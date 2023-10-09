https://ukraina.ru/20231009/1050028197.html
Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов - 09.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
Попытки высадки диверсантов в Крыму и на Днепре приводят к большим потерям личного состава. А концентрация морской пехоты ВСУ в Херсонской области служит красивой картинкой для Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-09T14:44
2023-10-09T14:44
2023-10-09T14:54
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Преодоление Днепра или любой водной преграды для ВСУ возможно только легкими пехотными частями, которые можно переправить на моторных лодках или плотах с неограниченным количеством живой силы, рассказал эксперт.После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто говорили о том, что на правом берегу Днепра концентрируются силы ВСУ, которые в любой момент якобы начнут стратегическое наступление то в районе Запорожской АЭС или на Алешки со стороны Херсона, добавил он.Точно так же и попытки высадки мелких диверсионных групп в Крыму. Они не могут решить никакую задачу, кроме демонстрации украинского флага. Все эти попытки заканчиваются печально для диверсантов, добавил он.Если бы стояла такая задача, противник мог бы высадить в Крыму и тысячу человек. Несложно собрать пару сотен лодок, и гидроциклов и все это забросить. Но в Киеве понимают, что за "победной" картинкой неизбежно последует расплата. Основной личный состав будет уничтожен, а несколько сотен диверсантов попадут в плен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050009539.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, крым, диверсии, диверсанты, морпехи, украина, всу, днепр
Новости, Крым, диверсии, диверсанты, морпехи, Украина, ВСУ, Днепр
Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
14:44 09.10.2023 (обновлено: 14:54 09.10.2023)
Попытки высадки диверсантов в Крыму и на Днепре приводят к большим потерям личного состава. А концентрация морской пехоты ВСУ в Херсонской области служит красивой картинкой для Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Преодоление Днепра или любой водной преграды для ВСУ возможно только легкими пехотными частями, которые можно переправить на моторных лодках или плотах с неограниченным количеством живой силы, рассказал эксперт.
После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто говорили о том, что на правом берегу Днепра концентрируются силы ВСУ, которые в любой момент якобы начнут стратегическое наступление то в районе Запорожской АЭС или на Алешки со стороны Херсона, добавил он.
"По сути, все, что происходит вдоль Днепра – попытка создать информационную картинку для Запада и подконтрольного населения, что какие-то успехи [у ВСУ] вроде бы есть", - подчеркнул Онуфринко.
Точно так же и попытки высадки мелких диверсионных групп в Крыму. Они не могут решить никакую задачу, кроме демонстрации украинского флага. Все эти попытки заканчиваются печально для диверсантов, добавил он.
Если бы стояла такая задача, противник мог бы высадить в Крыму и тысячу человек. Несложно собрать пару сотен лодок, и гидроциклов и все это забросить. Но в Киеве понимают, что за "победной" картинкой неизбежно последует расплата. Основной личный состав будет уничтожен, а несколько сотен диверсантов попадут в плен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь