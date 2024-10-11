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Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе"
Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе" - 11.10.2024 Украина.ру
Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе"
Тактическое ядерное оружие опасно и для тех, кто его применяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T03:30
2024-10-11T03:30
2024-10-11T03:30
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По его мнению, России следует выйти из моратория на испытание ядерных вооружений и проверить стратегический арсенал. При этом Садулаев опасается движения по пути ядерного апокалипсиса.Садулаев уверен, что ограниченное применения тактического ядерного оружия не решит проблемы в СВО. Тем более, заметил он, при наличии возможностей победить с помощью обычных вооружений."Да, если ты сбросишь один тактический ядерный боезаряд, ты очистишь какой-то участок фронта от войск противника. Но ты же не будешь применять ТЯО по всему фронту. В конце концов, это просто опасно для твоих же собственных войск, - заметил он. - Так что не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руО других сценариях СВО - в интервью Евгения Ющука: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу
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Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе"
Тактическое ядерное оружие опасно и для тех, кто его применяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
По его мнению, России следует выйти из моратория на испытание ядерных вооружений и проверить стратегический арсенал. При этом Садулаев опасается движения по пути ядерного апокалипсиса.
"Мы считаем, что ядерная война – это вроде ничего страшного. "Не все же погибнут". Это не так. Выкладки ученых показывают, что в случае масштабной атомной войны ядерная зима продлится несколько лет, а за это время огромное количество растений и животных просто вымрет",- сказал он.
Садулаев уверен, что ограниченное применения тактического ядерного оружия не решит проблемы в СВО. Тем более, заметил он, при наличии возможностей победить с помощью обычных вооружений.
"Да, если ты сбросишь один тактический ядерный боезаряд, ты очистишь какой-то участок фронта от войск противника. Но ты же не будешь применять ТЯО по всему фронту. В конце концов, это просто опасно для твоих же собственных войск, - заметил он. - Так что не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе".