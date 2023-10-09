Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками - 09.10.2023 Украина.ру
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Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками - 09.10.2023 Украина.ру
Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
Израиль потрясён нападением движения ХАМАС на свою территорию — тем, что нападение проспали армия и разведка страны. Отдельный ужас — небывалое число заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа
2023-10-09T13:24
2023-10-09T14:29
эксклюзив
израиль
заложники
хамас
алла пугачева
максим галкин
сектор газа
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В чем причина? Как это могло произойти? И как чувствуют себя «новые израильтяне», наши бывшие соотечественники?«Беги, Максим! Беги, Алла!» Такие советы дают наши соотечественники Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые оказались под ударами палестинского движения ХАМАС во время атаки Палестины на Израиль.Максим Галкин* проснулся от звука сирен в 6:30 утра и сразу же сообщил об этом подписчикам в запрещённой в России сети «Инстаграм».«Израиль победит!» — так воодушевлённо он поприветствовал свою новую родину.Комментарии ему, правда, после этого пришлось закрыть. Потому что даже его лояльные подписчики не стерпели и набросали ему комментариев: зачем же он выступает за эту войну? Почему нет черного квадратика вместо аватарки? Почему не поддерживает маленькую демократичную Палестину?Вот что писали в комментариях:— «Максим, шуточки будут про сектор Газа и Израиль?»;— «Не бросит же такой патриот свою страну, с автоматом, наверное, уже по улицам бегает»;— «Думаю, самое время Сэмэну Слепакову* написать смешную песенку про израильское ПВО»;— «Куда пойдете теперь служить, Максим? В ЦАХАЛ или в "Азов**"»?— «Как хорошо, что отменили концерты в Казахстане. Теперь ты можешь защищать дружелюбный Израиль».Куда теперь бежатьГоворят, что семейство Пугачёвых — Галкиных уже направляется в США. И, думается, это правильное решение. У них двое маленьких детей. А Галкин* в армии — зачем он там нужен? Увеличить число заложников?Так что, видимо, покинут Галкины — Пугачёвы новую родину. Недолго там находились. Правда, непонятно, как именно. Аэропорт Тель-Авива закрыт.А что сейчас с родителями Зеленского? Их новая вилла в шикарном районе цела? Наверное, уже едут к сватам — на новую виллу родителей Елены Зеленской, которая предусмотрительно была куплена семейством на одном из курортов Египта.Остальные релоканты, проживающие в Израиле, сейчас получают повестки как резервисты. По телефону, эсэмэской. Очень быстро. В Израиле, конечно, имеется полный компьютерный учёт всех, кто может служить. Женщины, напомним, тоже входят в число обязанных защищать Израиль.«Израиль победит!» — восклицает иноагент Анатолий Белый (Вайсман). А на вопрос подписчицы: «Анатолий, вы уже записались в добровольцы?», Анатолий немедленно отреагировал:— Идите в бан, глупая женщина.А почему? Что плохого или позорного в том, чтобы пойти добровольцем защищать Израиль? Непонятно. Даже непатриотично.Молчит иноагент Семён Слепаков*, уехавший в Израиль с бабушкой и родителями. И Макаревич*, иноагент, уехавший из России к жене-израильтянке, тоже молчит.Пожелаем им всем мирного неба, несмотря на все их злорадные слова и в прошлом пожелания нехорошие русским людям (типа «вы сами заслужили эти беспилотники»).Дипломаты и фестивальАнатолий Дмитриевич Викторов, посол России в Израиле, рассказал в интервью, что посольство сейчас помогает всем россиянам, независимо от их политических убеждений. Семья посла, кстати, находится в бомбоубежище, а сам он на работе.Только на консульском учёте в Израиле находятся 150 тысяч россиян. Реально же их гораздо больше. И в секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.Российские дипломаты оказывают помощь также гражданам Украины и Казахстана.Сейчас Израиль сходит с ума. Люди ищут родных и близких. Кто-то раньше додумался проводить фестиваль электронной музыки прямо на границе сектора Газа. Из 2 тысяч участников пропали, по последним данным, 750 человек. Скорее всего, они находятся в заложниках. Общее число заложников остаётся пока неизвестным.Людей, конечно, очень жалко. В заложниках девушки. Будем надеяться, что в ситуации с заложниками будет найден мирный выход.Посол Израиля в России предупредил, что в заложниках могут оказаться граждане России. Но пока эта информация не подтверждается.Ну и отдельно нужно отметить печальные заголовки в украинских СМИ. Вот типичный: «Израиль полностью вытеснил Украину со страниц крупнейших западных изданий. Все основные публикации посвящены атаке ХАМАС и реакции Израиля».Украина, как всегда, позиционирует себя пострадавшей стороной.Впрочем, сейчас это актуально. Какая Украина? Кого она теперь интересует?И только две девушки из ЦАХАЛ, которые спели «Червону калину», наверное, думают сейчас: «Зачем мы это сделали?»Несколько дней назад посол Израиля на Украине Михаил Бродский выложил видео: «Девушки — военнослужащие армии Израиля поют "Ой, у лузи червона калина". Эта песня — гимн ОУН-УПА, Организации украинских националистов**, которая жестоко уничтожала предков этих девушек на Украине.Зачем они пели «Червону калину»? Посол Бродский видео потом удалил. А зачем выкладывал?Две девушки из ЦАХАЛ, пусть они будут живы. Пусть все заложники вернутся живыми.А иноагенты — что с них возьмёшь? Иноагент, он и в Израиле иноагент. Бегите, Алла и Максим! Ну или кому-то всё-таки придется надеть военную форму.* Признан иноагентом в РФ.** Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html
https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html
https://ukraina.ru/20231007/1049985729.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, заложники, хамас, алла пугачева, максим галкин, сектор газа
Эксклюзив, Израиль, заложники, ХАМАС, Алла Пугачева, Максим Галкин, сектор Газа

Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками

13:24 09.10.2023 (обновлено: 14:29 09.10.2023)
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Израиль потрясён нападением движения ХАМАС на свою территорию — тем, что нападение проспали армия и разведка страны. Отдельный ужас — небывалое число заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа
В чем причина? Как это могло произойти? И как чувствуют себя «новые израильтяне», наши бывшие соотечественники?
«Беги, Максим! Беги, Алла!»
Такие советы дают наши соотечественники Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые оказались под ударами палестинского движения ХАМАС во время атаки Палестины на Израиль.
Максим Галкин* проснулся от звука сирен в 6:30 утра и сразу же сообщил об этом подписчикам в запрещённой в России сети «Инстаграм».
«Израиль победит!» — так воодушевлённо он поприветствовал свою новую родину.
Комментарии ему, правда, после этого пришлось закрыть. Потому что даже его лояльные подписчики не стерпели и набросали ему комментариев: зачем же он выступает за эту войну? Почему нет черного квадратика вместо аватарки? Почему не поддерживает маленькую демократичную Палестину?
Авиабаза в Баграме - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
09:59
Филиппо: Американское оружие для Украины оказалось на Ближнем ВостокеАмериканское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке, написал 8 октября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter)
Вот что писали в комментариях:
— «Максим, шуточки будут про сектор Газа и Израиль?»;
— «Не бросит же такой патриот свою страну, с автоматом, наверное, уже по улицам бегает»;
— «Думаю, самое время Сэмэну Слепакову* написать смешную песенку про израильское ПВО»;
— «Куда пойдете теперь служить, Максим? В ЦАХАЛ или в "Азов**"»?
— «Как хорошо, что отменили концерты в Казахстане. Теперь ты можешь защищать дружелюбный Израиль».
Куда теперь бежать
Говорят, что семейство Пугачёвых — Галкиных уже направляется в США. И, думается, это правильное решение. У них двое маленьких детей. А Галкин* в армии — зачем он там нужен? Увеличить число заложников?
Так что, видимо, покинут Галкины — Пугачёвы новую родину. Недолго там находились. Правда, непонятно, как именно. Аэропорт Тель-Авива закрыт.
А что сейчас с родителями Зеленского? Их новая вилла в шикарном районе цела? Наверное, уже едут к сватам — на новую виллу родителей Елены Зеленской, которая предусмотрительно была куплена семейством на одном из курортов Египта.
Остальные релоканты, проживающие в Израиле, сейчас получают повестки как резервисты. По телефону, эсэмэской. Очень быстро. В Израиле, конечно, имеется полный компьютерный учёт всех, кто может служить. Женщины, напомним, тоже входят в число обязанных защищать Израиль.
Авиабаза в Баграме - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
09:59
Филиппо: Американское оружие для Украины оказалось на Ближнем ВостокеАмериканское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке, написал 8 октября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter)
«Израиль победит!» — восклицает иноагент Анатолий Белый (Вайсман).
А на вопрос подписчицы: «Анатолий, вы уже записались в добровольцы?», Анатолий немедленно отреагировал:
— Идите в бан, глупая женщина.
А почему? Что плохого или позорного в том, чтобы пойти добровольцем защищать Израиль? Непонятно. Даже непатриотично.
Молчит иноагент Семён Слепаков*, уехавший в Израиль с бабушкой и родителями. И Макаревич*, иноагент, уехавший из России к жене-израильтянке, тоже молчит.
Пожелаем им всем мирного неба, несмотря на все их злорадные слова и в прошлом пожелания нехорошие русским людям (типа «вы сами заслужили эти беспилотники»).
Дипломаты и фестиваль
Анатолий Дмитриевич Викторов, посол России в Израиле, рассказал в интервью, что посольство сейчас помогает всем россиянам, независимо от их политических убеждений. Семья посла, кстати, находится в бомбоубежище, а сам он на работе.
Только на консульском учёте в Израиле находятся 150 тысяч россиян. Реально же их гораздо больше. И в секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.
Российские дипломаты оказывают помощь также гражданам Украины и Казахстана.
Сейчас Израиль сходит с ума. Люди ищут родных и близких. Кто-то раньше додумался проводить фестиваль электронной музыки прямо на границе сектора Газа. Из 2 тысяч участников пропали, по последним данным, 750 человек. Скорее всего, они находятся в заложниках.
Общее число заложников остаётся пока неизвестным.
Людей, конечно, очень жалко. В заложниках девушки. Будем надеяться, что в ситуации с заложниками будет найден мирный выход.
Посол Израиля в России предупредил, что в заложниках могут оказаться граждане России. Но пока эта информация не подтверждается.
Ну и отдельно нужно отметить печальные заголовки в украинских СМИ. Вот типичный: «Израиль полностью вытеснил Украину со страниц крупнейших западных изданий. Все основные публикации посвящены атаке ХАМАС и реакции Израиля».
Украина, как всегда, позиционирует себя пострадавшей стороной.
Пугачева и Галкин
7 октября, 15:53
Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в РоссииПринципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне
Впрочем, сейчас это актуально. Какая Украина? Кого она теперь интересует?
И только две девушки из ЦАХАЛ, которые спели «Червону калину», наверное, думают сейчас: «Зачем мы это сделали?»
Несколько дней назад посол Израиля на Украине Михаил Бродский выложил видео: «Девушки — военнослужащие армии Израиля поют "Ой, у лузи червона калина". Эта песня — гимн ОУН-УПА, Организации украинских националистов**, которая жестоко уничтожала предков этих девушек на Украине.
Зачем они пели «Червону калину»? Посол Бродский видео потом удалил. А зачем выкладывал?
Две девушки из ЦАХАЛ, пусть они будут живы. Пусть все заложники вернутся живыми.
А иноагенты — что с них возьмёшь? Иноагент, он и в Израиле иноагент.
Бегите, Алла и Максим! Ну или кому-то всё-таки придется надеть военную форму.
* Признан иноагентом в РФ.
** Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
 
ЭксклюзивИзраильзаложникиХАМАСАлла ПугачеваМаксим Галкинсектор Газа
 
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