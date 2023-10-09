https://ukraina.ru/20231009/1050018065.html
Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками - 09.10.2023 Украина.ру
Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
Израиль потрясён нападением движения ХАМАС на свою территорию — тем, что нападение проспали армия и разведка страны. Отдельный ужас — небывалое число заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа
2023-10-09T13:24
2023-10-09T13:24
2023-10-09T14:29
эксклюзив
израиль
заложники
хамас
алла пугачева
максим галкин
сектор газа
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В чем причина? Как это могло произойти? И как чувствуют себя «новые израильтяне», наши бывшие соотечественники?«Беги, Максим! Беги, Алла!» Такие советы дают наши соотечественники Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые оказались под ударами палестинского движения ХАМАС во время атаки Палестины на Израиль.Максим Галкин* проснулся от звука сирен в 6:30 утра и сразу же сообщил об этом подписчикам в запрещённой в России сети «Инстаграм».«Израиль победит!» — так воодушевлённо он поприветствовал свою новую родину.Комментарии ему, правда, после этого пришлось закрыть. Потому что даже его лояльные подписчики не стерпели и набросали ему комментариев: зачем же он выступает за эту войну? Почему нет черного квадратика вместо аватарки? Почему не поддерживает маленькую демократичную Палестину?Вот что писали в комментариях:— «Максим, шуточки будут про сектор Газа и Израиль?»;— «Не бросит же такой патриот свою страну, с автоматом, наверное, уже по улицам бегает»;— «Думаю, самое время Сэмэну Слепакову* написать смешную песенку про израильское ПВО»;— «Куда пойдете теперь служить, Максим? В ЦАХАЛ или в "Азов**"»?— «Как хорошо, что отменили концерты в Казахстане. Теперь ты можешь защищать дружелюбный Израиль».Куда теперь бежатьГоворят, что семейство Пугачёвых — Галкиных уже направляется в США. И, думается, это правильное решение. У них двое маленьких детей. А Галкин* в армии — зачем он там нужен? Увеличить число заложников?Так что, видимо, покинут Галкины — Пугачёвы новую родину. Недолго там находились. Правда, непонятно, как именно. Аэропорт Тель-Авива закрыт.А что сейчас с родителями Зеленского? Их новая вилла в шикарном районе цела? Наверное, уже едут к сватам — на новую виллу родителей Елены Зеленской, которая предусмотрительно была куплена семейством на одном из курортов Египта.Остальные релоканты, проживающие в Израиле, сейчас получают повестки как резервисты. По телефону, эсэмэской. Очень быстро. В Израиле, конечно, имеется полный компьютерный учёт всех, кто может служить. Женщины, напомним, тоже входят в число обязанных защищать Израиль.«Израиль победит!» — восклицает иноагент Анатолий Белый (Вайсман). А на вопрос подписчицы: «Анатолий, вы уже записались в добровольцы?», Анатолий немедленно отреагировал:— Идите в бан, глупая женщина.А почему? Что плохого или позорного в том, чтобы пойти добровольцем защищать Израиль? Непонятно. Даже непатриотично.Молчит иноагент Семён Слепаков*, уехавший в Израиль с бабушкой и родителями. И Макаревич*, иноагент, уехавший из России к жене-израильтянке, тоже молчит.Пожелаем им всем мирного неба, несмотря на все их злорадные слова и в прошлом пожелания нехорошие русским людям (типа «вы сами заслужили эти беспилотники»).Дипломаты и фестивальАнатолий Дмитриевич Викторов, посол России в Израиле, рассказал в интервью, что посольство сейчас помогает всем россиянам, независимо от их политических убеждений. Семья посла, кстати, находится в бомбоубежище, а сам он на работе.Только на консульском учёте в Израиле находятся 150 тысяч россиян. Реально же их гораздо больше. И в секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.Российские дипломаты оказывают помощь также гражданам Украины и Казахстана.Сейчас Израиль сходит с ума. Люди ищут родных и близких. Кто-то раньше додумался проводить фестиваль электронной музыки прямо на границе сектора Газа. Из 2 тысяч участников пропали, по последним данным, 750 человек. Скорее всего, они находятся в заложниках. Общее число заложников остаётся пока неизвестным.Людей, конечно, очень жалко. В заложниках девушки. Будем надеяться, что в ситуации с заложниками будет найден мирный выход.Посол Израиля в России предупредил, что в заложниках могут оказаться граждане России. Но пока эта информация не подтверждается.Ну и отдельно нужно отметить печальные заголовки в украинских СМИ. Вот типичный: «Израиль полностью вытеснил Украину со страниц крупнейших западных изданий. Все основные публикации посвящены атаке ХАМАС и реакции Израиля».Украина, как всегда, позиционирует себя пострадавшей стороной.Впрочем, сейчас это актуально. Какая Украина? Кого она теперь интересует?И только две девушки из ЦАХАЛ, которые спели «Червону калину», наверное, думают сейчас: «Зачем мы это сделали?»Несколько дней назад посол Израиля на Украине Михаил Бродский выложил видео: «Девушки — военнослужащие армии Израиля поют "Ой, у лузи червона калина". Эта песня — гимн ОУН-УПА, Организации украинских националистов**, которая жестоко уничтожала предков этих девушек на Украине.Зачем они пели «Червону калину»? Посол Бродский видео потом удалил. А зачем выкладывал?Две девушки из ЦАХАЛ, пусть они будут живы. Пусть все заложники вернутся живыми.А иноагенты — что с них возьмёшь? Иноагент, он и в Израиле иноагент. Бегите, Алла и Максим! Ну или кому-то всё-таки придется надеть военную форму.* Признан иноагентом в РФ.** Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html
https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html
https://ukraina.ru/20231007/1049985729.html
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эксклюзив, израиль, заложники, хамас, алла пугачева, максим галкин, сектор газа
Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
13:24 09.10.2023 (обновлено: 14:29 09.10.2023)
Израиль потрясён нападением движения ХАМАС на свою территорию — тем, что нападение проспали армия и разведка страны. Отдельный ужас — небывалое число заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа
В чем причина? Как это могло произойти? И как чувствуют себя «новые израильтяне», наши бывшие соотечественники?
«Беги, Максим! Беги, Алла!»
Такие советы дают наши соотечественники Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые оказались под ударами палестинского движения ХАМАС во время атаки Палестины на Израиль.
Максим Галкин* проснулся от звука сирен в 6:30 утра и сразу же сообщил об этом подписчикам в запрещённой в России сети «Инстаграм».
«Израиль победит!» — так воодушевлённо он поприветствовал свою новую родину.
Комментарии ему, правда, после этого пришлось закрыть. Потому что даже его лояльные подписчики не стерпели и набросали ему комментариев: зачем же он выступает за эту войну? Почему нет черного квадратика вместо аватарки? Почему не поддерживает маленькую демократичную Палестину?
Вот что писали в комментариях:
— «Максим, шуточки будут про сектор Газа и Израиль?»;
— «Не бросит же такой патриот свою страну, с автоматом, наверное, уже по улицам бегает»;
— «Думаю, самое время Сэмэну Слепакову* написать смешную песенку про израильское ПВО»;
— «Куда пойдете теперь служить, Максим? В ЦАХАЛ или в "Азов**"»?
— «Как хорошо, что отменили концерты в Казахстане. Теперь ты можешь защищать дружелюбный Израиль».
Говорят, что семейство Пугачёвых — Галкиных уже направляется в США. И, думается, это правильное решение. У них двое маленьких детей. А Галкин* в армии — зачем он там нужен? Увеличить число заложников?
Так что, видимо, покинут Галкины — Пугачёвы новую родину. Недолго там находились. Правда, непонятно, как именно. Аэропорт Тель-Авива закрыт.
А что сейчас с родителями Зеленского? Их новая вилла в шикарном районе цела? Наверное, уже едут к сватам — на новую виллу родителей Елены Зеленской, которая предусмотрительно была куплена семейством на одном из курортов Египта.
Остальные релоканты, проживающие в Израиле, сейчас получают повестки как резервисты. По телефону, эсэмэской. Очень быстро. В Израиле, конечно, имеется полный компьютерный учёт всех, кто может служить. Женщины, напомним, тоже входят в число обязанных защищать Израиль.
«Израиль победит!» — восклицает иноагент Анатолий Белый (Вайсман).
А на вопрос подписчицы: «Анатолий, вы уже записались в добровольцы?», Анатолий немедленно отреагировал:
— Идите в бан, глупая женщина.
А почему? Что плохого или позорного в том, чтобы пойти добровольцем защищать Израиль? Непонятно. Даже непатриотично.
Молчит иноагент Семён Слепаков*, уехавший в Израиль с бабушкой и родителями. И Макаревич*, иноагент, уехавший из России к жене-израильтянке, тоже молчит.
Пожелаем им всем мирного неба, несмотря на все их злорадные слова и в прошлом пожелания нехорошие русским людям (типа «вы сами заслужили эти беспилотники»).
Анатолий Дмитриевич Викторов, посол России в Израиле, рассказал в интервью, что посольство сейчас помогает всем россиянам, независимо от их политических убеждений. Семья посла, кстати, находится в бомбоубежище, а сам он на работе.
Только на консульском учёте в Израиле находятся 150 тысяч россиян. Реально же их гораздо больше. И в секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.
Российские дипломаты оказывают помощь также гражданам Украины и Казахстана.
Сейчас Израиль сходит с ума. Люди ищут родных и близких. Кто-то раньше додумался проводить фестиваль электронной музыки прямо на границе сектора Газа. Из 2 тысяч участников пропали, по последним данным, 750 человек. Скорее всего, они находятся в заложниках.
Общее число заложников остаётся пока неизвестным.
Людей, конечно, очень жалко. В заложниках девушки. Будем надеяться, что в ситуации с заложниками будет найден мирный выход.
Посол Израиля в России предупредил, что в заложниках могут оказаться граждане России. Но пока эта информация не подтверждается.
Ну и отдельно нужно отметить печальные заголовки в украинских СМИ. Вот типичный: «Израиль полностью вытеснил Украину со страниц крупнейших западных изданий. Все основные публикации посвящены атаке ХАМАС и реакции Израиля».
Украина, как всегда, позиционирует себя пострадавшей стороной.
7 октября, 15:53Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в РоссииПринципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне
Впрочем, сейчас это актуально. Какая Украина? Кого она теперь интересует?
И только две девушки из ЦАХАЛ, которые спели «Червону калину», наверное, думают сейчас: «Зачем мы это сделали?»
Несколько дней назад посол Израиля на Украине Михаил Бродский выложил видео: «Девушки — военнослужащие армии Израиля поют "Ой, у лузи червона калина". Эта песня — гимн ОУН-УПА, Организации украинских националистов**, которая жестоко уничтожала предков этих девушек на Украине.
Зачем они пели «Червону калину»? Посол Бродский видео потом удалил. А зачем выкладывал?
Две девушки из ЦАХАЛ, пусть они будут живы. Пусть все заложники вернутся живыми.
А иноагенты — что с них возьмёшь? Иноагент, он и в Израиле иноагент.
Бегите, Алла и Максим! Ну или кому-то всё-таки придется надеть военную форму.
* Признан иноагентом в РФ.
** Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в России.