https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html

Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль

Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль - 10.10.2023 Украина.ру

Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль

Очередное обострение арабо-израильского конфликта власти Украины встретили с явным раздражением, опасаясь сокращения западной поддержки. Украинская тематика... Украина.ру, 10.10.2023

2023-10-10T06:33

2023-10-10T06:33

2023-10-10T06:33

эксклюзив

израиль

хамас

украина

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биньямин нетаньяху

жозеп боррель

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Очередное обострение арабо-израильского конфликта власти Украины встретили с явным раздражением, опасаясь сокращения западной поддержки. Украинская тематика померкла в ведущих западных СМИ, уступив место новостям из Израиля и ПалестиныПо мнению президента Польши Анджея Дуды, война на Ближнем Востоке — на руку РФ, потому что отвлекает внимание от Украины.Украинский политолог и экономист Александр Рябоконь пишет, что за переключением внимания Украине следует ожидать и переключения помощи Запада.«Очередной виток давнего арабо-израильского конфликта за пару дней напрочь вычеркнул Украину из первых полос так называемых мировых СМИ.Но за информационным забытьем может прийти и финансово-материальное. Вон главный садовод евродипломатии Боррель уже хныкает, что в условиях неопределенности с американским финансированием Украины Европа сама не справится», — пишет Рябоконь.Политолог Руслан Бортник тоже говорит, что для Украины опасно любое переключение внимания на другие события.«Для Украины любое внешнее глобальное событие означает снижение внимания, ресурсов, которые тратятся на войну в Украине.Кроме того, вряд ли мы можем рассчитывать на поставки израильских вооружений в ближайшее время, даже гипотетически, да и само качество их применения в реальном столкновении даже с полупартизанскими отрядами сегодня вызывает сомнения», — утверждает политолог.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер поспешил заверить украинское руководство в сохранении поддержки. Однако в тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы не вытянут помощь Киеву без США, где как раз в разгаре — бюджетный кризис.Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, комментируя проблемы с поставками Украине боеприпасов, сказал, что уже видит «дно бочки».«Мы начали отдавать боеприпасы с полупустых складов в Европе, и сейчас они заканчиваются. Показалось дно бочки», - заявил Бауэр.На прошлой неделе также министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, что Запад вынужден будет ограничивать помощь Украине из-за сокращения ресурсов. И, само собой, Израиль теперь точно не передаст Украине системы ПВО, которые Зеленский требовал этим летом.Многочисленные западные активисты сейчас тоже стремительно переключаются с Украины на Израиль, сходясь в стычках между сторонниками Израиля и сторонниками Палестины, временно позабыв об Украине и России.Надеяться на скорое окончание конфликта на Ближнем Востоке пока тоже не приходится.«Израиль будет вынужден ввести сухопутные войска в Газу», - заявил 9 октября премьер-министр Нетаньяху.Это означает, что война будет долгой, а Израиль будет нуждаться в большом количестве западного оружия.В администрации президента США тоже считают, что война в Израиле может стать затяжной и уже сообщили об этом сенаторам, сообщает издание Punchbowl News."Высокопоставленные чиновники администрации предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и Секторе Газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы", — пишет издание.Пентагон уже пообещал, что США оперативно помогут Израилю дополнительным военным "оборудованием и ресурсами", включая боеприпасы.Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Израилю боеприпасов на сумму около 100 миллионов долларов из военных запасов США – в пакет входят преимущественно ракеты. Стало быть, на Украину они не попадут.Немецкое издание Berliner Morgenpost тоже сообщает, что США две войны не потянут. Об этом знают и страны Глобального Юга, которые после начала СВО стали вести себя смелее в отношениях с Западом.В какой-то степени по имиджу киевского режима ударит и новый скандал, связанный с контрабандой вооружений.Под Ашкелоном израильские солдаты задержали боевиков с оружием из Украины. В кузове пикапа нашли украинские противотанковые гранатометы советского производства с маркировкой подразделения, расположенного в украинском городе Мукачево.Киев и западные чиновники, несомненно, попытаются скандал замять, но поставки вооружений Украине будут еще тщательнее перепроверять, что отразится на скорости поставок.Еще один неприятный сюрприз для Киева – часть западных наемников может упорхнуть в новую горячую точку, которая обещает заработок побольше. Польские наемники, например, уже давно жалуются, что им не выплачивают в полной мере обещанную зарплату.Кроме того, любой конфликт на Ближнем Востоке ведет к скачку цен на нефть. За сутки после начала конфликта нефть подорожала на 4%. Доходы нефтяных стран, в том числе России, будут расти, а Украине придется больше средств тратить на импорт горючего, без которого невозможно вести боевые действия.

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