https://ukraina.ru/20231009/1050022795.html

Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной

Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - 09.10.2023 Украина.ру

Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом 9 октября заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения

2023-10-09T13:03

2023-10-09T13:03

2023-10-09T13:03

израиль

зарубежье

мид рф

сергей лавров

новости

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"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр.Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены Лиги арабских государств могут и должны "внести свой вклад в прекращение кровопролития".В минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.

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израиль, зарубежье, мид рф, сергей лавров, новости