"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
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"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину
"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину
Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится и в него будут втянуты другие страны, он вытеснит из немецкой повестки ситуацию на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-10-10T12:22
2023-10-10T12:22
новости
германия
израиль
украина
сектор газа
война
конфликт
олаф шольц
поддержка
арабы
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Нападение ХАМАСа рассматривают как репетицию большой войны Ирана и Израиля, и ситуация на Ближнем Востоке может пойти по самому драматическому сценарию. Если конфликт окажется затяжным, или в него будут втянуты другие страны, это затмит украинскую тему, рассказал политолог.Безоговорочная поддержка Израиля со стороны Германии является одним из векторов ближневосточной политики, это финансовая и дипломатическая помощь, добавил добавил он.Подобные настроения арабских мигрантов могут привести к вспышкам насилия на территории самой Германии, что отрицательно отразится на рейтинге правящей коалиции, отметил германист.Здесь канцлер Олаф Шольц находится "между многих огней", даже не между двух. Все, что бы ни предпринимала "светофорная коалиция" СДПГ, население будет воспринимать негативно, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050041464.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, израиль, украина, сектор газа, война, конфликт, олаф шольц, поддержка, арабы, мигранты
Новости, Германия, Израиль, Украина, сектор Газа, война, конфликт, Олаф Шольц, поддержка, арабы, мигранты

"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину

12:22 10.10.2023
 
© AP / Oded Balilty
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Oded Balilty
Читать в
Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится и в него будут втянуты другие страны, он вытеснит из немецкой повестки ситуацию на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Нападение ХАМАСа рассматривают как репетицию большой войны Ирана и Израиля, и ситуация на Ближнем Востоке может пойти по самому драматическому сценарию. Если конфликт окажется затяжным, или в него будут втянуты другие страны, это затмит украинскую тему, рассказал политолог.
Безоговорочная поддержка Израиля со стороны Германии является одним из векторов ближневосточной политики, это финансовая и дипломатическая помощь, добавил добавил он.

"Но никто не сбрасывает со счетов и фактор присутствия в Германии большого количества выходцев с Ближнего Востока арабского происхождения. Они-то как раз настроены антиизраильски, и это представляет собой экспорт конфликта на территорию Германии", - подчеркнул Камкин.

Подобные настроения арабских мигрантов могут привести к вспышкам насилия на территории самой Германии, что отрицательно отразится на рейтинге правящей коалиции, отметил германист.
Здесь канцлер Олаф Шольц находится "между многих огней", даже не между двух. Все, что бы ни предпринимала "светофорная коалиция" СДПГ, население будет воспринимать негативно, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
12:12
Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине
 
НовостиГерманияИзраильУкраинасектор ГазавойнаконфликтОлаф Шольцподдержкаарабымигранты
 
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