"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 9 октября в своем телеграм-канале сообщил, что власти планируют уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова
"Итак, держите инсайд. Кубракова скоро уволят", - написал Гончаренко.
По его словам, на это есть три причины: Кубраков попал "в огромную немилость" у Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака из-за активного общения с посольством США. Также Ермак содействовал тому, чтобы Кубраков был полностью отстранен от общения с Зеленским после неудачной попытки назначить министра инфраструктуры на должность главы минобороны. И наконец, по словам депутата, у Кубракова возникли проблемы с распределением денег с Ермаком.
"Забавно, что совсем недавно Кубраков был любимцем Зеленского. Вот так от любви до ненависти - один Ермак", - сыронизировал Гончаренко.
В августе СМИ писали, что Зеленский ищет замену тогдашнему главе Минобороны Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее Гончаренко сообщал, что кандидаты отказались от этой должности.
В начале сентября Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины после коррупционного скандала вокруг ведомста. На этой должности его сменил экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
8 сентября, 17:19Резников написал прощальное письмо: на английском и в The GuardianАлексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября