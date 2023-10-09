https://ukraina.ru/20231009/1050019561.html

"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры

"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры - 09.10.2023 Украина.ру

"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 9 октября в своем телеграм-канале сообщил, что власти планируют уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова

2023-10-09T11:53

2023-10-09T11:53

2023-10-09T11:53

новости

министр

гончаренко

андрей ермак

увольнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103080/31/1030803143_0:73:1366:841_1920x0_80_0_0_e2c69866b846d7e13856f84eabcf7467.jpg

"Итак, держите инсайд. Кубракова скоро уволят", - написал Гончаренко.По его словам, на это есть три причины: Кубраков попал "в огромную немилость" у Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака из-за активного общения с посольством США. Также Ермак содействовал тому, чтобы Кубраков был полностью отстранен от общения с Зеленским после неудачной попытки назначить министра инфраструктуры на должность главы минобороны. И наконец, по словам депутата, у Кубракова возникли проблемы с распределением денег с Ермаком.В августе СМИ писали, что Зеленский ищет замену тогдашнему главе Минобороны Алексею Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее Гончаренко сообщал, что кандидаты отказались от этой должности. В начале сентября Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины после коррупционного скандала вокруг ведомста. На этой должности его сменил экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230908/1049277057.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, министр, гончаренко, андрей ермак, увольнение