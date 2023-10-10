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В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ
В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ - 10.10.2023 Украина.ру
В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ
Правительство Финляндии намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Об этом сообщила министр юстиции страны Леену Мери телерадиовещательной корпорации YLE
2023-10-10T03:07
2023-10-10T03:07
2023-10-10T03:10
новости
финляндия
конфискация
имущество
санкции
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По данным СМИ, летом в Финляндии сильнее ужесточились ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки – процесс сложный, а потому ведёт к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости. Сложности возникли, в том числе, и с информированием российских владельцев о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения. Согласно правительственной программе, Закон о жилищных компаниях будет пересмотрен в течение срока правления – до 2027 года. Накануне, 9 октября, Финляндия заявила об очередном пакете помощи для Украины и Молдовы в 62 миллиона евро. МИД страны уточняло, что 12 миллионов евро из этой суммы будут выделены в качестве гранта и 50 миллионов евро – это кредит, который Украине и Молдове придётся вернуть. Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью The Washington Post, что западные санкции нацелены и на простых россиян. По её словам "россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, конфискация, имущество, санкции
Новости, Финляндия, конфискация, имущество, санкции
В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ
03:07 10.10.2023 (обновлено: 03:10 10.10.2023)
Правительство Финляндии намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Об этом сообщила министр юстиции страны Леену Мери телерадиовещательной корпорации YLE
"Мы не можем оставаться в таком вечном тупике только потому, что не можем получить конкретное уведомление от властей", – сказала Мери журналистам.
По данным СМИ, летом в Финляндии сильнее ужесточились ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки – процесс сложный, а потому ведёт к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости.
"В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились", – уточняют журналисты.
Сложности возникли, в том числе, и с информированием российских владельцев о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения.
Согласно правительственной программе, Закон о жилищных компаниях будет пересмотрен в течение срока правления – до 2027 года.
Накануне, 9 октября, Финляндия заявила
об очередном пакете помощи для Украины и Молдовы в 62 миллиона евро. МИД страны уточняло, что 12 миллионов евро из этой суммы будут выделены в качестве гранта и 50 миллионов евро – это кредит, который Украине и Молдове придётся вернуть.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью The Washington Post, что западные санкции нацелены и на простых россиян. По её словам "россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить".