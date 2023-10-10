Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля - 10.10.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля
Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля - 10.10.2023 Украина.ру
Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля
Перед атакой Израиля руководство ХАМАС провело работу над ошибками и возможно, влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-10T05:00
2023-10-10T05:00
новости
израиль
хамас
война
операции
удары
сектор газа
боевики
боеготовность
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Первые минуты вторжения бойцов ХАМАС с территории Сектора Газа показали, что они действуют координированно, при этом каждая группировка выполняла определенную задачу, рассказал эксперт.Длительное отсутствие опыта наземных операций может плохо сказаться на боеспособности армии Израиля. Крупные наземные операции ЦАХАЛ проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов, отметил Леонков.В этот раз повышенная боеготовность Израиля не показала свою эффективность, если она не сработала на границе с Сектором Газа, то что говорить об армии, которая находится далеко от мест активных боевых действий, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050034712.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, хамас, война, операции, удары, сектор газа, боевики, боеготовность
Новости, Израиль, ХАМАС, война, операции, удары, сектор Газа, боевики, боеготовность

Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля

05:00 10.10.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкИзраильские резервисты входят в сектор Газа
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости
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Перед атакой Израиля руководство ХАМАС провело работу над ошибками и возможно, влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Первые минуты вторжения бойцов ХАМАС с территории Сектора Газа показали, что они действуют координированно, при этом каждая группировка выполняла определенную задачу, рассказал эксперт.
Длительное отсутствие опыта наземных операций может плохо сказаться на боеспособности армии Израиля. Крупные наземные операции ЦАХАЛ проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов, отметил Леонков.

"Она (армия Израиля - Ред.) может быть боеготова, но вопрос боеспособна ли остается открытым. Потому что были атакованы первоначально воинские гарнизоны, была захвачена бронетехника в качестве трофеев, были убиты военнослужащие, захвачены в заложники генералы и полковники", - подчеркнул он.

В этот раз повышенная боеготовность Израиля не показала свою эффективность, если она не сработала на границе с Сектором Газа, то что говорить об армии, которая находится далеко от мест активных боевых действий, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Вчера, 17:45
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НовостиИзраильХАМАСвойнаоперацииударысектор Газабоевикибоеготовность
 
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