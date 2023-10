https://ukraina.ru/20231009/1050035345.html

Борьба за американскую помощь и усиление цензуры. Что говорили об Украине в мире 9 октября

Борьба за американскую помощь и усиление цензуры. Что говорили об Украине в мире 9 октября - 09.10.2023 Украина.ру

Борьба за американскую помощь и усиление цензуры. Что говорили об Украине в мире 9 октября

Украина.ру, 09.10.2023

2023-10-09T18:10

2023-10-09T18:10

2023-10-09T18:10

эксклюзив

сми

украинские сми

тайвань

сша

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_779cd9abe821b29b48e75ad570d37730.jpg

Негативные последствия“США должны активизировать поставки оружия на Тайвань, вместо того чтобы вооружать Украину”, - цитирует американского конгрессмена Майка Коллинза агентство Associated Press.Как утверждает Коллинз, Украина и Тайвань на сегодня являются соперниками и борются за ограниченный объем военной помощи США.Ранее тайваньский дипломат в США Сяо Би-Ким на форуме в Седоне заявил: “Выживание Украины – это выживание Тайваня. Успех Украины – это успех Тайваня”.Однако Тайвань, по мнению американских экспертов, старается не вмешиваться в вопросы помощи Киеву, перетягивая одеяло на себя. Власти Тайваня отреагировали весьма нейтрально на то, что Конгресс исключил финансирование Украины из временной меры расходов, что в итоге привело к приостановке работы правительства США.По мнению управляющего директора Индо-Тихоокеанской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер, этот отказ вызвал волну беспокойства в стране, так как “победа Украины имеет экзистенциальное значение для Тайваня”.Кроме того, Глейзер отметила, что большинство из республиканцев, выступающих за прекращение поставок Украине, не говорят того же про Тайвань, отмечая, что они “готовы сделать больше, чтобы просто помочь защитить Тайвань”.Потенциальный дефицит вооружения может возникнуть из-за Украины и у Израиля, пишет газета The New York Times. В воскресенье, 8 октября, Пентагон объявил о поставках дополнительных боеприпасов Тель-Авиву, и перемещает военные корабли ВМС ближе к стране в знак поддержки. Однако раннее из складских запасов Израиля США изъяли 155 мм артиллерийские снаряды для передачи Киеву. Авторы газеты отмечают, что такой жест может стать серьезной проблемой в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.Пока ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление военной помощи, которая предназначена для Украины, в другие горячие точки, администрация Байдена все-таки рассматривает возможность выделить “единовременный” пакет помощи Киеву, передает The Daily Telegraph.Объем пакета помощи может составлять около 100 миллиардов долларов. В издании отмечают, что процент американцев, которые согласны с политикой Байдена, стремительно падает. Недавние исследование компании Ipsos продемонстрировало, что только 41% всех избирателей поддерживает отправку Вашингтоном вооружения Киеву - по сравнению с 46% в мае.Впрочем, будут осуществляться поставки или нет, зависит во многом от нового спикера нижней палаты Конгресса США, выборы которого пройдут 11 октября. В настоящий момент временным спикером назначен представитель Республиканской партии от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. В случае победы представителей республиканской партии Байдену придётся пойти на уступки, а решение о дальнейшей помощи Киеву пока остается под вопросом.Но в The Daily Telegraph отмечают, что в Белом доме всерьез задумываются над ответом для республиканцев. Так, Байден на днях пообещал выступить с “большой речью” касаемо Украины. В издании пишут, что в своей речи Байден “попытается объединить Америку, объяснив, почему так важно поддержать Украину и как много поставлено на карту”, а также “опровергнет критику в адрес финансирования Украины”. Когда состоится выступление президента США пока не известно, но многие делают ставку на то, что заявления он сделает скорее всего после избрания нового спикера.Правда глаза колет“На фоне мрачных оценок СМИ Киев решил ограничить свободу медиа”, - передает The Washington Post.Четыре месяца ожесточенных боев не принесли Киеву ничего кроме больших потерь и безрезультатного контрнаступа. Эти события средства массовой информации, в том числе западные, освещали не в самом выгодном свете для Украины.Как отмечают в издании, на фоне мрачных оценок СМИ Киев решил ограничить свободу медиа. Так как идет борьба за контроль над правдой, Киев будет пытаться искать различные способы, в каком виде подать ее Западу, пишут авторы статьи.Теперь для журналистов вводится определённый регламент работы: для прессы не только устанавливают ограничения на “деликатные темы”, которые касаются неудач ВСУ, но и возможность попасть на фронт будет предоставляться строго ограничено.Теперь, как передает WP, украинским журналистам нельзя будет оглашать количество убитых и раненых украинцев, а интервью будет даваться при одном условии: руководство стоит на расстоянии вытянутой руки от интервьюируемых бойцов и слышит, как они общаются с представителями СМИ.При таких условиях журналистам будет крайне тяжело объективно осветить события. При этом за последнюю неделю, по словам украинских журналистов, военные ввели более жесткие ограничения на доступ к линии фронта.Журналисты The Washington Post сетуют, что они неоднократно пытались задокументировать заявленные властями Киева “успехи” ВСУ, но попытки не увенчались успехом.

https://ukraina.ru/20230929/1049763778.html

https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

эксклюзив, сми, украинские сми, тайвань, сша, пентагон