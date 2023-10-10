Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050048165.html
Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом
Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом - 10.10.2023 Украина.ру
Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом
С румынским коллегой Клаусом Йоханнисом Зеленский собирается обсудить взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО и общую архитектуру безопасности в черноморском регионе.
2023-10-10T11:55
2023-10-10T11:55
новости
румыния
владимир зеленский
визит
клаус йоханнис
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049790328_0:28:1045:616_1920x0_80_0_0_1346b50c7676c546dacaffb984bd046d.jpg
Украина благодарна Румынии за "искреннюю и масштабную помощь", которая значительно усиливает ее защиту. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале 10 октября, по прибытии в Бухарест, где он находится с официальным визитом."Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент, и чья поддержка со временем только растет", - отметил Зеленский.Он добавил, что радуется встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с которым собирается обсудит большой спектр тем. Среди них – взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общая архитектура безопасности в черноморском регионе, отметил Зеленский.Президент Украины сказал, что Румыния, вместе с его страной, является "донором продовольственной безопасности" для мира."Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить". – подчеркнул Зеленский.Ранее минсельхоз Румынии разрешил импорт зерновых культур с Украины, но только при наличии специальной лицензии на осуществление такого вида деятельности. К поставкам зерна будут допускаться только фермеры и переработчики, а не посредники.Также в СМИ появилась информация о том, что на западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров.
https://ukraina.ru/20231006/1049967175.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049790328_88:0:1015:695_1920x0_80_0_0_3bca1e0de9725000cc1a6d6b3c6d1b29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, владимир зеленский, визит, клаус йоханнис, украина
Новости, Румыния, Владимир Зеленский, визит, Клаус Йоханнис, Украина

Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом

11:55 10.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
С румынским коллегой Клаусом Йоханнисом Зеленский собирается обсудить взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО и общую архитектуру безопасности в черноморском регионе.
Украина благодарна Румынии за "искреннюю и масштабную помощь", которая значительно усиливает ее защиту. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале 10 октября, по прибытии в Бухарест, где он находится с официальным визитом.
"Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент, и чья поддержка со временем только растет", - отметил Зеленский.
Он добавил, что радуется встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с которым собирается обсудит большой спектр тем. Среди них – взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общая архитектура безопасности в черноморском регионе, отметил Зеленский.
Президент Украины сказал, что Румыния, вместе с его страной, является "донором продовольственной безопасности" для мира.
"Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить". – подчеркнул Зеленский.
Ранее минсельхоз Румынии разрешил импорт зерновых культур с Украины, но только при наличии специальной лицензии на осуществление такого вида деятельности. К поставкам зерна будут допускаться только фермеры и переработчики, а не посредники.
Также в СМИ появилась информация о том, что на западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров.
беженцы
6 октября, 14:26
Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормятУкраинские беженцы недовольны отсутствием поддержки со стороны правительства Румынии, пишет румынское издание context.ro
 
НовостиРумынияВладимир ЗеленскийвизитКлаус ЙоханнисУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович
12:22"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину
12:12Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине
12:11Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию
12:09Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины
12:03Дело об убийстве Владлена Татарского передали в суд
12:00Депутаты Верховной Рады переживают, что из-за Израиля на Западе забудут Украину
11:58Украинцы перевели на родину 4,6 млрд злотых – Нацбанк Польши
11:55Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом
11:42Кому США передадут то, что обещали Киеву, и что будет с Украиной – Дудчак
10:54"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
10:51Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов
10:48На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
10:33"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
10:33Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
10:17Иран отрицает причастность к палестинской операции
10:11"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
09:58Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
09:47ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
09:19Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
Лента новостейМолния