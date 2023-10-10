Володин пообещал "Магадан" релокантам, которые радуются выстрелам по России
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Релокантам, которые уехали из России и радуются выстрелам по её территории, обеспечен Магадан, заявил 10 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании
"Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - сказал Володин.
Спикер Госдумы добавил, что в России таких не ждут обратно, России они не нужны, и необходимо "сделать всё необходимое, чтобы таких не оказалось".
"Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай одевают форму и защищают эту страну, которую они выбрали для себя Родиной…" - добавил он.
Володин также предостерёг от того, что подобные эмигранты могут "приехать и покаяться". "Но, как вы видите, без них-то дышать стало лучше", - заключил он.
7 октября, 15:53Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в РоссииПринципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне