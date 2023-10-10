https://ukraina.ru/20231010/1050063403.html
Сальдо: режим в Киеве деградировал и перешел на террористические методы
Сальдо: режим в Киеве деградировал и перешел на террористические методы - 10.10.2023 Украина.ру
Сальдо: режим в Киеве деградировал и перешел на террористические методы
В Киеве уже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре
2023-10-10T16:25
2023-10-10T16:25
2023-10-10T16:25
новости
владимир сальдо
херсонская область
всу
обстрелы
терроризм
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Режим в Киеве полностью перешел на террористические методы, что свидетельствует о его полной деградации. Об этом 10 октября заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Сальдо сообщил о том, что 9 октября вечером боевики киевского режима обстреляли центральную часть Алешек. В результате обстрела два мирных жителя погибли, один ранен. На следующий день ВСУ обстреляли из РСЗО Новую Каховку, добавил губернатор. Повреждены многоквартирные и одноэтажные дома, пострадавших среди людей нет, сказал он."Режим перешёл к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц. Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления. Враг близок к надлому и полной деморализации", - заявил Сальдо.По его словам, этим должны воспользоваться российские военные, которые уже переходят в наступление на многих участках фронта.Ранее Сальдо рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр и перейти на левобережье. Он тогда говорил о том, что российские военные уничтожают все группы, которые пытаются высадиться на многочисленных речных островах.
https://ukraina.ru/20231009/1050025388.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир сальдо, херсонская область, всу, обстрелы, терроризм
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, ВСУ, обстрелы, терроризм
Сальдо: режим в Киеве деградировал и перешел на террористические методы
В Киеве уже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре
Режим в Киеве полностью перешел на террористические методы, что свидетельствует о его полной деградации. Об этом 10 октября заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
Сальдо сообщил о том, что 9 октября вечером боевики киевского режима обстреляли центральную часть Алешек. В результате обстрела два мирных жителя погибли, один ранен. На следующий день ВСУ обстреляли из РСЗО Новую Каховку, добавил губернатор. Повреждены многоквартирные и одноэтажные дома, пострадавших среди людей нет, сказал он.
"Режим перешёл к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц. Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления. Враг близок к надлому и полной деморализации", - заявил Сальдо.
По его словам, этим должны воспользоваться российские военные, которые уже переходят в наступление на многих участках фронта.
Ранее Сальдо рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр и перейти на левобережье. Он тогда говорил о том, что российские военные уничтожают все группы, которые пытаются высадиться на многочисленных речных островах.