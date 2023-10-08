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"Массово дезертируют": Макгрегор рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ
"Массово дезертируют": Макгрегор рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ - 08.10.2023 Украина.ру
"Массово дезертируют": Макгрегор рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ
После провала контрнаступления в ВСУ происходит массовое дезертирство, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner
2023-10-08T13:18
2023-10-08T13:18
2023-10-08T13:18
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Вооруженные силы Украины состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине", считает Макгрегор.Американский полковник отметил и о сдаче украинских военнослужащих в плен."Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — рассказал Макгрегор.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.
https://ukraina.ru/20230925/1049682366.html
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Украина.ру
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новости, украина, украинцы, россия, всу, дуглас макгрегор, пентагон
Новости, Украина, украинцы, Россия, ВСУ, Дуглас Макгрегор, Пентагон
"Массово дезертируют": Макгрегор рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ
После провала контрнаступления в ВСУ происходит массовое дезертирство, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner
"Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают", — отметил он.
Вооруженные силы Украины состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине", считает Макгрегор.
Американский полковник отметил и о сдаче украинских военнослужащих в плен.
"Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — рассказал Макгрегор.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.