https://ukraina.ru/20231009/1050022795.html
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - 09.10.2023 Украина.ру
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом 9 октября заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения
2023-10-09T13:03
2023-10-09T13:03
2023-10-09T13:03
израиль
зарубежье
мид рф
сергей лавров
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/79/1033427954_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_b3fbc020244c57837f332b315738aa93.jpg
"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр.Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены Лиги арабских государств могут и должны "внести свой вклад в прекращение кровопролития".В минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.
https://ukraina.ru/20231009/1050021893.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/79/1033427954_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_c6912f226c90728b04a448fc70eb3c57.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, зарубежье, мид рф, сергей лавров, новости
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом 9 октября заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения
"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр.
Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены Лиги арабских государств могут и должны "внести свой вклад в прекращение кровопролития".
"Мы готовы это делать вместе с вами, вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая государство Палестина, создание которого требует упомянутое мной решение Совета безопасности (ООН -ред.)", - добавил российский министр.
В минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.