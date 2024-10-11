https://ukraina.ru/20241011/1058013526.html

Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов

Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов - 11.10.2024 Украина.ру

Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов

Сейчас единственный шанс для украинца попасть в Россию – пойти в армию, попасть на фронт, добежать до российских позиций, набрать "Волгу" и сдаться в плен, потому что в Шереметьево их разворачивают

2024-10-11T04:10

2024-10-11T04:10

2024-10-11T04:10

украина

россия

запад

снг

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России. Он также назвал причину, из-за которой в данный момент это невозможно:“Дело в том, что с осени 2023 года наши люди, которые по тем или иным причинам остались в Европе, бьют в набат. Они пытаются приехать в Россию, но их разворачивают в Шереметьево. Потому что у силовиков есть распоряжение, что лучше их не пускать, потому что под видом украинских беженцев к нам могут попасть террористы и диверсанты”.Полный текст интервью — Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов

https://ukraina.ru/20241010/1057991722.html

украина

россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, запад, снг