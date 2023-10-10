https://ukraina.ru/20231010/1050041343.html

США продолжат помогать Украине – Сенат готовит годовой пакет финансовой поддержки

США продолжат помогать Украине – Сенат готовит годовой пакет финансовой поддержки - 10.10.2023 Украина.ру

США продолжат помогать Украине – Сенат готовит годовой пакет финансовой поддержки

Соединённые Штаты намерены продолжать поддерживать Украину – сторонники Киева в Сенате заявили, что помощь стране остаётся приоритетом и сейчас готовится годовой пакет финансовой поддержки, передаёт The Wall Street Journal

2023-10-10T02:15

2023-10-10T02:15

2023-10-10T02:15

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сша

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военная помощь

израиль

хамас

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Сумма очередного пакета помощи колеблется от 50 до 100 миллиардов долларов. Несколько сенаторов, опрошенных журналистами, назвали общую сумму, необходимую для финансирования Украины. Так, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 миллиардов долларов, назвав эту цифру "внешним пределом". По информации издания, по крайней мере, некоторые республиканцы в Палате представителей поддерживают такой подход. Отмечается, что сенаторы оптимистично смотрят на принятие соответствующих законодательных актов. События на Ближнем Востоке никак не повлияют на поддержку киевского режима. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, сегодня США могут оказывать помощь и Киеву, и Тель-Авиву. Таким образом, в противостояние Израиля и "Хамаса" вмешалась третья сторона — США. Как заявил американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон перебрасывает в регион авианосную ударную группу и дополнительные эскадрильи истребителей, чтобы не допустить участия в конфликте Ирана и перерастания боевых действий за границы Израиля.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вашингтон, сша, украина, военная помощь, израиль, хамас