https://ukraina.ru/20231010/1050050328.html

"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину

"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину - 10.10.2023 Украина.ру

"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину

Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится и в него будут втянуты другие страны, он вытеснит из немецкой повестки ситуацию на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-10-10T12:22

2023-10-10T12:22

2023-10-10T12:22

новости

германия

израиль

украина

сектор газа

война

конфликт

олаф шольц

поддержка

арабы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050030601_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_9a694e7fd4692dec337f0dcd67ef033b.jpg

Нападение ХАМАСа рассматривают как репетицию большой войны Ирана и Израиля, и ситуация на Ближнем Востоке может пойти по самому драматическому сценарию. Если конфликт окажется затяжным, или в него будут втянуты другие страны, это затмит украинскую тему, рассказал политолог.Безоговорочная поддержка Израиля со стороны Германии является одним из векторов ближневосточной политики, это финансовая и дипломатическая помощь, добавил добавил он.Подобные настроения арабских мигрантов могут привести к вспышкам насилия на территории самой Германии, что отрицательно отразится на рейтинге правящей коалиции, отметил германист.Здесь канцлер Олаф Шольц находится "между многих огней", даже не между двух. Все, что бы ни предпринимала "светофорная коалиция" СДПГ, население будет воспринимать негативно, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231010/1050041464.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, израиль, украина, сектор газа, война, конфликт, олаф шольц, поддержка, арабы, мигранты