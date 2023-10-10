Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ - 10.10.2023 Украина.ру
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Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ
Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ - 10.10.2023 Украина.ру
Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ
Решение может быть принято по соображениям безопасности, сообщили источники в парламенте румынскому изданию G4Media
2023-10-10T13:44
2023-10-10T13:44
новости
владимир зеленский
румыния
парламент
выступление
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, которое планировалось в рамках его официального визита в Бухарест, будет отменено. Об этом 10 октября G4Media сообщили источники в румынском парламенте.При этом другие источники утверждают, что выступление будет отсрочено по соображениям безопасности, сообщает издание.Изначально планировалось, что 10 октября в 17:00 по местному времени в парламенте Румынии пройдет совместное заседание, на котором Зеленский выступит с речью. Выступление главы киевского режима перед парламентариями других стран неоднократно практиковалось во время его зарубежных визитов.Тем не менее, перед приездом Зеленского в Бухарест, румынский сенатор Диана Шошоакэ, которую на родине обвиняют в пророссийских взглядах, сделала ряд громких заявлений на счет возможного выступления украинского президента перед ее коллегами в парламенте.Ранее сенатор из Румынии Диана Шошоакэ была внесена в базу одиозного сайта "Миротворец" за призывы пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста. Она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и присоединение части украинских территорий к Румынии. В ответ на это МИД Украины инициировал введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, румыния, парламент, выступление
Новости, Владимир Зеленский, Румыния, парламент, выступление

Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИ

13:44 10.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Решение может быть принято по соображениям безопасности, сообщили источники в парламенте румынскому изданию G4Media
Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, которое планировалось в рамках его официального визита в Бухарест, будет отменено. Об этом 10 октября G4Media сообщили источники в румынском парламенте.
При этом другие источники утверждают, что выступление будет отсрочено по соображениям безопасности, сообщает издание.
Изначально планировалось, что 10 октября в 17:00 по местному времени в парламенте Румынии пройдет совместное заседание, на котором Зеленский выступит с речью. Выступление главы киевского режима перед парламентариями других стран неоднократно практиковалось во время его зарубежных визитов.
Тем не менее, перед приездом Зеленского в Бухарест, румынский сенатор Диана Шошоакэ, которую на родине обвиняют в пророссийских взглядах, сделала ряд громких заявлений на счет возможного выступления украинского президента перед ее коллегами в парламенте.
"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", - сказала Шошоакэ перед приездом Зеленского в Румынию.
Ранее сенатор из Румынии Диана Шошоакэ была внесена в базу одиозного сайта "Миротворец" за призывы пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста. Она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и присоединение части украинских территорий к Румынии. В ответ на это МИД Украины инициировал введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
11:55
Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитомС румынским коллегой Клаусом Йоханнисом Зеленский собирается обсудить взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО и общую архитектуру безопасности в черноморском регионе.
 
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