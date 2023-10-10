https://ukraina.ru/20231010/1050042330.html

В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ

В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ - 10.10.2023 Украина.ру

В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ

Правительство Финляндии намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Об этом сообщила министр юстиции страны Леену Мери телерадиовещательной корпорации YLE

2023-10-10T03:07

2023-10-10T03:07

2023-10-10T03:10

новости

финляндия

конфискация

имущество

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_2f336e723a0430da045896605955b1f9.jpg

По данным СМИ, летом в Финляндии сильнее ужесточились ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки – процесс сложный, а потому ведёт к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости. Сложности возникли, в том числе, и с информированием российских владельцев о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения. Согласно правительственной программе, Закон о жилищных компаниях будет пересмотрен в течение срока правления – до 2027 года. Накануне, 9 октября, Финляндия заявила об очередном пакете помощи для Украины и Молдовы в 62 миллиона евро. МИД страны уточняло, что 12 миллионов евро из этой суммы будут выделены в качестве гранта и 50 миллионов евро – это кредит, который Украине и Молдове придётся вернуть. Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью The Washington Post, что западные санкции нацелены и на простых россиян. По её словам "россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, конфискация, имущество, санкции