https://ukraina.ru/20231009/1050025859.html

Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себя

Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себя - 09.10.2023 Украина.ру

Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себя

Кровавое обострение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке вновь привлекло широкое внимание к политической партии ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), возглавляющей палестинскую администрацию в Cекторе Газа

2023-10-09T14:13

2023-10-09T14:13

2023-10-09T14:23

эксклюзив

израиль

палестина

сша

хамас

сектор газа

исламисты

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Потому что именно эта организация развернула боевые действия против израильского правительства.Партия, которая была создана шейхом Ахмедом Ясином в 1987 году, не признает Государство Израиль и выступает за создание единого палестинского арабского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.При этом, помимо легального политического крыла, ХАМАС также располагает военизированной организацией "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама", численность которой, по данным экспертов, составляет 10–12 тысяч человек.Именно они составили ядро вооруженных отрядов, которые атаковали израильские блокпосты и поселения, расположенные по периметру Сектора Газа утром 7 октября, что нанесло Израилю беспрецедентный военный ущерб.Израильское правительство называет деятельность этих отрядов террористической, а многочисленные видео, опубликованные в социальных сетях, наглядно показало всем их жестокость по отношению к своим жертвам.Однако, не стоит забывать про парадоксальный, но, вместе с тем, совершенно реальный факт. Успешное развитие ХАМАС и его политический контроль над Сектором Газа во многом явились результатом политики израильской власти, которая недальновидно способствовала возвышению "Исламского движения сопротивления".В восьмидесятые годы израильское правительство видело в палестинских исламистах удобную для себя альтернативу Организации освобождения Палестины и организации ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), во главе которых стоял Ясир Арафат – самый известный палестинский лидер ХХ века и будущий лауреат Нобелевской премии мира.Эти политические структуры находились в то время на пике влияния, опираясь на поддержку со стороны советского руководства. При этом ООП и ФАТХ были светскими организациями, которые практически не использовали в своей идеологии исламский религиозный фактор и обладали в мире серьезным авторитетом.В 1987 году Организация освобождения Палестины организовала интифаду – массовые акции неповиновения палестинцев, проходившие на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. Уличные акции безоружных арабских подростков, которые забрасывали камнями израильские танки, получили в то время значительную международную поддержку.Одновременно с этими действиями Арафат успешно продвигал на уровне Организации Объединённых Наций резолюции с призывом прекратить израильскую оккупацию палестинских территорий, вернуть изгнанных со своей родины арабов и образовать независимое палестинское государство.Все это создавало многочисленные проблемы для официального Тель-Авива. Поэтому израильские политики сочли за лучшее не мешать становлению исламистской организации шейха Ясина – прямого конкурента Ясира Арафата. Впрочем, израильские политики всего лишь следовали генеральной линии своих старших товарищей из США, которые активно поддерживали тогда радикальных исламистов, вербуя их на борьбу с советским контингентом в Афганистане. И добровольцы ХАМАС тоже успели повоевать против советских войск в составе различных группировок джихадистского толка, получавших финансирование по линии США."Исламское движение сопротивления" развернуло против светских палестинских организаций кровавую внутреннюю войну за передел сфер влияния, которая полностью устраивала израильское правительство.После развала Советского Союза ООП и ФАТХ лишились прежнего финансирования и политической поддержки на международной арене, что со временем привело к их упадку. И уже к началу нулевых годов самой влиятельной палестинской структурой стал именно ХАМАС, располагавший поддержкой со стороны государств арабского мира.Бывший чиновник отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Ларри Джонсон жестко критиковал израильских политиков. Потому что они в той или иной степени, способствовали победоносному шествию "Исламского движения сопротивления".Джонсон заявил: "израильтяне напоминают того парня, который поджигает себе волосы, а затем пытается потушить огонь ударами молотка… они делают больше для того, чтобы спровоцировать и поддержать терроризм, чем для того, чтобы сдержать его".Радикализм ХАМАС, в сочетании с социальными программами, которые реализовывались на деньги арабских спонсоров, принес ему в густонаселенной Газе серьезную популярность.Количество массовых демонстраций неповиновения и нападений на израильских солдат постоянно росло, и в 2005 году Израиль вывел из Сектора все войска. А в 2006 году ХАМАС уверенно победил на первых демократических выборах в истории Сектора Газа и сформировал собственное правительство.Получив власть, исламисты поначалу пытались наладить отношения с Тель-Авивом.По словам бывшего президента США Джимми Картера, который не считал хамасовцев террористами, лидеры этой партии сообщили ему в 2008 году о своей готовности признать Государство Израиль в границах до 1967 года. Кроме того, ХАМАС поддержал на выборах в Газе и Рамалле кандидатов-христиан – Хусама ат-Тауиля и Жанет Хури, чтобы показать свое стремление к инклюзивности.Однако Израиль наотрез отказался предоставить палестинцам реальную независимость. А сектор Газа, где на сравнительно небольшой площади проживают свыше двух миллионов арабов, находится в условиях тотальной блокады и существует в режиме перманентного гуманитарного кризиса.Армия Израиля постоянно блокирует его с моря и с воздуха, периодически ограничивает поставки электроэнергии и товаров первой необходимости, облагает налогами поставки импортной продукции, не дает местным жителям покидать Сектор без специального разрешения.А главное, израильтяне систематически наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного арабского населения.Только в 2008 году, во время военной операции "Литой свинец", в результате бомбардировок Газы погибло 1314 человек – включая 412 детей и 110 женщин.Все это способствовало постоянному нарастанию ненависти среди населения Сектора Газа, окруженного построенными Израилем стенами, которое уже несколько поколений живет под гнетом блокады и нищеты.7 октября она выплеснулась во время атаки хамасовцев, раскручивая спираль вооруженного насилия. А происходящие сейчас бомбардировки Газы приведут к новым массовым жертвам, и могут спровоцировать в регионе настоящую катастрофу – если израильтяне начнут в Секторе наземную операцию под предлогом уничтожения исламистов.

https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html

https://ukraina.ru/20231009/1050025388.html

https://ukraina.ru/20231009/1050018065.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, израиль, палестина, сша, хамас, сектор газа, исламисты