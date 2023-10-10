https://ukraina.ru/20231010/1050047206.html

Депутаты Верховной Рады переживают, что из-за Израиля на Западе забудут Украину

Депутаты Верховной Рады переживают, что из-за Израиля на Западе забудут Украину - 10.10.2023 Украина.ру

Депутаты Верховной Рады переживают, что из-за Израиля на Западе забудут Украину

Об этом депутаты Рады Александр Мережко и Ярослав Железняк рассказали изданию Politico

2023-10-10T12:00

2023-10-10T12:00

2023-10-10T12:00

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Киев обеспокоен тем, что вспышка боевых действий в Израиле отвлечет внимание мира от "его собственной войны против России". Об этом 10 октября пишет издание Politico в специальном выпуске Morning Defense.По мнению издания, этому попытается противодействовать министр обороны Украины Рустем Умаров 11 октября во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.Председатель комитата Верховной Рады Украины по внешней политике Александр Мережко подтвердил изданию, что такие опасения у украинских властей действительно существуют."Я могу говорить только за себя. Да, такие опасения есть, но, в то же время, я думаю, что в конечном итоге этого не произойдет. США — настолько мощная страна в экономическом и военном плане, что она вполне может привлечь финансовую и военную поддержку одновременно к Украине и Израилю", - заявил украинский депутат.По мнению его коллеги, депутата Ярослава Железняка, наличие еще одного крупного военного конфликта "не помогает сосредоточить внимание мирового сообщества только на Украине". Тем не менее, полагает он, пока слишком рано судить о том, приведет ли вспышка боевых действий в Израиле к "слому настроений в мире" или к "консолидации демократий против более широкого спектра угроз".Израилю в настоящее время нужны высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра и больше перехватчиков для системы ПВО "Железный купол", отмечает издание, ссылаясь на заявления официальных лиц США."Чиновники сообщили законодателям, что администрация рассматривает возможность использования некоторой части президентских полномочий в размере 100 миллионов долларов для отправки оружия из военных запасов США", - сообщает Politico.Издание полагает, что использование существующих запасов США, несомненно, создаст дополнительную нагрузку как на Пентагон, так и на оборонную промышленность, которая испытывает трудности с заключением новых контрактов и увеличением производства некоторых боеприпасов, уже отправленных в Украину.Потребности израильтян и украинцев различаются в некоторых ключевых аспектах. Израиль будет в значительной степени полагаться на высокоточные боеприпасы класса "воздух-земля", выпущенные с истребителей F-16 и F-35 и вертолетов "Апач", которых нет в украинском арсенале. Однако проблема в том, что обе стороны в значительной степени рассчитывают на 155-мм артиллерийских снарядов, полагает автор публикации.

https://ukraina.ru/20231010/1050044707.html

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новости, сша, украина, израиль, военная помощь