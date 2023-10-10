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Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины

Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины - 10.10.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал заявление Кадырова о поддержке Палестины

У Москвы давние исторические связи с палестинцами и, одновременно с этим, отношения с израильским государством.

2023-10-10T13:28

2023-10-10T13:28

2023-10-10T13:31

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У официальной Москвы давние исторические связи с палестинцами, эти контакты поддерживаются на разных уровнях. Об этом заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио "Маяк".Так Песков ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление главы Чеченской Республики о "полной поддержке" Палестины."Но одновременно с этим есть отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет много общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве. Поэтому в данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.По словам Пескова, Москва принимает участие в тех немногочисленных форматах, которые ищут почву для урегулирования палестинско-израильского конфликта. К сожалению, ситуация показала, что эти форматы не совсем эффективно работают, но Россия намерена и дальше прикладывать усилия и "играть роль в плане содействия в поисках пути урегулирования", отметил Дмитрий Песков.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 9 октября в своем телеграм-канале поддержал Палестину и призвал лидеров мусульманских стран объединиться с целью прекращения кровопролития."Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", – сказал он.Также Кадыров попросил "не трогать" мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенную в пригороде Иерусалима. До этого стало известно, что в ходе атак "Хамаса" мечеть получила повреждения.

https://ukraina.ru/20231010/1050037043.html

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новости, дмитрий песков, кадыров, палестина, израиль, россия