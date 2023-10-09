https://ukraina.ru/20231009/1050018065.html

Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками

Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками - 09.10.2023 Украина.ру

Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками

Израиль потрясён нападением движения ХАМАС на свою территорию — тем, что нападение проспали армия и разведка страны. Отдельный ужас — небывалое число заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа

2023-10-09T13:24

2023-10-09T13:24

2023-10-09T14:29

эксклюзив

израиль

заложники

хамас

алла пугачева

максим галкин

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050013961_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_03ec552df3a584fd56e4be5499efbb0c.jpg

В чем причина? Как это могло произойти? И как чувствуют себя «новые израильтяне», наши бывшие соотечественники?«Беги, Максим! Беги, Алла!» Такие советы дают наши соотечественники Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые оказались под ударами палестинского движения ХАМАС во время атаки Палестины на Израиль.Максим Галкин* проснулся от звука сирен в 6:30 утра и сразу же сообщил об этом подписчикам в запрещённой в России сети «Инстаграм».«Израиль победит!» — так воодушевлённо он поприветствовал свою новую родину.Комментарии ему, правда, после этого пришлось закрыть. Потому что даже его лояльные подписчики не стерпели и набросали ему комментариев: зачем же он выступает за эту войну? Почему нет черного квадратика вместо аватарки? Почему не поддерживает маленькую демократичную Палестину?Вот что писали в комментариях:— «Максим, шуточки будут про сектор Газа и Израиль?»;— «Не бросит же такой патриот свою страну, с автоматом, наверное, уже по улицам бегает»;— «Думаю, самое время Сэмэну Слепакову* написать смешную песенку про израильское ПВО»;— «Куда пойдете теперь служить, Максим? В ЦАХАЛ или в "Азов**"»?— «Как хорошо, что отменили концерты в Казахстане. Теперь ты можешь защищать дружелюбный Израиль».Куда теперь бежатьГоворят, что семейство Пугачёвых — Галкиных уже направляется в США. И, думается, это правильное решение. У них двое маленьких детей. А Галкин* в армии — зачем он там нужен? Увеличить число заложников?Так что, видимо, покинут Галкины — Пугачёвы новую родину. Недолго там находились. Правда, непонятно, как именно. Аэропорт Тель-Авива закрыт.А что сейчас с родителями Зеленского? Их новая вилла в шикарном районе цела? Наверное, уже едут к сватам — на новую виллу родителей Елены Зеленской, которая предусмотрительно была куплена семейством на одном из курортов Египта.Остальные релоканты, проживающие в Израиле, сейчас получают повестки как резервисты. По телефону, эсэмэской. Очень быстро. В Израиле, конечно, имеется полный компьютерный учёт всех, кто может служить. Женщины, напомним, тоже входят в число обязанных защищать Израиль.«Израиль победит!» — восклицает иноагент Анатолий Белый (Вайсман). А на вопрос подписчицы: «Анатолий, вы уже записались в добровольцы?», Анатолий немедленно отреагировал:— Идите в бан, глупая женщина.А почему? Что плохого или позорного в том, чтобы пойти добровольцем защищать Израиль? Непонятно. Даже непатриотично.Молчит иноагент Семён Слепаков*, уехавший в Израиль с бабушкой и родителями. И Макаревич*, иноагент, уехавший из России к жене-израильтянке, тоже молчит.Пожелаем им всем мирного неба, несмотря на все их злорадные слова и в прошлом пожелания нехорошие русским людям (типа «вы сами заслужили эти беспилотники»).Дипломаты и фестивальАнатолий Дмитриевич Викторов, посол России в Израиле, рассказал в интервью, что посольство сейчас помогает всем россиянам, независимо от их политических убеждений. Семья посла, кстати, находится в бомбоубежище, а сам он на работе.Только на консульском учёте в Израиле находятся 150 тысяч россиян. Реально же их гораздо больше. И в секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.Российские дипломаты оказывают помощь также гражданам Украины и Казахстана.Сейчас Израиль сходит с ума. Люди ищут родных и близких. Кто-то раньше додумался проводить фестиваль электронной музыки прямо на границе сектора Газа. Из 2 тысяч участников пропали, по последним данным, 750 человек. Скорее всего, они находятся в заложниках. Общее число заложников остаётся пока неизвестным.Людей, конечно, очень жалко. В заложниках девушки. Будем надеяться, что в ситуации с заложниками будет найден мирный выход.Посол Израиля в России предупредил, что в заложниках могут оказаться граждане России. Но пока эта информация не подтверждается.Ну и отдельно нужно отметить печальные заголовки в украинских СМИ. Вот типичный: «Израиль полностью вытеснил Украину со страниц крупнейших западных изданий. Все основные публикации посвящены атаке ХАМАС и реакции Израиля».Украина, как всегда, позиционирует себя пострадавшей стороной.Впрочем, сейчас это актуально. Какая Украина? Кого она теперь интересует?И только две девушки из ЦАХАЛ, которые спели «Червону калину», наверное, думают сейчас: «Зачем мы это сделали?»Несколько дней назад посол Израиля на Украине Михаил Бродский выложил видео: «Девушки — военнослужащие армии Израиля поют "Ой, у лузи червона калина". Эта песня — гимн ОУН-УПА, Организации украинских националистов**, которая жестоко уничтожала предков этих девушек на Украине.Зачем они пели «Червону калину»? Посол Бродский видео потом удалил. А зачем выкладывал?Две девушки из ЦАХАЛ, пусть они будут живы. Пусть все заложники вернутся живыми.А иноагенты — что с них возьмёшь? Иноагент, он и в Израиле иноагент. Бегите, Алла и Максим! Ну или кому-то всё-таки придется надеть военную форму.* Признан иноагентом в РФ.** Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html

https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html

https://ukraina.ru/20231007/1049985729.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, израиль, заложники, хамас, алла пугачева, максим галкин, сектор газа