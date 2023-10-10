https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html
Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль - 10.10.2023 Украина.ру
Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
Очередное обострение арабо-израильского конфликта власти Украины встретили с явным раздражением, опасаясь сокращения западной поддержки. Украинская тематика... Украина.ру, 10.10.2023
2023-10-10T06:33
2023-10-10T06:33
2023-10-10T06:33
эксклюзив
израиль
хамас
украина
пво
сша
джо байден
россия
биньямин нетаньяху
жозеп боррель
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Очередное обострение арабо-израильского конфликта власти Украины встретили с явным раздражением, опасаясь сокращения западной поддержки. Украинская тематика померкла в ведущих западных СМИ, уступив место новостям из Израиля и ПалестиныПо мнению президента Польши Анджея Дуды, война на Ближнем Востоке — на руку РФ, потому что отвлекает внимание от Украины.Украинский политолог и экономист Александр Рябоконь пишет, что за переключением внимания Украине следует ожидать и переключения помощи Запада.«Очередной виток давнего арабо-израильского конфликта за пару дней напрочь вычеркнул Украину из первых полос так называемых мировых СМИ.Но за информационным забытьем может прийти и финансово-материальное. Вон главный садовод евродипломатии Боррель уже хныкает, что в условиях неопределенности с американским финансированием Украины Европа сама не справится», — пишет Рябоконь.Политолог Руслан Бортник тоже говорит, что для Украины опасно любое переключение внимания на другие события.«Для Украины любое внешнее глобальное событие означает снижение внимания, ресурсов, которые тратятся на войну в Украине.Кроме того, вряд ли мы можем рассчитывать на поставки израильских вооружений в ближайшее время, даже гипотетически, да и само качество их применения в реальном столкновении даже с полупартизанскими отрядами сегодня вызывает сомнения», — утверждает политолог.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер поспешил заверить украинское руководство в сохранении поддержки. Однако в тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы не вытянут помощь Киеву без США, где как раз в разгаре — бюджетный кризис.Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, комментируя проблемы с поставками Украине боеприпасов, сказал, что уже видит «дно бочки».«Мы начали отдавать боеприпасы с полупустых складов в Европе, и сейчас они заканчиваются. Показалось дно бочки», - заявил Бауэр.На прошлой неделе также министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, что Запад вынужден будет ограничивать помощь Украине из-за сокращения ресурсов. И, само собой, Израиль теперь точно не передаст Украине системы ПВО, которые Зеленский требовал этим летом.Многочисленные западные активисты сейчас тоже стремительно переключаются с Украины на Израиль, сходясь в стычках между сторонниками Израиля и сторонниками Палестины, временно позабыв об Украине и России.Надеяться на скорое окончание конфликта на Ближнем Востоке пока тоже не приходится.«Израиль будет вынужден ввести сухопутные войска в Газу», - заявил 9 октября премьер-министр Нетаньяху.Это означает, что война будет долгой, а Израиль будет нуждаться в большом количестве западного оружия.В администрации президента США тоже считают, что война в Израиле может стать затяжной и уже сообщили об этом сенаторам, сообщает издание Punchbowl News."Высокопоставленные чиновники администрации предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и Секторе Газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы", — пишет издание.Пентагон уже пообещал, что США оперативно помогут Израилю дополнительным военным "оборудованием и ресурсами", включая боеприпасы.Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Израилю боеприпасов на сумму около 100 миллионов долларов из военных запасов США – в пакет входят преимущественно ракеты. Стало быть, на Украину они не попадут.Немецкое издание Berliner Morgenpost тоже сообщает, что США две войны не потянут. Об этом знают и страны Глобального Юга, которые после начала СВО стали вести себя смелее в отношениях с Западом.В какой-то степени по имиджу киевского режима ударит и новый скандал, связанный с контрабандой вооружений.Под Ашкелоном израильские солдаты задержали боевиков с оружием из Украины. В кузове пикапа нашли украинские противотанковые гранатометы советского производства с маркировкой подразделения, расположенного в украинском городе Мукачево.Киев и западные чиновники, несомненно, попытаются скандал замять, но поставки вооружений Украине будут еще тщательнее перепроверять, что отразится на скорости поставок.Еще один неприятный сюрприз для Киева – часть западных наемников может упорхнуть в новую горячую точку, которая обещает заработок побольше. Польские наемники, например, уже давно жалуются, что им не выплачивают в полной мере обещанную зарплату.Кроме того, любой конфликт на Ближнем Востоке ведет к скачку цен на нефть. За сутки после начала конфликта нефть подорожала на 4%. Доходы нефтяных стран, в том числе России, будут расти, а Украине придется больше средств тратить на импорт горючего, без которого невозможно вести боевые действия.
https://ukraina.ru/20231009/1050034851.html
https://ukraina.ru/20231009/1050029802.html
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эксклюзив, израиль, хамас, украина, пво, сша, джо байден, россия, биньямин нетаньяху, жозеп боррель, руслан бортник
Очередное обострение арабо-израильского конфликта власти Украины встретили с явным раздражением, опасаясь сокращения западной поддержки. Украинская тематика померкла в ведущих западных СМИ, уступив место новостям из Израиля и Палестины
По мнению президента Польши Анджея Дуды, война на Ближнем Востоке — на руку РФ, потому что отвлекает внимание от Украины.
Украинский политолог и экономист Александр Рябоконь пишет, что за переключением внимания Украине следует ожидать и переключения помощи Запада.
«Очередной виток давнего арабо-израильского конфликта за пару дней напрочь вычеркнул Украину из первых полос так называемых мировых СМИ.
Но за информационным забытьем может прийти и финансово-материальное. Вон главный садовод евродипломатии Боррель уже хныкает, что в условиях неопределенности с американским финансированием Украины Европа сама не справится», — пишет Рябоконь.
Политолог Руслан Бортник тоже говорит, что для Украины опасно любое переключение внимания на другие события.
«Для Украины любое внешнее глобальное событие означает снижение внимания, ресурсов, которые тратятся на войну в Украине.
Кроме того, вряд ли мы можем рассчитывать на поставки израильских вооружений в ближайшее время, даже гипотетически, да и само качество их применения в реальном столкновении даже с полупартизанскими отрядами сегодня вызывает сомнения», — утверждает политолог.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер поспешил заверить украинское руководство в сохранении поддержки. Однако в тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы не вытянут помощь Киеву без США, где как раз в разгаре — бюджетный кризис.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, комментируя проблемы с поставками Украине боеприпасов, сказал, что уже видит «дно бочки».
«Мы начали отдавать боеприпасы с полупустых складов в Европе, и сейчас они заканчиваются. Показалось дно бочки», - заявил Бауэр.
На прошлой неделе также министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, что Запад вынужден будет ограничивать помощь Украине из-за сокращения ресурсов. И, само собой, Израиль теперь точно не передаст Украине системы ПВО, которые Зеленский требовал этим летом.
Многочисленные западные активисты сейчас тоже стремительно переключаются с Украины на Израиль, сходясь в стычках между сторонниками Израиля и сторонниками Палестины, временно позабыв об Украине и России.
Надеяться на скорое окончание конфликта на Ближнем Востоке пока тоже не приходится.
«Израиль будет вынужден ввести сухопутные войска в Газу», - заявил 9 октября премьер-министр Нетаньяху.
Это означает, что война будет долгой, а Израиль будет нуждаться в большом количестве западного оружия.
В администрации президента США тоже считают, что война в Израиле может стать затяжной и уже сообщили об этом сенаторам, сообщает издание Punchbowl News.
"Высокопоставленные чиновники администрации предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и Секторе Газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы", — пишет издание.
Пентагон уже пообещал, что США оперативно помогут Израилю дополнительным военным "оборудованием и ресурсами", включая боеприпасы.
Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Израилю боеприпасов на сумму около 100 миллионов долларов из военных запасов США – в пакет входят преимущественно ракеты. Стало быть, на Украину они не попадут.
Немецкое издание Berliner Morgenpost тоже сообщает, что США две войны не потянут. Об этом знают и страны Глобального Юга, которые после начала СВО стали вести себя смелее в отношениях с Западом.
В какой-то степени по имиджу киевского режима ударит и новый скандал, связанный с контрабандой вооружений.
Под Ашкелоном израильские солдаты задержали боевиков с оружием из Украины. В кузове пикапа нашли украинские противотанковые гранатометы советского производства с маркировкой подразделения, расположенного в украинском городе Мукачево.
Киев и западные чиновники, несомненно, попытаются скандал замять, но поставки вооружений Украине будут еще тщательнее перепроверять, что отразится на скорости поставок.
Еще один неприятный сюрприз для Киева – часть западных наемников может упорхнуть в новую горячую точку, которая обещает заработок побольше. Польские наемники, например, уже давно жалуются, что им не выплачивают в полной мере обещанную зарплату.
Кроме того, любой конфликт на Ближнем Востоке ведет к скачку цен на нефть. За сутки после начала конфликта нефть подорожала на 4%. Доходы нефтяных стран, в том числе России, будут расти, а Украине придется больше средств тратить на импорт горючего, без которого невозможно вести боевые действия.