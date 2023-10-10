Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра - 10.10.2023 Украина.ру
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Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра - 10.10.2023 Украина.ру
Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
Подробно разбираем истоки и ход арабо-израильского конфликта, несостыковки и провокации в нападении ХАМАС вместе с политологом, публицистом членом центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николаем Стариковым
2023-10-10T17:29
2023-10-10T17:34
видео
николай стариков
израиль
хамас
конфликт
война
оружие
обстрелы
нато
палестина
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0:41 – История создания Израиля; 10:28 – С кем воюет Израиль? 13:35 – Сравнение с событиями в Перл-Харборе; 20:35 – Нарастание градуса ненависти; 25:04 – Почему конфликт никак не погасят; 29:53 – Как найти выход из ситуации? 32:43 – Украина – оружейный хаб; 36:06 – Миф о создании ХАМАС;
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видео, николай стариков, израиль, хамас, конфликт, война, оружие, обстрелы, нато, палестина, ссср, британия, видео
Видео, Николай Стариков, Израиль, ХАМАС, конфликт, война, оружие, обстрелы, НАТО, Палестина, СССР, Британия

Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра

17:29 10.10.2023 (обновлено: 17:34 10.10.2023)
 
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Подробно разбираем истоки и ход арабо-израильского конфликта, несостыковки и провокации в нападении ХАМАС вместе с политологом, публицистом членом центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николаем Стариковым
0:41 – История создания Израиля;
10:28 – С кем воюет Израиль?
13:35 – Сравнение с событиями в Перл-Харборе;
20:35 – Нарастание градуса ненависти;
25:04 – Почему конфликт никак не погасят;
29:53 – Как найти выход из ситуации?
32:43 – Украина – оружейный хаб;
36:06 – Миф о создании ХАМАС;
 
ВидеоНиколай СтариковИзраильХАМАСконфликтвойнаоружиеобстрелыНАТОПалестинаСССРБритания
 
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