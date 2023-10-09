Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - 09.10.2023 Украина.ру
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Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - 09.10.2023 Украина.ру
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом 9 октября заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения
2023-10-09T13:03
2023-10-09T13:03
израиль
зарубежье
мид рф
сергей лавров
новости
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"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр.Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены Лиги арабских государств могут и должны "внести свой вклад в прекращение кровопролития".В минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.
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израиль, зарубежье, мид рф, сергей лавров, новости
Израиль, Зарубежье, МИД РФ, Сергей Лавров, Новости

Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной

13:03 09.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и спецпосланника генсека ООН Г. Педерсена, Сергей Лавров
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и спецпосланника генсека ООН Г. Педерсена, Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом 9 октября заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения
"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр.
Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены Лиги арабских государств могут и должны "внести свой вклад в прекращение кровопролития".
"Мы готовы это делать вместе с вами, вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая государство Палестина, создание которого требует упомянутое мной решение Совета безопасности (ООН -ред.)", - добавил российский министр.
В минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.
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