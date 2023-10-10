Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины - 10.10.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины
Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины - 10.10.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины
У Москвы давние исторические связи с палестинцами и, одновременно с этим, отношения с израильским государством.
2023-10-10T13:28
2023-10-10T13:31
новости
дмитрий песков
кадыров
палестина
израиль
россия
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У официальной Москвы давние исторические связи с палестинцами, эти контакты поддерживаются на разных уровнях. Об этом заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио "Маяк".Так Песков ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление главы Чеченской Республики о "полной поддержке" Палестины."Но одновременно с этим есть отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет много общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве. Поэтому в данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.По словам Пескова, Москва принимает участие в тех немногочисленных форматах, которые ищут почву для урегулирования палестинско-израильского конфликта. К сожалению, ситуация показала, что эти форматы не совсем эффективно работают, но Россия намерена и дальше прикладывать усилия и "играть роль в плане содействия в поисках пути урегулирования", отметил Дмитрий Песков.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 9 октября в своем телеграм-канале поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития."Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", – сказал он.Также Кадыров попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения.
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новости, дмитрий песков, кадыров, палестина, израиль, россия
Новости, Дмитрий Песков, Кадыров, Палестина, Израиль, Россия

Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины

13:28 10.10.2023 (обновлено: 13:31 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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У Москвы давние исторические связи с палестинцами и, одновременно с этим, отношения с израильским государством.
У официальной Москвы давние исторические связи с палестинцами, эти контакты поддерживаются на разных уровнях. Об этом заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио "Маяк".
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление главы Чеченской Республики о "полной поддержке" Палестины.
"Но одновременно с этим есть отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет много общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве. Поэтому в данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, Москва принимает участие в тех немногочисленных форматах, которые ищут почву для урегулирования палестинско-израильского конфликта. К сожалению, ситуация показала, что эти форматы не совсем эффективно работают, но Россия намерена и дальше прикладывать усилия и "играть роль в плане содействия в поисках пути урегулирования", отметил Дмитрий Песков.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 9 октября в своем телеграм-канале поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития.
"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", – сказал он.
Также Кадыров попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
06:43
ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль Прорыв боевиков ХАМАС на израильскую территорию, очевидно, стал неожиданностью для израильских армии и разведки, которые до сих пор не могут вернуть контроль над ситуацией
 
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