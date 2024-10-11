https://ukraina.ru/20241011/1057995785.html

Садулаев: Надо принимать меры, если командир не может использовать бойцов по их специальности

Садулаев: Надо принимать меры, если командир не может использовать бойцов по их специальности - 11.10.2024 Украина.ру

Садулаев: Надо принимать меры, если командир не может использовать бойцов по их специальности

Квалификация бойцов имеет значение и задача командира применить её наилучшим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T04:00

2024-10-11T04:00

2024-10-11T04:00

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Рассматривая проблему использования бойцов не по специальности, Садулаев отметил, что военная прокуратура в основном занимается расследованием преступлений военнослужащих. При этом, заметил он, бывают случаи, когда надо всех направить на штурм или поставить в оборону. В Великую Отечественную войну случалось, что и штабисты брали в руки оружие и сидели в окопах."Но тут надо смотреть, было ли вызвано такое использование квалифицированных специалистов экстренной ситуацией, или командир так поступал систематически, - сказал Садулаев. - Если это было систематически, но надо принимать меры. Если командир не может использовать бойцов в соответствии с их специальностью, то надо ставить вопрос о его профессиональной непригодности".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов

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новости, россия, сво, минобороны рф, армия, специалисты, кадры, военные