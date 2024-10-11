Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов
автомобиль ВСУшника в Одессе
Сейчас единственный шанс для украинца попасть в Россию – пойти в армию, попасть на фронт, добежать до российских позиций, набрать "Волгу" и сдаться в плен, потому что в Шереметьево их разворачивают
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.
По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России. Он также назвал причину, из-за которой в данный момент это невозможно:
Вчера, 03:49Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократииСитуация, которая происходила во время ликвидации неугодных СМИ, достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
“Дело в том, что с осени 2023 года наши люди, которые по тем или иным причинам остались в Европе, бьют в набат. Они пытаются приехать в Россию, но их разворачивают в Шереметьево. Потому что у силовиков есть распоряжение, что лучше их не пускать, потому что под видом украинских беженцев к нам могут попасть террористы и диверсанты”.