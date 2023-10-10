https://ukraina.ru/20231010/1050048165.html

Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом

Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом - 10.10.2023 Украина.ру

Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом

С румынским коллегой Клаусом Йоханнисом Зеленский собирается обсудить взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО и общую архитектуру безопасности в черноморском регионе.

2023-10-10T11:55

2023-10-10T11:55

2023-10-10T11:55

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румыния

владимир зеленский

визит

клаус йоханнис

украина

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Украина благодарна Румынии за "искреннюю и масштабную помощь", которая значительно усиливает ее защиту. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале 10 октября, по прибытии в Бухарест, где он находится с официальным визитом."Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент, и чья поддержка со временем только растет", - отметил Зеленский.Он добавил, что радуется встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с которым собирается обсудит большой спектр тем. Среди них – взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общая архитектура безопасности в черноморском регионе, отметил Зеленский.Президент Украины сказал, что Румыния, вместе с его страной, является "донором продовольственной безопасности" для мира."Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить". – подчеркнул Зеленский.Ранее минсельхоз Румынии разрешил импорт зерновых культур с Украины, но только при наличии специальной лицензии на осуществление такого вида деятельности. К поставкам зерна будут допускаться только фермеры и переработчики, а не посредники.Также в СМИ появилась информация о том, что на западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров.

https://ukraina.ru/20231006/1049967175.html

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новости, румыния, владимир зеленский, визит, клаус йоханнис, украина