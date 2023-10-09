"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры - 09.10.2023 Украина.ру
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"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры
"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры - 09.10.2023 Украина.ру
"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 9 октября в своем телеграм-канале сообщил, что власти планируют уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова
2023-10-09T11:53
2023-10-09T11:53
новости
министр
гончаренко
андрей ермак
увольнение
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"Итак, держите инсайд. Кубракова скоро уволят", - написал Гончаренко.По его словам, на это есть три причины: Кубраков попал "в огромную немилость" у Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака из-за активного общения с посольством США. Также Ермак содействовал тому, чтобы Кубраков был полностью отстранен от общения с Зеленским после неудачной попытки назначить министра инфраструктуры на должность главы минобороны. И наконец, по словам депутата, у Кубракова возникли проблемы с распределением денег с Ермаком.В августе СМИ писали, что Зеленский ищет замену тогдашнему главе Минобороны Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее Гончаренко сообщал, что кандидаты отказались от этой должности. В начале сентября Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины после коррупционного скандала вокруг ведомста. На этой должности его сменил экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
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новости, министр, гончаренко, андрей ермак, увольнение
Новости, министр, Гончаренко, Андрей Ермак, увольнение

"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры

11:53 09.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 9 октября в своем телеграм-канале сообщил, что власти планируют уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова
"Итак, держите инсайд. Кубракова скоро уволят", - написал Гончаренко.
По его словам, на это есть три причины: Кубраков попал "в огромную немилость" у Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака из-за активного общения с посольством США. Также Ермак содействовал тому, чтобы Кубраков был полностью отстранен от общения с Зеленским после неудачной попытки назначить министра инфраструктуры на должность главы минобороны. И наконец, по словам депутата, у Кубракова возникли проблемы с распределением денег с Ермаком.

"Забавно, что совсем недавно Кубраков был любимцем Зеленского. Вот так от любви до ненависти - один Ермак", - сыронизировал Гончаренко.

В августе СМИ писали, что Зеленский ищет замену тогдашнему главе Минобороны Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее Гончаренко сообщал, что кандидаты отказались от этой должности.
В начале сентября Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины после коррупционного скандала вокруг ведомста. На этой должности его сменил экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
8 сентября, 17:19
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The GuardianАлексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября
 
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