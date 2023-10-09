https://ukraina.ru/20231009/1050015966.html

Филиппо: Американское оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

Филиппо: Американское оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке - 09.10.2023 Украина.ру

Филиппо: Американское оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

Американское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке, написал 8 октября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-10-09T09:59

2023-10-09T09:59

2023-10-09T10:15

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израиль

франция

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оружие

биньямин нетаньяху

флориан филиппо

палестина

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Французский политик заявил, что издание Newsweek подтверждает информацию о том, что американское оружие, переданное Украине, сейчас находится на Ближнем Востоке и используется в ужасных массовых убийствах.Филиппо предостерёг, что всё это ведёт к "организованному мировому хаосу"."Ситуация может открыть новую главу в долгом наследии незаконно присвоенного американского оружия", добавил он.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".В ночь на 8 октября Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.

https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html

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новости, израиль, франция, сша, оружие, биньямин нетаньяху, флориан филиппо, палестина