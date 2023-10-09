https://ukraina.ru/20231009/1050026485.html

Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях

Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях - 09.10.2023 Украина.ру

Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях

Социолог из Крыма Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассказал об условно пророссийских силах на Западе, о том, что стоит за коррупционными скандалами на Украине и громкими отставками, а также объяснил, как и почему соседи Украины шантажируют ЕС

2023-10-09T13:57

2023-10-09T13:57

2023-10-09T13:57

видео

селезнев

россия

украина

сво

сша

спецоперация

владимир зеленский

демократы

республиканцы

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00:40 – Как меняется образ украинцев на Западе; 06:30 – Об отношении республиканцев и демократов к Украине; 14:55 – О выборах в Словакии; 17:22 – Что происходит с выборами на Западе?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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