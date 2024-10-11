https://ukraina.ru/20241011/1057995650.html

Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе"

Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе" - 11.10.2024 Украина.ру

Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе"

Тактическое ядерное оружие опасно и для тех, кто его применяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T03:30

2024-10-11T03:30

2024-10-11T03:30

новости

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

ядерное оружие

ядерная угроза

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038913150_0:14:550:323_1920x0_80_0_0_c02247e6774993484df1e53a1857d8ef.jpg

По его мнению, России следует выйти из моратория на испытание ядерных вооружений и проверить стратегический арсенал. При этом Садулаев опасается движения по пути ядерного апокалипсиса.Садулаев уверен, что ограниченное применения тактического ядерного оружия не решит проблемы в СВО. Тем более, заметил он, при наличии возможностей победить с помощью обычных вооружений."Да, если ты сбросишь один тактический ядерный боезаряд, ты очистишь какой-то участок фронта от войск противника. Но ты же не будешь применять ТЯО по всему фронту. В конце концов, это просто опасно для твоих же собственных войск, - заметил он. - Так что не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руО других сценариях СВО - в интервью Евгения Ющука: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, ядерное оружие, ядерная угроза, сво