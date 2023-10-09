https://ukraina.ru/20231009/1050026485.html
Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях
Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях - 09.10.2023 Украина.ру
Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях
Социолог из Крыма Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассказал об условно пророссийских силах на Западе, о том, что стоит за коррупционными скандалами на Украине и громкими отставками, а также объяснил, как и почему соседи Украины шантажируют ЕС
2023-10-09T13:57
2023-10-09T13:57
2023-10-09T13:57
видео
селезнев
россия
украина
сво
сша
спецоперация
владимир зеленский
демократы
республиканцы
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00:40 – Как меняется образ украинцев на Западе; 06:30 – Об отношении республиканцев и демократов к Украине; 14:55 – О выборах в Словакии; 17:22 – Что происходит с выборами на Западе?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, селезнев, россия, украина, сво, сша, спецоперация, владимир зеленский, демократы, республиканцы, польша, венгрия, словакия, выборы, видео
Видео, Селезнев, Россия, Украина, СВО, США, Спецоперация, Владимир Зеленский, демократы, республиканцы, Польша, Венгрия, Словакия, выборы
Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях
Социолог из Крыма Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассказал об условно пророссийских силах на Западе, о том, что стоит за коррупционными скандалами на Украине и громкими отставками, а также объяснил, как и почему соседи Украины шантажируют ЕС
00:40 – Как меняется образ украинцев на Западе;
06:30 – Об отношении республиканцев и демократов к Украине;
14:55 – О выборах в Словакии;
17:22 – Что происходит с выборами на Западе?