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Садулаев назвал важнейшую проблему новобранцев на СВО

Садулаев назвал важнейшую проблему новобранцев на СВО - 11.10.2024 Украина.ру

Садулаев назвал важнейшую проблему новобранцев на СВО

Использование личного состава не по назначению – проблема, требующая первоочередного устранения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T03:00

2024-10-11T03:00

2024-10-11T03:00

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"К сожалению, иногда бывает так, что контрактник прошел обучение по какой-то военно-учетной специальности, но его используют не в соответствии с его профессиональными навыками. А это подрывает общую боеспособность армии", - сказал Садулаев.По его мнению, недопустимо разбазаривать ценные кадры. Например – отправлять в пехоту механика-водителя танка или БМП."Мне кажется, что комиссии начать нужно именно с этой проблемы, - уверен Садулаев. - Потом нужно решить проблему с разницей региональных выплат. Она существенная. Где-то новобранец, идя на тот же самый контракт, получает всего несколько сот тысяч, а где-то – два миллиона. Я понимаю, что местные власти, желая выполнить план, пытается переманивать людей из других регионов. Но страна у нас одна и армия у нас одна".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков

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новости, россия, минобороны, сво, контракт, военная техника, военнослужащий, армия, специалисты, выплаты