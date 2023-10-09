https://ukraina.ru/20231009/1050019679.html
В Литве надеются, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
В Литве надеются, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль - 09.10.2023 Украина.ру
В Литве надеются, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
Советник президента Литвы считает обнадеживающим заявления Байдена о том, что США не уменьшат поддержку Украины
2023-10-09T11:52
2023-10-09T11:52
2023-10-09T11:52
новости
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сша
поддержка
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Конфликт между палестинской группировкой "ХАМАС" и армией Израиля может отвлечь внимание западного сообщества от Украины. Такое мнение высказала 9 октября главный советник президента Литвы Гитана Науседы Аста Скайсгирите.Тем не менее, добавила она, заявления официальных представителей Вашингтона позволяют предположить, что, несмотря на поддержку Израиля, помощь Киеву не уменьшится."Каждый новый конфликт неизбежно отвлекает внимание от Украины. Однако мы должны быть так же сосредоточены на Украине, как и раньше – помогать Украине, насколько можем. Судя по первым заявлениям лидеров США, они не уменьшат свою поддержку Украины. Президент Байден продолжает оставаться очень непреклонным в этом вопросе. А помощь Израилю оказывалась Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Я думаю, что она будет и дальше предоставляться", - сказала Скайсгирите в интервью Радио LRT.По ее мнению, международное сообщество должно однозначно дать понять, что "финансирование войн или поддержка террористических войн оружием - это плохо".Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС начало в Израиле операцию "Наводнение Аль-Аксы". Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 8 октября в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы заявил, что "события в США свидетельствуют о неопределённости в будущем финансировании Украины". По его словам, принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.
https://ukraina.ru/20231009/1050016341.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, украина, израиль, сша, поддержка
В Литве надеются, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
Советник президента Литвы считает обнадеживающим заявления Байдена о том, что США не уменьшат поддержку Украины
Конфликт между палестинской группировкой "ХАМАС" и армией Израиля может отвлечь внимание западного сообщества от Украины. Такое мнение высказала 9 октября главный советник президента Литвы Гитана Науседы Аста Скайсгирите.
Тем не менее, добавила она, заявления официальных представителей Вашингтона позволяют предположить, что, несмотря на поддержку Израиля, помощь Киеву не уменьшится.
"Каждый новый конфликт неизбежно отвлекает внимание от Украины. Однако мы должны быть так же сосредоточены на Украине, как и раньше – помогать Украине, насколько можем. Судя по первым заявлениям лидеров США, они не уменьшат свою поддержку Украины. Президент Байден продолжает оставаться очень непреклонным в этом вопросе. А помощь Израилю оказывалась Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Я думаю, что она будет и дальше предоставляться", - сказала Скайсгирите в интервью Радио LRT.
По ее мнению, международное сообщество должно однозначно дать понять, что "финансирование войн или поддержка террористических войн оружием - это плохо".
Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС начало в Израиле операцию "Наводнение Аль-Аксы". Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 8 октября в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы заявил, что "события в США свидетельствуют о неопределённости в будущем финансировании Украины". По его словам, принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.