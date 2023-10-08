https://ukraina.ru/20231008/1049999221.html
"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина - 08.10.2023 Украина.ру
"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
Критика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина повышает авторитет главы РФ среди граждан США. Об этом заявил американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN
2023-10-08T09:41
2023-10-08T09:41
2023-10-08T09:41
джо байден
сша
зарубежье
владимир путин
авторитет
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a3a85a9af8b206eb80afc01ebe11f431.jpg
"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.Он пояснил, что заявления Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона.По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.
https://ukraina.ru/20230814/1048676829.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_51846338e68acd64ddcf55f6ac5c3b34.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, владимир путин, авторитет, россия, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, Владимир Путин, авторитет, Россия, Новости
"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
Критика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина повышает авторитет главы РФ среди граждан США. Об этом заявил американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN
"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.
Он пояснил, что заявления Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона.
По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.
Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики.
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.