29
2023-10-10T17:29
2023-10-10T17:34
видео
николай стариков
израиль
хамас
конфликт
война
оружие
обстрелы
нато
палестина
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0:41 – История создания Израиля; 10:28 – С кем воюет Израиль? 13:35 – Сравнение с событиями в Перл-Харборе; 20:35 – Нарастание градуса ненависти; 25:04 – Почему конфликт никак не погасят; 29:53 – Как найти выход из ситуации? 32:43 – Украина – оружейный хаб; 36:06 – Миф о создании ХАМАС;
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, николай стариков, израиль, хамас, конфликт, война, оружие, обстрелы, нато, палестина, ссср, британия, видео
Видео, Николай Стариков, Израиль, ХАМАС, конфликт, война, оружие, обстрелы, НАТО, Палестина, СССР, Британия
Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
17:29 10.10.2023 (обновлено: 17:34 10.10.2023)
Подробно разбираем истоки и ход арабо-израильского конфликта, несостыковки и провокации в нападении ХАМАС вместе с политологом, публицистом членом центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николаем Стариковым
0:41 – История создания Израиля;
10:28 – С кем воюет Израиль?
13:35 – Сравнение с событиями в Перл-Харборе;
20:35 – Нарастание градуса ненависти;
25:04 – Почему конфликт никак не погасят;
29:53 – Как найти выход из ситуации?
32:43 – Украина – оружейный хаб;
36:06 – Миф о создании ХАМАС;