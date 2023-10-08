"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина - 08.10.2023 Украина.ру
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"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина - 08.10.2023 Украина.ру
"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
Критика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина повышает авторитет главы РФ среди граждан США. Об этом заявил американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN
2023-10-08T09:41
2023-10-08T09:41
джо байден
сша
зарубежье
владимир путин
авторитет
россия
новости
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"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.Он пояснил, что заявления Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона.По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.
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джо байден, сша, зарубежье, владимир путин, авторитет, россия, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, Владимир Путин, авторитет, Россия, Новости

"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина

09:41 08.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Критика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина повышает авторитет главы РФ среди граждан США. Об этом заявил американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN
"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.
Он пояснил, что заявления Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона.
По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.
Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики.
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.
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Джо БайденСШАЗарубежьеВладимир ПутинавторитетРоссияНовости
 
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