https://ukraina.ru/20231010/1050051651.html

Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ

Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ - 10.10.2023 Украина.ру

Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ

Решение может быть принято по соображениям безопасности, сообщили источники в парламенте румынскому изданию G4Media

2023-10-10T13:44

2023-10-10T13:44

2023-10-10T13:44

новости

владимир зеленский

румыния

парламент

выступление

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, которое планировалось в рамках его официального визита в Бухарест, будет отменено. Об этом 10 октября G4Media сообщили источники в румынском парламенте.При этом другие источники утверждают, что выступление будет отсрочено по соображениям безопасности, сообщает издание.Изначально планировалось, что 10 октября в 17:00 по местному времени в парламенте Румынии пройдет совместное заседание, на котором Зеленский выступит с речью. Выступление главы киевского режима перед парламентариями других стран неоднократно практиковалось во время его зарубежных визитов.Тем не менее, перед приездом Зеленского в Бухарест, румынский сенатор Диана Шошоакэ, которую на родине обвиняют в пророссийских взглядах, сделала ряд громких заявлений на счет возможного выступления украинского президента перед ее коллегами в парламенте.Ранее сенатор из Румынии Диана Шошоакэ была внесена в базу одиозного сайта "Миротворец" за призывы пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста. Она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и присоединение части украинских территорий к Румынии. В ответ на это МИД Украины инициировал введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.

https://ukraina.ru/20231010/1050048165.html

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новости, владимир зеленский, румыния, парламент, выступление